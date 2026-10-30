TRAJETÓRIA

Quem foi Leonardo Netto, empresário que morreu e administrou a carreira de Marisa Monte, Adriana Calcanhotto e Rita Lee

Empresário teve importante na construção artística e de imagem de vários cantores da MPB

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:15

Leonardo Netto foi um dos grandes nomes por trás da carreira de artistas do Brasil Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Leonardo Netto, empresário artístico morreu nesta quinta-feira (29), de causas que não foram divulgadas, mas deixa um legado importante na MPB, ao gerenciar a carreira de artistas como Marisa Monte, Adriana Calcanhotto, Cássia Eller, Rita Lee, além de Regina Casé.

Construtor de uma espécie de ‘antimarketing’ que impulsionou a carreira de vários artistas brasileiros, Leonardo Netto, nasceu em 28 de junho em um ano nunca revelado à imprensa.

Leonardo Netto 1 de 3

Um ilustre desconhecido pelos olhos do público, exceto pelo círculo de seguidores atentos de Marisa Monte, Léo teve atuação decisiva nos bastidores da música brasileira.

O cantor que dirigiu shows de Marisa Monte em parceria com a artista e com Cláudio Torres, caso de “Universo Particular” (2006/2007) e “Verdade, uma Ilusão” (2012/2013), teve contribuição na música brasileira ainda meses antes, em 1976, quando foi sócio de Nelson Motta, na criação da pioneira discoteca carioca Frenetic Dancin’ Days, palco onde se formou o irreverente grupo feminino Frenéticas, fenômeno de popularidade na segunda metade da década de 1970.

Ainda nos anos 1970, Léo começou a trabalhar na área de marketing da recém-criada gravadora Warner e, na companhia fonográfica, e logo se tornou um dos pupilos de André Midani, segundo o jornalista Mauro Ferreira, do g1.

Sob a tutela de Midani, Léo remodelou a imagem de Elis Regina que tinha ingressado na Warner após mais de uma década na gravadora Philips, e criou o visual feminino adotado por Elis na capa do álbum “Elisa, essa mulher”, lançado em 1979.

Entre o fim de 1981 e o início de 1982, Léo apresentou ao jornalista Ezequiel Neves, a fita gravada pelo iniciante grupo Barão Vermelho. Assim Ezequiel conheceu a voz de Cazuza.