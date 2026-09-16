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Quem era Eliana Moreno, jornalista que morreu em queda de helicóptero

Formada em Jornalismo de Transmissão e Ciência Política, profissional trabalhava em coberturas aéreas para a NBC Los Angeles e a Telemundo 52

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:49

A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles Crédito: Reprodução/Instagram

A repórter Eliana Moreno foi uma das vítimas fatais da queda de um helicóptero da NBC4/Telemundo 52, na noite de terça-feira (15), em Chatsworth, bairro de Los Angeles, nos Estados Unidos. O piloto George Marciniw e uma terceira pessoa, que estava no solo, também morreram.

A jornalista construiu uma carreira pouco comum na televisão. A profissional se especializou em coberturas aéreas e passou anos acompanhando do alto alguns dos principais acontecimentos da região de Los Angeles, na Califórnia. Conhecida nas redes sociais como 'Eli in the Heli', ela trabalhava para a Angel City Air e integrava as operações aéreas da NBC Los Angeles e da Telemundo 52.

A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles

A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram
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A repórter Eliana Moreno morreu na queda de helicóptero em Los Angeles por Reprodução/Instagram

Nascida e criada em Orange County, na Califórnia, Eliana decidiu ainda criança que queria trabalhar com jornalismo televisivo. A escolha profissional a levou à Chapman University, onde cursou Jornalismo de Transmissão e Ciência Política e concluiu a graduação em 2010.

Foi justamente naquele ano que ela começou a trabalhar na equipe de helicópteros da Angel City Air. Antes de se consolidar nas coberturas aéreas, a jornalista passou por diferentes veículos do sul da Califórnia, atuando em reportagens e apresentações tanto em inglês quanto em espanhol.

Carreira nos céus de Los Angeles

Ao longo dos anos, Eliana se tornou um dos rostos associados ao NewsChopper 4, da NBC Los Angeles. Ela também trabalhava nas coberturas da Telemundo 52, levando para as emissoras imagens de acontecimentos registrados em tempo real.

Helicóptero de TV cai durante transmissão e pega fogo nos EUA

Eliana Moreno: nascida no Condado de Orange, se formou em 2010 na Universidade Chapman em jornalismo televisivo e ciência política por Reprodução/X
Moreno ao lado de Marciniw; piloto cresceu no sul da Califórnia e se formou na Burbank High School em 1974 por Reprodução/X
Equipe de TV fazia transmissão ao vivo de um grave acidente antes de cair entre dois edifícios comerciais por Reprodução/X
Helicóptero caiu e pegou fogo após a queda, danificando quatro veículos e dois contêineres de armazenamento. Uma pessoa em solo também morreu por Reprodução/X
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Eliana Moreno: nascida no Condado de Orange, se formou em 2010 na Universidade Chapman em jornalismo televisivo e ciência política por Reprodução/X

A rotina incluía acompanhar incêndios, perseguições policiais, acidentes, operações de resgate e outras ocorrências pela região de Los Angeles. Eliana voava ao lado do piloto George Marciniw desde 2023, formando uma dupla frequente nas operações aéreas.

O apelido 'Eli in the Heli', usado pela jornalista nas redes sociais, fazia referência justamente ao trabalho dentro dos helicópteros. Em uma publicação feita em 2023, ela falou sobre a profissão e disse considerar que tinha "o melhor trabalho do mundo".

Além dos bastidores das coberturas jornalísticas, Eliana costumava compartilhar registros feitos durante os voos e imagens da rotina profissional. O perfil também reunia momentos pessoais, incluindo fotos de seus animais de estimação e da vida ao lado do noivo, Robert Barrientos.

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Eliana Moreno

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