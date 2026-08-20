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Quem foi Padre César Moreira, fundador da TV Aparecida que morreu aos 81 anos

Missionário redentorista e jornalista dedicou 61 anos à vida religiosa e teve trajetória marcada pelo rádio, pela televisão e pela comunicação católica no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 23:24

Padre Antônio César Moreira Miguel
Padre Antônio César Moreira Miguel Crédito: Reprodução

O missionário redentorista Padre Antônio César Moreira Miguel morreu aos 81 anos na noite de sábado (15), na Santa Casa de Guaratinguetá. A causa da morte não foi informada. Natural de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, o religioso foi jornalista, diretor da Rádio Aparecida e fundador e primeiro diretor da TV Aparecida.

Padre César Moreira dedicou 61 anos à vida religiosa e 55 ao sacerdócio. Sua trajetória esteve diretamente ligada à comunicação, especialmente ao rádio, área que permaneceu como uma de suas principais paixões mesmo após sua atuação na televisão.

Padre Antônio César Moreira Miguel

Padre Antônio César Moreira Miguel por Reprodução
Padre Antônio César Moreira Miguel por Reprodução
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Padre Antônio César Moreira Miguel por Reprodução

O religioso também teve participação importante na construção da Rede Aparecida de Comunicação e marcou gerações de fiéis por meio de seu trabalho como sacerdote e comunicador.

Nascido em Cachoeira Paulista em 5 de maio de 1945, Padre César Moreira iniciou uma trajetória que uniria a vida religiosa ao jornalismo e à comunicação. Ao longo da carreira, passou por emissoras como Globo, Excelsior, atual CBN, Record, Capital, América, Difusora de Goiânia e Aparecida. O religioso também esteve à frente da Rádio Aparecida em diferentes períodos. Foi diretor da emissora entre 1981 e 1990 e retornou ao cargo em 1997.

No Jornal Regional, participou de entrevistas especiais e ajudou a aproximar moradores e autoridades. O programa também dava espaço para demandas dos ouvintes e discussões sobre problemas da comunidade.

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Para Padre César, o trabalho de comunicação não se limitava a informar. O jornalismo também deveria contribuir para a formação de opinião e para o desenvolvimento do senso crítico.

A trajetória do religioso ganhou um novo capítulo com sua participação na criação da TV Aparecida, em 2005. Ele se tornou o primeiro diretor da emissora no período de sua fundação, em 2006.

A chegada à televisão ampliou o trabalho que Padre César já desenvolvia no rádio e na comunicação católica. Como sacerdote, jornalista e comunicador, ele participou da construção da Rede Aparecida de Comunicação. Sua atuação era marcada pela defesa de uma comunicação baseada no diálogo, com o objetivo de oferecer informações para que o público pudesse refletir e tirar as próprias conclusões.

A trajetória do religioso foi marcada pela união entre a missão redentorista e a comunicação. Padre César atuou por décadas no rádio e na televisão, além de dedicar sua vida à evangelização e ao serviço à população. A Rede Aparecida destacou sua trajetória como sacerdote, jornalista e comunicador e ressaltou a importância de sua contribuição para a história da emissora.

Segundo nota oficial da Província Nossa Senhora Aparecida, Padre César Moreira morreu às 22h de sábado (15), após estar hospitalizado na Santa Casa de Guaratinguetá.

O velório foi realizado no domingo (16), no Convento do Santuário Nacional, em Aparecida. A Santa Missa de corpo presente foi celebrada às 14h, no altar central do Santuário Nacional. Depois da celebração, ocorreu o sepultamento.

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