LUTO

Quem foi Padre César Moreira, fundador da TV Aparecida que morreu aos 81 anos

Missionário redentorista e jornalista dedicou 61 anos à vida religiosa e teve trajetória marcada pelo rádio, pela televisão e pela comunicação católica no Brasil

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 23:24

Padre Antônio César Moreira Miguel Crédito: Reprodução

O missionário redentorista Padre Antônio César Moreira Miguel morreu aos 81 anos na noite de sábado (15), na Santa Casa de Guaratinguetá. A causa da morte não foi informada. Natural de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, o religioso foi jornalista, diretor da Rádio Aparecida e fundador e primeiro diretor da TV Aparecida.

Padre César Moreira dedicou 61 anos à vida religiosa e 55 ao sacerdócio. Sua trajetória esteve diretamente ligada à comunicação, especialmente ao rádio, área que permaneceu como uma de suas principais paixões mesmo após sua atuação na televisão.

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O religioso também teve participação importante na construção da Rede Aparecida de Comunicação e marcou gerações de fiéis por meio de seu trabalho como sacerdote e comunicador.

Nascido em Cachoeira Paulista em 5 de maio de 1945, Padre César Moreira iniciou uma trajetória que uniria a vida religiosa ao jornalismo e à comunicação. Ao longo da carreira, passou por emissoras como Globo, Excelsior, atual CBN, Record, Capital, América, Difusora de Goiânia e Aparecida. O religioso também esteve à frente da Rádio Aparecida em diferentes períodos. Foi diretor da emissora entre 1981 e 1990 e retornou ao cargo em 1997.

No Jornal Regional, participou de entrevistas especiais e ajudou a aproximar moradores e autoridades. O programa também dava espaço para demandas dos ouvintes e discussões sobre problemas da comunidade.

Para Padre César, o trabalho de comunicação não se limitava a informar. O jornalismo também deveria contribuir para a formação de opinião e para o desenvolvimento do senso crítico.

A trajetória do religioso ganhou um novo capítulo com sua participação na criação da TV Aparecida, em 2005. Ele se tornou o primeiro diretor da emissora no período de sua fundação, em 2006.

A chegada à televisão ampliou o trabalho que Padre César já desenvolvia no rádio e na comunicação católica. Como sacerdote, jornalista e comunicador, ele participou da construção da Rede Aparecida de Comunicação. Sua atuação era marcada pela defesa de uma comunicação baseada no diálogo, com o objetivo de oferecer informações para que o público pudesse refletir e tirar as próprias conclusões.

A trajetória do religioso foi marcada pela união entre a missão redentorista e a comunicação. Padre César atuou por décadas no rádio e na televisão, além de dedicar sua vida à evangelização e ao serviço à população. A Rede Aparecida destacou sua trajetória como sacerdote, jornalista e comunicador e ressaltou a importância de sua contribuição para a história da emissora.

Segundo nota oficial da Província Nossa Senhora Aparecida, Padre César Moreira morreu às 22h de sábado (15), após estar hospitalizado na Santa Casa de Guaratinguetá.