Quem está no 'Dança dos Famosos 2026'? Confira os nomes anunciados para a nova temporada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:32
Matéria em atualização
A nova temporada do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck que reúne personalidades do entretenimento em uma disputa de dança, chega à sua 23ª edição com estreia marcada para o próximo domingo (16).
Comandada por Luciano Huck, a atração promete movimentar os domingos da emissora. Os jurados fixos da última temporada – Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha – irão retornar. Ao longo da competição, o programa também reunirá nomes de peso para compor o júri artístico, a depender do ritmo apresentado a cada semana.
Embora o elenco de professores já tenha sido divulgado, ainda não se sabe quem dançará com cada celebridade.
Na última edição, o ator Silvero Pereira e a professora Thaís Sousa conquistaram os jurados e foram os vencedores do Dança dos Famosos 2025, somando 159,8 pontos. O ator levou a melhor na final disputada contra Manu Bahtidão e Wanessa Camargo.
Confira os nomes confirmados para o Dança dos Famosos 2026:
Elenco de Dança dos Famosos 2026
Ticiane Pinheiro
Ticiane Pinheiro foi o primeiro nome confirmado na nova temporada do Dança dos Famosos. A novidade foi divulgada em primeira mão durante o programa Mais Você de quinta-feira (13), por meio de um recado gravado por Ticiane para Ana Maria Braga, Louro Mané e Tati Machado. Recém-contratada da Globo, a apresentadora participou em março da Batalha do Lip Sync contra Otaviano Costa no Domingão com Huck. Ticiane é casada com o jornalista César Tralli, com quem tem uma filha, Manuella. Do antigo relacionamento com Roberto Justus, nasceu sua primogênita, Rafaella.
Breno Ferreira
Ainda na quinta-feira (13), o ator Breno Ferreira foi anunciado durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida. Na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, ele interpreta Clebinho, um advogado bem-sucedido que é amigo e sócio de Pedro (Chay Suede). O artista também se destacou em produções como Jogada de Risco, do Globoplay, e na novela Beleza Fatal, da Max. Atualmente, ele namora a atriz Clara Moneke.
Otaviano Costa
Rosto conhecido dos telespectadores da Globo por atuações em novelas e na apresentação do Vídeo Show, Otaviano Costa foi o terceiro nome confirmado. O anúncio foi feito nas redes sociais do apresentador na manhã desta sexta-feira (14). Otaviano é casado com a atriz Flávia Alessandra, com quem tem uma filha, Olívia.
Junno Andrade
O quarto participante revelado para a disputa foi Junno Andrade. Iniciou a carreira artística como cantor em 1988 e estreou na teledramaturgia em 2010. Ao longo dos anos, esteve no elenco de tramas como Salve Jorge (2012), onde interpretou Santiago, Boogie Oogie (2014), como Amaury Sampaio, e Fuzuê (2023), no papel de Tonico Valverde. É casado com Xuxa Meneghel desde 2012.
Lucas Guedez
Lucas Guedez foi o quinto participante anunciado para o Dança dos Famosos. Com uma base de mais de 10 milhões de seguidores, o influenciador compartilha conteúdos de comédia, viagens e lifestyle. Muito conhecido por ser um dos amigos mais próximos de Virgínia Fonseca, ele teve seu nome revelado por Luciano Huck em um vídeo publicado nas redes sociais do apresentador.