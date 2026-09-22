LUTO

Quem eram os cinco ocupantes mortos no acidente de helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner

Aeronave desapareceu na segunda-feira (21) durante voo em Santa Catarina; cantor, empresário e videomaker estavam entre os nomes divulgados antes da localização dos destroços

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:53

Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares Crédito: Reprodução

O helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, foi localizado nesta terça-feira (22) na Serra Catarinense. Segundo as informações divulgadas após a localização dos destroços, não houve sobreviventes. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser investigadas pelas autoridades.

Rick, de 59 anos, estava acompanhado do empresário Bruno Avelar e do videomaker Paulo Soares. A presença dos três havia sido informada ainda durante as buscas, assim como a de um piloto, cujo nome não havia sido divulgado publicamente até os primeiros boletins consultados.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 8

Há, no entanto, uma divergência nas informações divulgadas sobre o número total de ocupantes. A equipe de Bruno Avelar informou inicialmente que quatro pessoas estavam no helicóptero: Rick, Bruno, Paulo Soares e o piloto. Outras informações publicadas posteriormente apontam cinco vítimas. Por isso, a identificação da quinta pessoa e a composição definitiva da tripulação devem ser tratadas como pendentes de confirmação oficial.

Quem eram os ocupantes já identificados

Rick Sollo era o nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho. Aos 59 anos, o cantor ficou conhecido nacionalmente pela parceria com Renner e também construiu uma trajetória como compositor. Entre as músicas de sua autoria gravadas por outros artistas estão “Página de Amigos”, conhecida na voz de Chitãozinho & Xororó, “Só Dá Você na Minha Vida”, de João Paulo & Daniel, e “Agenda Rabiscada”, de Cleiton & Camargo.

Renner não estava no helicóptero. Ainda durante as buscas, a assessoria da dupla explicou que ele não acompanhou Rick porque o deslocamento não estava relacionado a um compromisso de Rick & Renner.

Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar 1 de 14

Bruno Avelar era empresário e fundador do projeto “O Poder do Network”, voltado à criação de conexões e relacionamentos profissionais. Ele também atuava como palestrante e compartilhava nas redes sociais conteúdos relacionados ao universo empresarial.

Paulo Soares trabalhava como videomaker e também estava no helicóptero. A presença dele foi confirmada em comunicado divulgado pela equipe de Bruno Avelar antes da localização da aeronave.

O piloto também estava entre os ocupantes, mas sua identidade não havia sido divulgada nos primeiros comunicados públicos consultados.

Como aconteceu o desaparecimento

O helicóptero desapareceu na tarde de segunda-feira (21), enquanto sobrevoava Santa Catarina. A aeronave era um Bell 430, de matrícula PP-MGR, registrado em nome da JTA Empreendimentos e Urbanismo. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil reproduzidos pela CNN Brasil, o cadastro estava em situação normal e o certificado de aeronavegabilidade tinha validade até agosto de 2027.

A JTA informou que havia emprestado o helicóptero para uso de Bruno Avelar e Rick, descritos pela empresa como amigos próximos do proprietário.

Antes do desaparecimento, Rick chegou a publicar nas redes sociais registros de seu deslocamento ao lado de Bruno Avelar.

Após a perda de comunicação, as buscas foram concentradas inicialmente na região de Urubici. Uma equipe chegou a seguir para a localidade de Vacas Gordas, apontada como um dos possíveis pontos relacionados ao desaparecimento, mas não encontrou a aeronave naquele momento.

A operação foi então ampliada depois que as equipes receberam a localização do último sinal de celular de um dos ocupantes, em um ponto a cerca de 30 quilômetros da área inicialmente verificada.

O mau tempo dificultou os trabalhos na Serra Catarinense. Bombeiros enfrentaram chuva, estradas de difícil acesso, árvores caídas e até pontes submersas durante a operação. A Força Aérea Brasileira também participou das buscas com aeronaves como o H-60 Black Hawk e o SC-105 Amazonas.