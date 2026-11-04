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Quem era Janaína Barbosa? Ex-'TV Fama' fez seriado na Globo, foi musa no Carnaval e se afastou do meio artístico

Apresentadora morreu aos 48 anos na última terça-feira (3); ela também foi casada com Otávio Mesquita

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12:50

Janaína Barbosa
Janaína Barbosa Crédito: Reprodução

Janaína Barbosa morreu aos 48 anos na última terça-feira (3). A apresentadora ficou conhecida pelo trabalho à frente do TV Fama, da RedeTV!, nos anos 2000. Na atração, dividiu o comando com Nelson Rubens e ganhou projeção na cobertura dos bastidores da vida dos famosos. Mas sua trajetória profissional também passou pela dramaturgia e pelo Carnaval.

Em 2008, Janaína teve uma experiência como atriz ao integrar o elenco de Casos e Acasos, seriado da TV Globo. A produção marcou sua passagem pela teledramaturgia. Ela também foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval do Rio de Janeiro.

Janaína Barbosa

Casamento de Janaína Barbosa e Felipe Faria por Reprodução
Marina Mantega se pronuncia sobre morte de Janaína Barbosa por Reprodução/ Instagram
Janaína Barbosa e Otávio Mesquita por Reprodução
Janaina Barbosa no TV Fama por Reprodução / YouTube
Janaína Barbosa por Reprodução
Otávio Mesquita e Janaina Barbosa por Reprodução / YouTube e Instagram
Janaína Barbosa por Reprodução/ Instagram
Janaina Barbosa por Reprodução
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Casamento de Janaína Barbosa e Felipe Faria por Reprodução

A vida pessoal da apresentadora também despertou interesse da imprensa de celebridades. Janaína teve um relacionamento de aproximadamente três anos com o apresentador Otávio Mesquita, com quem viveu um romance marcado por idas e vindas.

Em novembro de 2010, ela se casou com o empresário Felipe Faria, neto de Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Alfa. A cerimônia aconteceu na Ilha de Comandatuba, na Bahia.

Da união nasceram os dois filhos do casal, Bernardo e Frederico, em 2011 e 2017, respectivamente. Com o casamento e a chegada das crianças, Janaína passou a manter uma rotina mais reservada e se afastou da exposição na televisão e no meio artístico.

Nos últimos anos, ela estava longe dos holofotes e não mantinha um perfil público nas redes sociais.

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