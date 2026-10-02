Quem era Karina Zeviani, ex-The Voice Brasil e voz do Nouvelle Vague que morreu aos 51 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:12
A cantora e compositora Karina Zeviani morreu nesta quinta-feira (1), aos 51 anos, após uma dura batalha contra o câncer. A artista estava internada em São José do Rio Preto, no interior paulista, e deixa os pais e o marido. O velório e o enterro acontecem nesta sexta-feira (2), em Jaboticabal (SP), cidade onde ela nasceu e deu seus primeiros passos na arte.
Karina Zeviani
Muito antes de ficar famosa no Brasil pela nona temporada do The Voice, em 2020, Karina construiu uma carreira internacional de respeito. O gosto pela música veio de berço, ela tocava fanfarra com o pai e ouvia o avô no acordeão. Mas, na juventude, ela foi morar na Europa para trabalhar como modelo, até perceber que seu verdadeiro destino era seguir os passos do seu grande ídolo, Elis Regina.
A transição das passarelas para os palcos ganhou força na Alemanha e se consolidou de vez em 2003, nas casas de show de Nova York. Lá, a voz e o carisma da brasileira chamaram a atenção de ninguém menos que David Byrne, ex-líder da banda Talking Heads. Foi ele quem indicou a cantora para assumir os vocais do famoso grupo norte-americano Thievery Corporation.
A partir de 2008, Karina viajou ainda pelo mundo ao entrar no projeto francês Nouvelle Vague. Com uma presença de palco marcante e muita energia, ela gravou o álbum "3" com a banda europeia e fez turnês que ajudaram a firmar o nome dela na cena alternativa internacional.
Depois de passar quase dez anos dividida entre Londres, Paris e Nova York, a paulista decidiu trazer sua arte de volta ao Brasil no começo dos anos 2010. Lançou seu álbum solo 'Amor Inventado' em 2012, gravou com cantoras como Tiê e, anos depois, emocionou o país no The Voice Brasil. Na Globo, ela cantou o clássico 'Sonhos' e ouviu de Carlinhos Brown: "Você é brilhante!".
A voz potente precisou dar uma pausa nos últimos anos para enfrentar a doença. Desde o começo de 2026, o quadro piorou quando o câncer atingiu o fígado e os ossos, exigindo internações na UTI, transfusões de sangue e vaquinhas de amigos para pagar o tratamento. Nas redes sociais, a partida precoce da artista gerou uma onda de homenagens de famosas como Luana Piovani e a modelo Luciana Curtis.