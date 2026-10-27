LUTO

Quem era Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri que morreu aos 48 anos

Morte foi confirmada pelo pai: 'Perdi hoje uma das paixões de minha vida'

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:42

Camila Kfouri Crédito: Reprodução/Instagram

Camila Kfouri, filha do jornalista esportivo Juca Kfouri, morreu nesta segunda-feira (26), aos 48 anos. Conhecida pelos apelidos Cam, Camiloca e Joaninha, ela era psicóloga, psicoterapeuta, produtora na Conspiração Filmes e DJ de música brasileira. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada pelo pai em um texto publicado no UOL Esporte. Na despedida, Juca falou sobre a dor de perder a filha e lembrou os problemas de saúde que a acompanharam ao longo da vida. "Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas", escreveu.

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Quem era Camila Kfouri?

Camila construiu uma trajetória profissional que passou por diferentes áreas. Formada em psicologia, ela atuou como psicoterapeuta e chegou a formar uma clientela própria. Também trabalhou como produtora na Conspiração Filmes e se dedicou à música como DJ, com repertório voltado à música brasileira.

Ao recordar a filha, Juca destacou a diversidade de experiências que ela acumulou e as amizades que cultivou. "Camiloca fez de tudo bem. Produziu na Conspiração Filmes, foi DJ de música brasileira, formou-se em psicologia, fez boa clientela, amigas e amigas em profusão, e nos deixou, aos 48 anos", escreveu.

Camila era a única filha mulher de Juca Kfouri, que também é pai de André, Daniel e Felipe.

Problemas de saúde desde a infância

De acordo com o relato de Juca, Camila enfrentava problemas de saúde desde os seis anos, quando presenciou o avô paterno ser baleado durante um assalto na porta de casa. O jornalista relacionou o episódio traumático ao desenvolvimento de sequelas que marcaram a vida da filha.

Na homenagem, ele citou disfunção da glândula suprarrenal, obesidade, cirurgia bariátrica, compulsão alimentar e neuropatia diabética. A causa específica da morte, porém, não foi divulgada publicamente.

Ao falar sobre a perda, Juca descreveu a morte da filha como um dos maiores medos que carregava. "O maior de meus medos", escreveu. Ao final do texto, resumiu o sentimento diante da ausência: "Só sei que a levarei comigo até o fim".

Amigos lamentam a morte

A morte de Camila também foi lamentada por pessoas próximas. A artista plástica Rita Wainer, amiga dela havia 31 anos, publicou uma mensagem nas redes sociais em que falou sobre a dificuldade de processar a perda.

"Isso não faz o menor sentido. Amiga, talvez eu consiga elaborar e fazer uma homenagem bonita. Agora eu não tô sentindo nada", escreveu.

O cineasta Fernando Grostein, amigo de infância de Camila, também se despediu publicamente. "Hoje uma das minhas melhores amigas partiu. Amiga de infância, de vida, de tudo, de luta… tão amiga que a gente se considerava irmãos. Te amo pra sempre Camila Kfouri!", declarou.