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Quem foi Leonardo Netto, empresário que morreu e administrou a carreira de Marisa Monte, Adriana Calcanhotto e Rita Lee

Empresário teve importante na construção artística e de imagem de vários cantores da MPB

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:15

Leonardo Netto foi um dos grandes nomes por trás da carreira de artistas do Brasil
Leonardo Netto foi um dos grandes nomes por trás da carreira de artistas do Brasil Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Leonardo Netto, empresário artístico morreu nesta quinta-feira (29), de causas que não foram divulgadas, mas deixa um legado importante na MPB, ao gerenciar a carreira de artistas como Marisa Monte, Adriana Calcanhotto, Cássia Eller, Rita Lee, além de Regina Casé.

Construtor de uma espécie de ‘antimarketing’ que impulsionou a carreira de vários artistas brasileiros, Leonardo Netto, nasceu em 28 de junho em um ano nunca revelado à imprensa.

Leonardo Netto

Empresário Leonardo Netto por Reprodução | Instagram
Empresário Leonardo Netto por Reprodução | Instagram
Empresário Leonardo Netto por Reprodução | Instagram
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Empresário Leonardo Netto por Reprodução | Instagram

Um ilustre desconhecido pelos olhos do público, exceto pelo círculo de seguidores atentos de Marisa Monte, Léo teve atuação decisiva nos bastidores da música brasileira.

O cantor que dirigiu shows de Marisa Monte em parceria com a artista e com Cláudio Torres, caso de “Universo Particular” (2006/2007) e “Verdade, uma Ilusão” (2012/2013), teve contribuição na música brasileira ainda meses antes, em 1976, quando foi sócio de Nelson Motta, na criação da pioneira discoteca carioca Frenetic Dancin’ Days, palco onde se formou o irreverente grupo feminino Frenéticas, fenômeno de popularidade na segunda metade da década de 1970.

Ainda nos anos 1970, Léo começou a trabalhar na área de marketing da recém-criada gravadora Warner e, na companhia fonográfica, e logo se tornou um dos pupilos de André Midani, segundo o jornalista Mauro Ferreira, do g1.

Sob a tutela de Midani, Léo remodelou a imagem de Elis Regina que tinha ingressado na Warner após mais de uma década na gravadora Philips, e criou o visual feminino adotado por Elis na capa do álbum “Elisa, essa mulher”, lançado em 1979.

Entre o fim de 1981 e o início de 1982, Léo apresentou ao jornalista Ezequiel Neves, a fita gravada pelo iniciante grupo Barão Vermelho. Assim Ezequiel conheceu a voz de Cazuza.

Ainda teve parceria com Rodrigo Pitta, do musical de teatro “Pátria Armada”, estreado em 2007, com dramaturgia situada no Brasil durante a ditadura militar.

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Luto Leonardo Netto

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