TRAGÉDIA

Quem era Guy Kapulnik? Ator morreu aos 46 anos em acidente de avião

Artista também foi oficial de unidade de elite de busca e resgate de Israel, estudou atuação em Jerusalém e trabalhava como instrutor de aviação nos Estados Unidos

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:30

Guy Kapulnik Crédito: Reprodução/Instagram

A morte de Guy Kapulnik, aos 46 anos, encerrou uma trajetória que passou por diferentes áreas. O ator e piloto israelense morreu na semana passada em um acidente com um avião de pequeno porte nos arredores do Aeroporto de Hesperia, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele estava acompanhado de Taylor Laska, de 33 anos. Não houve sobreviventes.

A família confirmou a morte nesta quarta-feira (30) ao jornal The Times of Israel. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos Estados Unidos investigam as circunstâncias do acidente. Até o momento, a causa da queda não foi divulgada.

Guy Kapulnik 1 de 12

"Guy era um homem de ação, curiosidade e aventura. Ator e criador, capitão e marinheiro. Ao longo da vida, transitou entre o palco e a câmera, o mar e os céus, ousando sempre trilhar novos caminhos e fazer o que amava", afirmou a família.

Nascido em Moshav Karmei Yosef, em Israel, Kapulnik construiu uma carreira marcada pela combinação entre atuação e aviação. Nos últimos anos, vivia em Los Angeles, onde, além de continuar trabalhando como ator, passou a atuar profissionalmente como instrutor de aviação. Em janeiro de 2025, havia conquistado o certificado de instrutor de voos pela Aviation Academy of Louisiana.

Antes de entrar no mundo artístico, Kapulnik foi oficial da unidade 669 das Forças de Defesa de Israel, considerada uma força de elite especializada em missões de busca e resgate.

A formação do ator também passou por duas instituições israelenses. Ele estudou no Technion, em Haifa, uma das principais universidades do país, e posteriormente frequentou o Nissan Nativ Acting Studio, em Jerusalém, onde se dedicou à formação como ator. A trajetória profissional acabou unindo as duas áreas que marcaram sua vida: a atuação e a aviação.

Kapulnik participou de diferentes produções ao longo da carreira. Entre os trabalhos, estão os filmes O Chamado da Floresta (2020), Irmãos do Crime (2019), Sala 514 (2012), Salsa Tel Aviv (2011).

Colegas lamentam morte do ator

Após a confirmação da morte, pessoas que trabalharam com Kapulnik prestaram homenagens ao artista. Zohar Jacobson, que foi agente do ator, o descreveu como "um ator talentoso e uma pessoa extraordinária". Segundo ela, Kapulnik era "inteligente, sensível e modesto, com um coração enorme".

A influenciadora Adelle Nazarian também publicou uma homenagem nas redes sociais. Ela contou que conheceu Kapulnik em 2019 e manteve uma amizade com ele. "Isso é horrível. Eu conheci @GuyKapulnik. Nos conhecemos em 2019 e nos tornamos amigos platônicos. Ele era uma ótima pessoa, extremamente talentoso e gentil. Desejo aos seus entes queridos força eterna", escreveu.