LUTO

Quem era Matheus Sabbá, ator amazonense que morreu aos 30 anos e trabalhou com Rodrigo Santoro

Artista construiu carreira no teatro musical e na ópera, dirigiu espetáculos premiados e participou de filme vencedor de prêmio no Festival de Berlim

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:22

Ator e diretor amazonense Matheus Sabbá morreu aos 30 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator e diretor teatral Matheus Sabbá morreu na quarta-feira (28), aos 30 anos. A morte foi confirmada nesta quinta-feira (29) pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM). A causa não foi divulgada.

Formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Matheus construiu uma trajetória nas artes cênicas, com destaque para o teatro musical e a ópera. Ao longo da carreira, participou de produções do Festival Amazonas de Ópera (FAO) e do Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc).

Matheus Sabbá 1 de 15

Um dos trabalhos de destaque do artista foi a direção do musical "A Caixa Mágica do Natal", montagem reconhecida com prêmios no Cenym e no Prêmio Brasil Musical. Em janeiro de 2026, ele também assinou a direção de cena da ópera "Onheama", de João Guilherme Ripper, apresentada no Femusc. No ano anterior, havia trabalhado como assistente de direção na montagem de "Madama Butterfly".

Matheus também teve passagem pelo cinema. Ele integrou o elenco de "O Último Azul", filme dirigido por Gabriel Mascaro e estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro. A produção, ambientada na Amazônia, conquistou o Grande Prêmio do Júri do Festival de Berlim de 2025.

Artistas e amigos lamentam morte de Matheus Sabbá

A morte do ator provocou manifestações de pesar entre artistas e pessoas próximas. O ator amazonense Adanilo, conhecido pelo trabalho em "O Rio do Desejo", publicou uma homenagem ao amigo nas redes sociais. "Hoje perdi um amigo querido, um dos caras mais alto astral e divertido que já conheci. Você vai fazer muita falta, irmão. Muita luz na sua passagem", escreveu.

A cantora amazonense Cella também lamentou a perda e destacou a contribuição de Matheus para o teatro no estado. "Matheus revolucionou o teatro no Amazonas e deixou uma marca que ninguém nunca vai apagar", declarou.

A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) divulgou uma nota de pesar e ressaltou a importância do artista para as artes cênicas da região. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e o Festival Internacional de Música de Santa Catarina também prestaram homenagens.

A escola de samba Unidos do Alvorada, da qual Matheus participou da comissão de frente da bateria, também lamentou a morte. A agremiação manifestou solidariedade aos familiares, especialmente ao pai do artista, William Sabbá, e à madrasta, Maria Aparecida Sabbá, madrinha de bateria da escola.