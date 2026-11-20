LUTO

Quem era Gabriel Félix, influenciador que morreu aos 29 anos e fazia sucesso com vídeos de família

Modelo tinha mais de 1 milhão de seguidores, era noivo da influenciadora Xsbel e deixa uma filha de 3 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 09:58

O influenciador Gabriel Félix era noivo de Isabelle Abreu e pai de Amelie, de 3 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Gabriel Félix, que morreu aos 29 anos na noite desta quinta-feira (19), ficou famoso na internet ao mostrar o dia a dia em família ao lado da noiva, Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o modelo conquistou o público com vídeos que misturavam romance, humor, gírias nordestinas e um estilo vintage.

Último post de Gabriel Félix nas redes sociais 1 de 8

A história de Gabriel e Isabelle começou pela internet em 2020. Na época, ele morava em Uberaba, em Minas Gerais, e ela vivia em Juazeiro do Norte, no Ceará. Os dois viraram amigos à distância e se encontraram pessoalmente apenas em fevereiro de 2021, em São Paulo, onde ambos passaram a trabalhar como modelos.

O namoro avançou rápido e, em outubro de 2023, nasceu Amelie, primeira filha do casal. Juntos, eles transformavam cômodos da própria casa em cenários criativos e inspirados em antigamente para gravar vídeos para o Instagram, o TikTok e o YouTube, sempre dividindo os bastidores da vida a três com os fãs.

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Em julho de 2025, Gabriel realizou o sonho de pedir Isabelle em casamento durante uma viagem às Dolomitas, cadeia de montanhas na Itália. Em vídeo publicado na época, ele explicou que escolheu o lugar após ter um sonho e porque a noiva era fã de filmes de fantasia, como a série 'O Senhor dos Anéis': "Desde quando eu conheci a Isabelle, e não era nem pessoalmente, eu já sonhava em pedir ela em casamento".

Recentemente, o casal havia comprado um terreno para construir uma casa e fazer a festa de casamento no próprio quintal. Em julho deste ano, Isabelle chegou a mostrar o início das obras aos seguidores: "Estamos muito empolgados com todo esse comecinho, e não vemos a hora de casar no nosso quintal do jeito que sempre sonhamos".

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Últimas postagens antes da morte

Horas antes de morrer, na noite de quinta-feira (19), Gabriel havia publicado vídeos brincando com Amelie em uma pracinha. Na legenda, o influenciador se declarou para a menina e falou sobre a experiência da paternidade.

"Às vezes paro e penso: 'Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso', que doideira a vida. É sobre isso", escreveu ele em seu último post. No mesmo dia, Isabelle também havia mostrado sua rotina normal nas redes sociais, com registros de uma aula de dança e de uma foto de Gabriel com a filha em uma moto antiga.

Leia na íntegra texto publicado por Isabelle Abreu

"Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem a noite Gabriel faleceu.

É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo.

Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir.

O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história.

Neste momento, peço orações. Que o Gabriel possa sentir todo o amor que nós sentimos por ele, e também o carinho de tantas pessoas que acompanharam a nossa história.

Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai.

O nosso amor é eterno. E o seu legado também será. Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está.

Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor.