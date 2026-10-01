LUTO

Quem foi Lito Sousa, especialista em aviação e criador do canal Aviões e Músicas

Influenciador faleceu nesta quinta-feira (1º) após diagnóstico de condição neurodegenerativa rara

Kamila Macedo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:57

Lito Sousa faleceu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos Crédito: Reprodução

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas, faleceu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. Recentemente, ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e que não possui cura ou tratamento. A notícia do óbito foi compartilhada nas redes sociais por meio de um vídeo emocionante narrado pela esposa, a empresária Mila Seidl.

“Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, diz a legenda da publicação.

Lito foi referência na aviação brasileira. Piloto, mecânico de aeronaves e especialista em segurança aérea, ele ganhou projeção ao compartilhar sua vivência no setor e explicar temas relacionados a aeronaves, turbulências, acidentes e segurança de voo por meio do canal do YouTube "Aviões e Músicas".

Lito Sousa 1 de 7

O projeto foi criado por Lito há mais de 15 anos. Na plataforma, ele produzia conteúdos com o propósito de "descomplicar a aviação e tirar o medo das pessoas de voar".

No final de agosto, o canal alcançou a marca de 4 milhões de inscritos enquanto Lito estava internado, e a equipe organizou uma transmissão ao vivo para celebrar a conquista. O influenciador acompanhou tudo do hospital, assistindo ao lado da esposa.

A popularidade de Lito também veio de uma relação que ultrapassava a paixão por aeronaves. Seus vídeos se tornaram referência para passageiros que tinham medo de voar. Ao explicar por que um avião pode balançar durante uma turbulência, o significado de determinados ruídos ou como funcionam os sistemas de segurança, ele ajudava a transformar situações desconhecidas em informações objetivas.

Trajetória de Lito Sousa

A história de Lito com a aviação começou muito antes da fama na internet. Ele iniciou sua trajetória profissional ainda jovem e, aos 19 anos, entrou para a Varig, trabalhando na manutenção de aeronaves. Depois, passou pela Transbrasil e construiu uma carreira de cerca de 25 anos na United Airlines. Ao todo, acumulou mais de 36 anos de experiência no setor aéreo.

Formado em Manutenção de Aeronaves, Lito também se especializou em segurança aérea, fatores humanos e processos relacionados à operação. Durante a carreira, ocupou funções técnicas, de supervisão e gestão – conhecimento que mais tarde se tornaria a base de seu trabalho como comunicador.

Foi em 2004 que surgiu o projeto que mudaria sua relação com o público. Lito criou o Aviões e Músicas, inicialmente como um blog voltado à explicação de assuntos relacionados à aviação. A proposta era traduzir para leigos conhecimentos que normalmente ficavam restritos aos profissionais do setor.

Seis anos depois, em 2010, o projeto chegou ao YouTube. O canal cresceu ao abordar temas como funcionamento das aeronaves, turbulência, manutenção, acidentes e procedimentos de segurança. A linguagem direta e didática fez com que Lito deixasse de falar apenas para aficionados e alcançasse também passageiros que queriam entender melhor o que acontece durante um voo.

Lito não se limitou a explicar a aviação. Em 2021, aos 53 anos, realizou um sonho antigo e tornou-se piloto. A nova etapa da carreira foi acompanhada pelo público e acrescentou ao seu currículo a vivência de estar também no comando de uma aeronave.

Naquele mesmo ano, ele recebeu do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) o Destaque SIPAER, reconhecimento relacionado à contribuição para a cultura aeronáutica e a segurança de voo.

Além do canal, Lito atuou como palestrante, consultor, escritor e empresário. Criou a Lito Aviation Academy, voltada à formação de profissionais da área, e escreveu o livro Onde Morrem os Aviões, inspirado em sua vivência no setor.

Ele deixa a esposa, Mila Seidl, e um filho de 7 anos, chamado Malone.

Agravamento da saúde de Lito Sousa

O quadro de saúde de Lito começou a se agravar em julho, quando ele confirmou o diagnóstico de câncer de próstata. Pouco tempo depois, sentiu dormência no braço esquerdo durante uma viagem e precisou antecipar o retorno ao Brasil. Internado, chegou a passar pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de uma inflamação cerebral severa (encefalite), até que a investigação neurológica confirmou a DCJ.

Na época em que revelou o diagnóstico da doença, Mila explicou que a confirmação médica demorou semanas para ser concluída após uma série de exames complexos. "Nas últimas semanas, ele já perdeu bastante movimento, mas a lucidez dele ainda está íntegra. O médico pediu que ele aproveitasse essa janela, que a gente ainda não sabe de quanto tempo é", disse.

A mobilização ganhou proporção nacional. Em 25 de agosto, o Ministério da Saúde chegou a solicitar a inclusão de Lito em um estudo experimental nos Estados Unidos. A busca por alternativas também envolveu pesquisadores e instituições estrangeiras, enquanto familiares e seguidores tentavam encontrar caminhos para acesso a pesquisas sobre a doença.

O que é a Doença de Creutzfeldt-Jakob?