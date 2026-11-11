LUTO

Quem era Gisele Voss Bergmann? Amiga de Adriane Galisteu morreu ao lado de dois irmãos em grave acidente

Bibliotecária de 63 anos mantinha amizade de longa data com a apresentadora e foi uma das quatro vítimas de colisão envolvendo quatro veículos no Paraná

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:50

Gisele Voss Bergmann e Adriane Galisteu Crédito: Reprodução/Instagram

Gisele Voss Bergmann, de 63 anos, foi uma das quatro pessoas que morreram em um grave acidente de trânsito na terça-feira (10), na PR-508, em Paranaguá, no litoral do Paraná. Amiga de longa data da apresentadora Adriane Galisteu, ela estava acompanhada de dois irmãos, que também perderam a vida na colisão.

Bibliotecária, Gisele era casada com o empresário Jacir Cordeiro Bergmann II, conhecido como Jassa, e tinha um filho chamado Lucca. Nas redes sociais, compartilhava trabalhos com artesanato personalizado, além de divulgar aulas e comercializar peças decorativas de porcelana e vidro.

Gisele Voss Bergmann 1 de 7

A relação de amizade com Adriane Galisteu era próxima. Após a confirmação da morte, a apresentadora publicou uma homenagem em que descreveu Gisele como confidente e cúmplice de muitas histórias.

"Gi, hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias. Alguém que conhecia meus silêncios, meus medos, minhas alegrias e tantas versões de mim", escreveu.

A apresentadora também lamentou as conversas que não poderão mais ter e se despediu com uma declaração de carinho: "Hoje me despeço de você, mas nunca de nós. Porque existem pessoas que não vão embora de verdade. Continuam vivendo dentro da gente. Te amo para sempre, minha amiga".

Gisele morreu ao lado de dois irmãos

Além de Gisele, morreram no acidente seus irmãos Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, e Elis Mary Voss Pimpão, de 68. Os três eram filhos de Dinor Olegário Voss e Mary Elis Voss.

Acidente tirou vida de três irmãos 1 de 8

Dinor era médico e casado com Suely Terezinha Zanon Voss. Elis Mary trabalhava como educadora e era casada com Antonio Carlos Silveira da Mota Pimpão.

Os três morreram ainda no local da colisão. Uma quarta vítima, que havia sido socorrida em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional do Litoral.

Como foi o acidente na PR-508?

O acidente aconteceu por volta das 10h, no quilômetro 3,8 da rodovia Alexandra-Matinhos, e envolveu quatro veículos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, um Ford Fiesta seguia no sentido Paranaguá-Matinhos quando bateu lateralmente em um Volvo. Com o impacto, os dois veículos invadiram a pista contrária.

Na sequência, o Volvo atingiu uma caminhonete Chevrolet S10, que capotou, enquanto o Fiesta colidiu com uma Ford Ranger. Três pessoas morreram no local e outras duas foram socorridas em estado grave. Uma delas morreu posteriormente no hospital.

De acordo com a polícia, o motorista do Ford Fiesta apresentou sinais de alteração da capacidade psicomotora e foi encaminhado à delegacia. Ele também teria se recusado a realizar o teste do bafômetro.