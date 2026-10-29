LUTO

Quem era Dedeco, youtuber que morreu aos 33 anos logo após casar e anunciar gravidez da esposa

André Luiz Berbett Pinheiro Lopes tinha mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:59

O youtuber Dedeco se casou em setembro e anunciou a gravidez do primeiro filho em outubro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dono de um canal com mais de 1 milhão de inscritos, André Luiz Berbett Pinheiro Lopes, o Dedeco, transformou a paixão por futebol de videogame em trabalho. O influenciador morreu nesta quarta-feira (28), aos 33 anos. Ele deixa a mulher, Fernanda Leite, que está grávida do primeiro filho do casal.

Morre o youtuber Dedeco 1 de 6

A vida a dois estava movimentada recentemente. Dedeco e Fernanda subiram ao altar no mês passado, em uma cerimônia no Rio de Janeiro. No início de outubro, poucas semanas antes de Fernanda anunciar a morte do marido, os dois contaram nas redes sociais que a família ia aumentar.

"Deus nos abençoou com o maior presente das nossas vidas. Um novo amor está chegando para completar a nossa família! E claro, já vai nascer com o Mengão no corpo!", dizia a legenda, fazendo referência ao time que Dedeco era torcedor, o Flamengo.

A esposa do youtuber Dedeco está grávida do primeiro filho do casal 1 de 8

Muito abalada, Fernanda usou as redes sociais para confirmar a perda e se despedir do marido, leia na íntegra:

"É com muita tristeza e o coração profundamente abalado que venho comunicar o falecimento do meu amado marido, André.

Neste momento tão difícil, estou tentando encontrar forças para lidar com essa dor tão grande. Agradeço de coração a todos que estão enviando mensagens, carinho e apoio a mim e à nossa família.

Peço compreensão e respeito neste momento de luto, pois precisamos de tempo para assimilar essa perda e nos despedir de alguém tão importante em nossas vidas.

Que Deus conforte nossos corações e nos dê forças para enfrentar essa dor. Obrigada a todos pelas orações, pelo carinho e pelo respeito.

Com profunda tristeza,

Fernanda."

Em outra publicação com uma foto do casamento, ela completou: "Meu marido, meu melhor amigo, meu parceiro de caminhada, meu grande amor. Hoje descansa com Deus. Te amo eternamente". A causa da morte não foi divulgada pela família.

Dedeco ficou muito conhecido pelos vídeos de jogos de futebol, como o antigo PES e os atuais eFootball e EA Sports FC. Ele fazia sucesso com séries como o "Modo Carreira", em que montava o próprio time, comprava jogadores e cuidava do clube como se fosse um técnico de verdade.

Outro formato que fazia sucesso em seu canal era o "Rumo ao Estrelato". Nele, o jogador controla apenas um boneco em campo e tenta fazer esse atleta virar uma estrela mundial. O jeito simples e descontraído de jogar atraiu um público fiel ao longo dos anos.

O YouTuber Dedeco casou-se recentemente com Fernanda 1 de 18

O tamanho do canal chamou a atenção do futebol fora das redes. Flamenguista doente, Dedeco foi contratado pelo próprio clube do coração em 2020 para gravar vídeos dos jogos de futebol no videogame da equipe.

Ele também trabalhou direto com as transmissões de videogames da CBF, que prestou homenagens ao influenciador por meio de uma nota oficial da eBrasil:

Leia na íntegra:

"Manifestamos nosso profundo pesar pela notícia do falecimento do streamer @fcdedeco, parceiro do @ebrasil em inúmeras ocasiões, sendo a última a transmissão do FIFAe Continental Championship, em agosto.

Dedeco teve uma trajetória marcada pelo reconhecido profissionalismo que entregava à sua atividade, sendo voz destacada no cenário de eFootball do Brasil, além do bom humor que era sua marca registrada.