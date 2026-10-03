AUTISTA

Quem era Fernanda Fialho, influenciadora que morreu aos 29 anos

Influenciadora, escritora e palestrante ganhou projeção ao compartilhar a experiência de receber o diagnóstico de autismo na vida adulta

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:20

Fernanda Fialho Crédito: Reprodução

A influenciadora Fernanda Fialho, conhecida pelo perfil Para Que Tabu, morreu nesta sexta-feira (2), aos 29 anos. Escritora e palestrante, ela reunia mais de 160 mil seguidores nas redes sociais e se tornou conhecida principalmente por produzir conteúdo sobre autismo, maternidade atípica, diversidade e saúde mental. A causa da morte não foi divulgada.

Fernanda era autista nível 2 de suporte e recebeu o diagnóstico já adulta. A descoberta aconteceu depois que a filha, Ana Laura, atualmente com 5 anos, também foi identificada como autista.

A partir da própria experiência, Fernanda passou a falar publicamente sobre o diagnóstico tardio e os desafios enfrentados por adultos autistas que necessitam de suporte. Parte do conteúdo também mostrava sua rotina como mãe e as experiências vividas ao lado da filha.

Fernanda Fialho em viagem recente a Salvador 1 de 7

Quem era Fernanda Fialho?

Além do trabalho nas redes sociais, Fernanda era escritora e palestrante. Em 2025, lançou o livro “A história que meus pais não contariam - sobrevivendo sem o diagnóstico de autismo”, no qual abordou sua trajetória antes de descobrir que era autista.

Como palestrante, levava para eventos discussões relacionadas à neurodivergência, inclusão e às experiências de pessoas autistas na vida adulta.

Fernanda também falava abertamente sobre momentos difíceis de sua trajetória. Em suas publicações, chegou a abordar tratamentos relacionados à saúde mental e internações psiquiátricas.

Entre os assuntos discutidos por ela pouco antes da morte estava justamente a necessidade de suporte e supervisão para pessoas neurodivergentes durante a vida adulta.