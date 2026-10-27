LUTO NA MÚSICA

Quem era Sara Araújo, cantora gospel que morreu após cirurgia de emergência

Pioneira da música evangélica no Brasil, artista dedicou 65 anos à Igreja Assembleia de Deus e também ficou conhecida pelo trabalho social

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:19

Sara Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora gospel Sara Araújo morreu aos 80 anos, no último sábado (24), em Goiânia (GO), após apresentar complicações de saúde decorrentes de uma cirurgia de emergência. Batizada de Sara Ribeiro de Castilhos Miranda, ela deixa uma filha, a harpista Aline Araújo, que foi adotada pela artista.

Considerada uma das pioneiras da música evangélica brasileira, Sara gravou cerca de 40 discos ao longo da carreira e dedicou 65 anos de sua vida à Igreja Assembleia de Deus. Além de cantora, também atuou como compositora, musicista, artista plástica, filantropa e missionária.

Sara Araújo 1 de 15

A artista entrou para a história do segmento ao se tornar, em 1966, a primeira cantora evangélica a gravar um disco solo no Brasil. A informação consta em uma dissertação de mestrado de Edson Alencar Silva apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Durante a juventude, ela também chegou a dividir o palco com Elis Regina em uma apresentação no Clube do Guri, no Rio Grande do Sul.

Sara ainda se destacou pela atuação social. Ela fundou a Creche Comunitária Esperança, em Uberlândia (MG), que continua atendendo cerca de 100 crianças em situação de vulnerabilidade social. A cantora também criou um orfanato que ofereceu assistência a 20 crianças.

Morte de Sara Araújo

Sara Araújo estava internada em estado grave após apresentar complicações de saúde relacionadas a uma hérnia. Na sexta-feira (23), um dia antes de morrer, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e, após o procedimento, permaneceu internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As causas da morte ainda serão apuradas. O velório foi realizado no domingo (25), no Complexo Vale do Cerrado, em Goiânia.