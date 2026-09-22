TRAGÉDIA

Quem era Paulo Soares, videomaker que morreu em queda de helicóptero com Rick, da dupla com Renner

Profissional compartilhava registros do trabalho e da rotina ao lado de personalidades nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:17

Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC Crédito: Reprodução/Instagram e Divulgação

Pouco antes do desaparecimento do helicóptero, Paulo chegou a publicar imagens feitas durante o voo. Em um dos registros, compartilhou uma gravação dentro da aeronave e escreveu: "Acho que nasci para isso".

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido 1 de 7

O videomaker costumava mostrar nas redes sociais bastidores de trabalhos realizados em emissoras de televisão e registros ao lado de famosos. Entre as pessoas com quem trabalhava, estava Bruno Avelar, que também estava a bordo da aeronave.

Vida pessoal

Paulo era casado com a psicóloga Kelly Costa desde 2022. Em novembro de 2025, o casal comemorou três anos de união. Na ocasião, Kelly publicou uma homenagem ao marido nas redes sociais. "Sou grata por encontrar em você abrigo, suporte, amor e cuidado", escreveu.

Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar 1 de 14

Acidente na Serra de Santa Catarina

O helicóptero de prefixo PP-MGR desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo pela Serra catarinense. A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), Polícia Militar e Força Aérea Brasileira (FAB), além de moradores da região.

Os destroços foram localizados no início da tarde desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara. As cinco pessoas que estavam a bordo morreram.