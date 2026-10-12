LUTO

Quem era RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad' que morreu aos 34 anos e virou símbolo de inclusão

Artista interpretou o filho de Walter White na série de sucesso e transformou sua experiência com paralisia cerebral em uma trajetória de defesa das pessoas com deficiência

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:02

RJ Mitte Crédito: Reprodução

O ator RJ Mitte, que morreu aos 34 anos, nesta segunda-feira (12), ficou conhecido mundialmente por interpretar Walter White Jr. em "Breaking Bad". Além do sucesso na televisão, o americano construiu uma trajetória marcada pela defesa da inclusão e da representatividade de pessoas com deficiência no entretenimento.

A morte foi confirmada por representantes do artista, mas a causa não havia sido divulgada oficialmente até a última atualização das informações.

RJ Mitte 1 de 12

Mitte ganhou projeção internacional em 2008, quando estreou no elenco de "Breaking Bad", série protagonizada por Bryan Cranston. Na trama, ele interpretava o filho adolescente de Walter White, um professor de química que passa a produzir metanfetamina após descobrir que tem câncer.

Assim como seu personagem, o ator tinha paralisia cerebral. A condição, no entanto, não o impediu de construir uma carreira em Hollywood e se tornar uma referência na discussão sobre oportunidades para artistas com deficiência.

Durante as cinco temporadas da produção, exibida até 2013, Mitte participou de uma das séries mais premiadas e reconhecidas da televisão americana.

Depois do encerramento de "Breaking Bad", ele continuou trabalhando no cinema e na televisão. Entre seus projetos estão as séries "Switched at Birth", "Now Apocalypse" e "The Guardians of Justice (Will Save You!)".

Em 2021, protagonizou o drama "Triumph", no qual viveu um estudante com paralisia cerebral determinado a se tornar lutador. O papel abordava desafios relacionados à deficiência e à busca por independência.

Nos anos seguintes, participou dos filmes "Love Me Dead" e "Westhampton", lançados em 2024. Seu trabalho mais recente foi no longa-metragem independente "Talking to Strangers".

Fora das telas, RJ Mitte também se dedicava a causas sociais. O ator foi embaixador da United Cerebral Palsy, organização voltada à defesa dos direitos de pessoas com paralisia cerebral, e da Shriners Children's, instituição que oferece assistência médica a crianças.

Ele também presidia a Mitte Foundation, entidade dedicada a projetos filantrópicos e iniciativas comunitárias.

Após a confirmação da morte, representantes do artista destacaram que sua experiência pessoal com a deficiência foi fundamental para a autenticidade de sua atuação em "Breaking Bad" e para o trabalho de conscientização desenvolvido ao longo da carreira.