TELEVISÃO

Quem está no 'Dança dos Famosos 2026'? Confira os nomes anunciados para a nova temporada

Com estreia marcada para este domingo (16), 23ª edição da competição reúne personalidades do entretenimento no Domingão com Huck

Kamila Macedo

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:32

Ticiane Pinheiro e Breno Ferreira foram os primeiros nomes confirmados no Dança dos Famosos 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

Matéria em atualização

A nova temporada do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck que reúne personalidades do entretenimento em uma disputa de dança, chega à sua 23ª edição com estreia marcada para o próximo domingo (16).

Comandada por Luciano Huck, a atração promete movimentar os domingos da emissora. Os jurados fixos da última temporada – Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha – irão retornar. Ao longo da competição, o programa também reunirá nomes de peso para compor o júri artístico, a depender do ritmo apresentado a cada semana.

Embora o elenco de professores já tenha sido divulgado, ainda não se sabe quem dançará com cada celebridade.

Na última edição, o ator Silvero Pereira e a professora Thaís Sousa conquistaram os jurados e foram os vencedores do Dança dos Famosos 2025, somando 159,8 pontos. O ator levou a melhor na final disputada contra Manu Bahtidão e Wanessa Camargo.

Confira os nomes confirmados para o Dança dos Famosos 2026:

Elenco de Dança dos Famosos 2026 1 de 5

Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro foi o primeiro nome confirmado na nova temporada do Dança dos Famosos. A novidade foi divulgada em primeira mão durante o programa Mais Você de quinta-feira (13), por meio de um recado gravado por Ticiane para Ana Maria Braga, Louro Mané e Tati Machado. Recém-contratada da Globo, a apresentadora participou em março da Batalha do Lip Sync contra Otaviano Costa no Domingão com Huck. Ticiane é casada com o jornalista César Tralli, com quem tem uma filha, Manuella. Do antigo relacionamento com Roberto Justus, nasceu sua primogênita, Rafaella.

Breno Ferreira

Ainda na quinta-feira (13), o ator Breno Ferreira foi anunciado durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida. Na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, ele interpreta Clebinho, um advogado bem-sucedido que é amigo e sócio de Pedro (Chay Suede). O artista também se destacou em produções como Jogada de Risco, do Globoplay, e na novela Beleza Fatal, da Max. Atualmente, ele namora a atriz Clara Moneke.

Otaviano Costa

Rosto conhecido dos telespectadores da Globo por atuações em novelas e na apresentação do Vídeo Show, Otaviano Costa foi o terceiro nome confirmado. O anúncio foi feito nas redes sociais do apresentador na manhã desta sexta-feira (14). Otaviano é casado com a atriz Flávia Alessandra, com quem tem uma filha, Olívia.

Junno Andrade

O quarto participante revelado para a disputa foi Junno Andrade. Iniciou a carreira artística como cantor em 1988 e estreou na teledramaturgia em 2010. Ao longo dos anos, esteve no elenco de tramas como Salve Jorge (2012), onde interpretou Santiago, Boogie Oogie (2014), como Amaury Sampaio, e Fuzuê (2023), no papel de Tonico Valverde. É casado com Xuxa Meneghel desde 2012.

Lucas Guedez