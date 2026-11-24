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Quem ficará com a casa? Garotinho revela destino do imóvel após fim do casamento de 47 anos com Rosinha e comenta divisão de bens

Ex-governador rebateu comentários sobre seu patrimônio após a separação

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:10

Rosinha e Anthony Garotinho terminam casamento Crédito: Reprodução/Instagram

Anthony Garotinho deu detalhes sobre a divisão de bens após o fim do casamento de 47 anos com Rosinha Garotinho. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-governador do Rio de Janeiro afirmou que a casa herdada dos pais ficará com a ex-mulher e comentou as especulações sobre o patrimônio do casal após o anúncio da separação.

Segundo Garotinho, um dos comentários que mais recebeu nas redes sociais foi justamente sobre como seria feita a partilha dos bens. Ele aproveitou o pronunciamento para rebater acusações de corrupção e afirmou que seu principal patrimônio é o imóvel onde viveu com Rosinha.

Rosinha e Anthony Garotinho terminam casamento 1 de 13

"Um comentário que vem com uma recorrência é: 'Ah, agora eu quero ver na separação de bens dele'. Ótimo. Agora vocês vão ver a minha riqueza. Vocês que dizem que eu sou corrupto, e ela é a minha parceira de corrupção... Vocês poderão ver que eu sempre falei a verdade: o que tenho é a casa que eu herdei dos meus pais. Adquiri a parte dos meus irmãos ao longo de 40 anos de vida política e ficará com ela. Para que vocês vejam que ser político não é obrigatoriamente ser ladrão, como as pessoas pensam", declarou.

A casa mencionada pelo ex-governador fica no bairro da Lapa, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral para disputar as eleições deste ano, Garotinho informou possuir patrimônio de R$ 167.585,05, incluindo um imóvel avaliado em R$ 45 mil e um terreno de R$ 2 mil.

Garotinho comenta fim do casamento com Rosinha

No mesmo pronunciamento, o político voltou a falar sobre a separação, mas afirmou que não pretende expor os motivos do término. "Quero deixar claro que o que aconteceu entre eu e ela cabe somente a eu e ela. E está explicado na nota que ela deu, correta e muito digna. Separações existem na vida de muitos casais. Entendo até que ela foi muito importante para mim na minha vida, como eu fui muito importante na vida dela. Mas tudo na vida é um ciclo", disse.

Garotinho também lamentou os comentários de pessoas que comemoraram o fim do relacionamento e saiu em defesa da ex-mulher diante de insinuações sobre sua integridade. Ele negou ainda que a decisão tenha relação com questões políticas.

"Há muitas insinuações de pessoas contra a integridade da minha mulher. Ela sempre foi íntegra. [...] Não tem nada a ver com política. Nós somos seres políticos, mas, antes de tudo, somos seres humanos. Temos sentimentos, valores e princípios. Mas isso não muda em nada o respeito, o carinho e a gratidão que eu tenho por esses 47 anos que vivemos juntos", afirmou.

A separação foi anunciada por Rosinha na noite de domingo (22), em uma publicação nas redes sociais. A ex-governadora citou "diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos" e pediu respeito à privacidade da família.