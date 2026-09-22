Quem eram os cinco ocupantes mortos no acidente de helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:53
O helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, foi localizado nesta terça-feira (22) na Serra Catarinense. Segundo as informações divulgadas após a localização dos destroços, não houve sobreviventes. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser investigadas pelas autoridades.
Rick, de 59 anos, estava acompanhado do empresário Bruno Avelar e do videomaker Paulo Soares. A presença dos três havia sido informada ainda durante as buscas, assim como a de um piloto, cujo nome não havia sido divulgado publicamente até os primeiros boletins consultados.
Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC
Há, no entanto, uma divergência nas informações divulgadas sobre o número total de ocupantes. A equipe de Bruno Avelar informou inicialmente que quatro pessoas estavam no helicóptero: Rick, Bruno, Paulo Soares e o piloto. Outras informações publicadas posteriormente apontam cinco vítimas. Por isso, a identificação da quinta pessoa e a composição definitiva da tripulação devem ser tratadas como pendentes de confirmação oficial.
Quem eram os ocupantes já identificados
Rick Sollo era o nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho. Aos 59 anos, o cantor ficou conhecido nacionalmente pela parceria com Renner e também construiu uma trajetória como compositor. Entre as músicas de sua autoria gravadas por outros artistas estão “Página de Amigos”, conhecida na voz de Chitãozinho & Xororó, “Só Dá Você na Minha Vida”, de João Paulo & Daniel, e “Agenda Rabiscada”, de Cleiton & Camargo.
Renner não estava no helicóptero. Ainda durante as buscas, a assessoria da dupla explicou que ele não acompanhou Rick porque o deslocamento não estava relacionado a um compromisso de Rick & Renner.
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar
Bruno Avelar era empresário e fundador do projeto “O Poder do Network”, voltado à criação de conexões e relacionamentos profissionais. Ele também atuava como palestrante e compartilhava nas redes sociais conteúdos relacionados ao universo empresarial.
Paulo Soares trabalhava como videomaker e também estava no helicóptero. A presença dele foi confirmada em comunicado divulgado pela equipe de Bruno Avelar antes da localização da aeronave.
O piloto também estava entre os ocupantes, mas sua identidade não havia sido divulgada nos primeiros comunicados públicos consultados.
Como aconteceu o desaparecimento
O helicóptero desapareceu na tarde de segunda-feira (21), enquanto sobrevoava Santa Catarina. A aeronave era um Bell 430, de matrícula PP-MGR, registrado em nome da JTA Empreendimentos e Urbanismo. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil reproduzidos pela CNN Brasil, o cadastro estava em situação normal e o certificado de aeronavegabilidade tinha validade até agosto de 2027.
A JTA informou que havia emprestado o helicóptero para uso de Bruno Avelar e Rick, descritos pela empresa como amigos próximos do proprietário.
Antes do desaparecimento, Rick chegou a publicar nas redes sociais registros de seu deslocamento ao lado de Bruno Avelar.
Após a perda de comunicação, as buscas foram concentradas inicialmente na região de Urubici. Uma equipe chegou a seguir para a localidade de Vacas Gordas, apontada como um dos possíveis pontos relacionados ao desaparecimento, mas não encontrou a aeronave naquele momento.
A operação foi então ampliada depois que as equipes receberam a localização do último sinal de celular de um dos ocupantes, em um ponto a cerca de 30 quilômetros da área inicialmente verificada.
O mau tempo dificultou os trabalhos na Serra Catarinense. Bombeiros enfrentaram chuva, estradas de difícil acesso, árvores caídas e até pontes submersas durante a operação. A Força Aérea Brasileira também participou das buscas com aeronaves como o H-60 Black Hawk e o SC-105 Amazonas.
Apesar das condições meteorológicas adversas registradas durante as buscas, ainda não há confirmação de que o mau tempo tenha provocado o acidente. A causa deverá ser determinada a partir da investigação técnica da ocorrência.