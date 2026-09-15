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Quem era Duda Alves, tiktoker que morreu aos 22 anos e viralizou com vídeos sobre as coisas que odiava

Maria Eduarda Alves dos Santos tinha mais de 745 mil seguidores no TikTok, onde ficou conhecida pelo humor e pela personalidade espontânea

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:05

Maria Eduarda Alves dos Santos
Maria Eduarda Alves dos Santos Crédito: Reprodução/Instagram

Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida nas redes sociais como Duda Alves, conquistou uma grande audiência no TikTok ao transformar situações do cotidiano em conteúdo bem-humorado. A jovem acumulava mais de 745 mil seguidores e 26,9 milhões de curtidas na plataforma. Ela morreu aos 22 anos, e a causa não foi revelada.

No perfil, Duda se apresentava como a "menina que odeia as coisas", definição que ajudou a criar sua identidade na rede social. Em vídeos curtos, ela listava situações, hábitos e comportamentos que não suportava, sempre com uma abordagem descontraída.

Maria Eduarda Alves dos Santos

Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
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Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
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Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais

Além desse tipo de conteúdo, a influenciadora também compartilhava momentos ao lado dos amigos, registros da rotina e as tradicionais dancinhas que fazem sucesso no TikTok. No Instagram, ela reunia outros 27 mil seguidores.

Duda também tinha formação e atuação profissional fora das redes. A jovem era publicitária e jornalista.

Morte de Duda Alves

A morte da influenciadora foi comunicada por amigos e familiares nas redes sociais. O corpo de Duda é velado nesta terça-feira (15), na Paróquia São João Paulo II, em Brasília.

Maria Eduarda Alves dos Santos
Maria Eduarda Alves dos Santos Crédito: Reprodução/Redes sociais

O último vídeo publicado pela jovem no TikTok foi há cinco dias. Na gravação, ela falava sobre a cirurgia de redução de mamas pela qual havia passado.

Nas semanas anteriores, Duda vinha compartilhando com os seguidores momentos da recuperação e explicando os motivos que a levaram a realizar o procedimento.

Amigos e familiares prestam homenagens

A notícia da morte provocou uma série de homenagens nas redes sociais. Sarah Mahdavi, amiga de Duda, destacou a proximidade entre as duas e pediu respeito ao período de luto. "Duda, além de ser minha melhor amiga, foi minha família, meu amor e tudo mais do que eu poderia imaginar. Peço que respeitem o luto que estamos sentindo", escreveu.

Prima da influenciadora, Geovana Alves também relembrou os 19 anos de convivência com Duda. "Tive o privilégio de ter você em minha vida por 19 anos! Foram os melhores 19 anos da minha vida, irmã. 19 anos dividindo momentos, risadas, brigas bobas, segredos, viagens, conversas e tantos sonhos que eu tinha certeza que ainda viveríamos juntas", declarou.

Outra amiga, Clarissa Pavie, destacou características da personalidade de Duda e a maneira como ela era vista pelas pessoas próximas.

"Para quem nunca teve a oportunidade de conhecer Duda verdadeiramente, eu lamento! Ela não era apenas luz, era calmaria, autenticidade com uma pitada de humor ácido. Feita nas medidas e nas proporções perfeitas por Deus. O que mais me encantava era a forma como Duda via os dois lados de tudo, simplesmente a pessoa mais justa e bondosa que eu já conheci", afirmou.

@alvesdudas

? diário da mastopexia com prótese

♬ som original duda alves

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