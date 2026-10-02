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Quem era Karina Zeviani, ex-The Voice Brasil e voz do Nouvelle Vague que morreu aos 51 anos

Paulista rodou o mundo com as bandas Nouvelle Vague e Thievery Corporation antes de emocionar o Brasil na TV

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:12

A cantora Karina Zeviani
A cantora Karina Zeviani Crédito: Divulgação

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu nesta quinta-feira (1), aos 51 anos, após uma dura batalha contra o câncer. A artista estava internada em São José do Rio Preto, no interior paulista, e deixa os pais e o marido. O velório e o enterro acontecem nesta sexta-feira (2), em Jaboticabal (SP), cidade onde ela nasceu e deu seus primeiros passos na arte.

Karina Zeviani

Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Zeviani abriu os shows de David Byrne (ex-líder do Talking Heads) no Brasil em 2018 por Reprodução/Redes sociais
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
A atriz Luana Piovani e Karina Zeviani são amigas desde os 15 anos por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani atualmente e no The Voice Brasil por Reprodução/Instagram e TV Globo
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani no The Voice Brasil por TV Globo/Reprodução
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
Karina Zeviani no The Voice Brasil e atualmente por TV Globo e Reprodução/Instagram
A cantora Karina Zeviani por Divulgação
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Karina Zeviani por Reprodução/Instagram

Muito antes de ficar famosa no Brasil pela nona temporada do The Voice, em 2020, Karina construiu uma carreira internacional de respeito. O gosto pela música veio de berço, ela tocava fanfarra com o pai e ouvia o avô no acordeão. Mas, na juventude, ela foi morar na Europa para trabalhar como modelo, até perceber que seu verdadeiro destino era seguir os passos do seu grande ídolo, Elis Regina.

A transição das passarelas para os palcos ganhou força na Alemanha e se consolidou de vez em 2003, nas casas de show de Nova York. Lá, a voz e o carisma da brasileira chamaram a atenção de ninguém menos que David Byrne, ex-líder da banda Talking Heads. Foi ele quem indicou a cantora para assumir os vocais do famoso grupo norte-americano Thievery Corporation.

A partir de 2008, Karina viajou ainda pelo mundo ao entrar no projeto francês Nouvelle Vague. Com uma presença de palco marcante e muita energia, ela gravou o álbum "3" com a banda europeia e fez turnês que ajudaram a firmar o nome dela na cena alternativa internacional.

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Depois de passar quase dez anos dividida entre Londres, Paris e Nova York, a paulista decidiu trazer sua arte de volta ao Brasil no começo dos anos 2010. Lançou seu álbum solo 'Amor Inventado' em 2012, gravou com cantoras como Tiê e, anos depois, emocionou o país no The Voice Brasil. Na Globo, ela cantou o clássico 'Sonhos' e ouviu de Carlinhos Brown: "Você é brilhante!".

A voz potente precisou dar uma pausa nos últimos anos para enfrentar a doença. Desde o começo de 2026, o quadro piorou quando o câncer atingiu o fígado e os ossos, exigindo internações na UTI, transfusões de sangue e vaquinhas de amigos para pagar o tratamento. Nas redes sociais, a partida precoce da artista gerou uma onda de homenagens de famosas como Luana Piovani e a modelo Luciana Curtis.

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Cantora Morre Morte Câncer the Voice Brasil the Voice Ex-the Voice Karina Zeviani

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