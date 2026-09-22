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Quem era Paulo Soares, videomaker que morreu em queda de helicóptero com Rick, da dupla com Renner

Profissional compartilhava registros do trabalho e da rotina ao lado de personalidades nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:17

Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC
Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC Crédito: Reprodução/Instagram e Divulgação

Paulo Soares, videomaker que estava no helicóptero que caiu na Serra de Santa Catarina, era conhecido por registrar a rotina profissional e momentos ao lado de personalidades nas redes sociais. Ele morreu no acidente que também vitimou o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar, o piloto e o copiloto da aeronave. Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22).

Pouco antes do desaparecimento do helicóptero, Paulo chegou a publicar imagens feitas durante o voo. Em um dos registros, compartilhou uma gravação dentro da aeronave e escreveu: "Acho que nasci para isso".

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução
Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução
Videomaker Paulo Soares publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
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Equipe da dupla Rick e Renner posta comunicado após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave por Reprodução
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Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução

O videomaker costumava mostrar nas redes sociais bastidores de trabalhos realizados em emissoras de televisão e registros ao lado de famosos. Entre as pessoas com quem trabalhava, estava Bruno Avelar, que também estava a bordo da aeronave.

Vida pessoal

Paulo era casado com a psicóloga Kelly Costa desde 2022. Em novembro de 2025, o casal comemorou três anos de união. Na ocasião, Kelly publicou uma homenagem ao marido nas redes sociais. "Sou grata por encontrar em você abrigo, suporte, amor e cuidado", escreveu.

Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar

Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
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Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram

Acidente na Serra de Santa Catarina

O helicóptero de prefixo PP-MGR desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo pela Serra catarinense. A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), Polícia Militar e Força Aérea Brasileira (FAB), além de moradores da região.

Os destroços foram localizados no início da tarde desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara. As cinco pessoas que estavam a bordo morreram.

Além de Paulo Soares, estavam na aeronave Rick, Bruno Avelar, o piloto e o copiloto. As condições de chuva e neblina dificultaram os trabalhos das equipes na região de mata fechada.

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Tags:

Paulo Soares Rick

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