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Quem era Xiao Yue, influenciadora de 2,18 m que morreu aos 26 anos após complicações de saúde

Chinesa ficou famosa nas redes sociais ao mostrar a rotina com o marido, 53 centímetros mais baixo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:11

Xiao Yue e o marido, Zihao
Xiao Yue e o marido, Zihao Crédito: Reprodução

A influenciadora chinesa Xiao Yue, conhecida por medir 2,18 metros e ter uma diferença de altura de 53 centímetros em relação ao marido, Zihao, morreu aos 26 anos na segunda-feira (12). A notícia foi anunciada pelo companheiro nas redes sociais. A criadora de conteúdo conquistou milhares de seguidores ao compartilhar vídeos do cotidiano do casal, que também teve um filho em outubro de 2025.

Segundo o jornal chinês Yangtze News, Xiao Yue enfrentava problemas de saúde relacionados ao gigantismo hipofisário, uma condição rara causada pela produção excessiva do hormônio do crescimento, além de diabetes secundário.

Xiao Yue

Xiao Yue e o marido, Zihao por Reprodução
Xiao Yue, o marido, Zihao, e o filho por Reprodução
Xiao Yue e o marido, Zihao por Reprodução
Xiao Yue e o marido, Zihao por Reprodução
Xiao Yue, o marido, Zihao, e o filho por Reprodução
Xiao Yue e o marido, Zihao por Reprodução
Xiao Yue e o marido, Zihao por Reprodução
Xiao Yue e o marido, Zihao por Reprodução
Xiao Yue e o marido, Zihao por Reprodução
Xiao Yue, o marido, Zihao, e o filho por Reprodução
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Xiao Yue e o marido, Zihao por Reprodução

Em julho deste ano, Zihao havia contado aos seguidores que o estado de saúde da mulher tinha piorado após ela receber o diagnóstico de um tumor na hipófise e de um meningioma, tipo de tumor que se desenvolve nas membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

A influenciadora também apresentou complicações como hiperglicemia grave e insuficiência renal. Ela aguardava uma cirurgia para retirar o tumor cerebral, mas morreu antes de realizar o procedimento.

Em uma homenagem à companheira, Zihao relatou que não imaginava que a condição pudesse ter consequências tão graves.

"O médico me disse que, na verdade, era uma condição muito leve e que seria apenas um procedimento minimamente invasivo para remover o tumor do cérebro dela. Nunca imaginei que essa doença pudesse tirar a vida de alguém", lamentou.

Influenciadora viralizou com marido 53 cm mais baixo

Xiao Yue e Zihao ficaram conhecidos nas redes sociais ao compartilhar momentos da vida a dois. Enquanto ela media 2,18 metros, ele tinha 1,65 metro de altura. A diferença de 53 centímetros chamava a atenção dos seguidores e ajudou a popularizar os vídeos do casal.

Juntos havia quatro anos, os dois mostravam a rotina, as brincadeiras e os momentos em família. Em outubro de 2025, tiveram o primeiro filho.

A última publicação de Xiao Yue nas redes sociais foi feita em 18 de agosto. Na ocasião, a influenciadora compartilhou uma reflexão sobre as dificuldades da vida e a importância do apoio recebido de outras pessoas. "Embora a vida seja cheia de dificuldades, ainda existe calor para me sustentar", escreveu na legenda.

Marido presta homenagem após a morte

Após anunciar a morte da esposa, Zihao publicou uma homenagem em que falou sobre a perda e desejou que ela finalmente pudesse descansar sem sofrimento.

O viúvo também destacou a maneira como Xiao Yue lidava com as pessoas, afirmando que ela costumava atender aos pedidos dos outros independentemente do que diziam a seu respeito.

A notícia provocou uma onda de manifestações de seguidores, que relembraram os vídeos publicados pelo casal e lamentaram a morte precoce da influenciadora. 

"Meu Deus, como isso pôde acontecer tão de repente? Vi os vídeos dela dançando há apenas alguns dias", escreveu uma pessoa. "Eu os assistia todos os dias nos últimos anos. Ela não sente mais dor, está em outro plano", comentou outra. "Uma garota tão corajosa e alegre, e muito linda. Espero que você esteja em paz em outro plano. Boa noite", escreveu uma terceira pessoa.

Segundo relatos divulgados pela imprensa, a família pretende realizar uma despedida simples, sem uma cerimônia fúnebre tradicional, respeitando os desejos de Xiao Yue.

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