PREMIAÇÃO

Quem ganhou o Emmy 2026? Veja a lista completa com os principais vencedores

Comédia de terror liderou a noite com seis troféus, enquanto o ator galês fez história ao vencer duas categorias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:17

Emmy Crédito: Divulgação

A cerimônia do Emmy 2026, realizada nesta segunda-feira (14) nos Estados Unidos, consagrou produções de peso e registrou recordes inéditos na televisão. O grande destaque da noite foi a série cômica de terror 'O segredo de Widow's Bay', que dominou a competição ao levar seis troféus para casa, incluindo o prêmio de melhor comédia.

Emmy 2026: Veja os ganhadores 1 de 10

Outro momento histórico ficou por conta de Matthew Rhys. O ator galês se consagrou como o primeiro homem a vencer duas das principais categorias de atuação na mesma noite, brilhando tanto em sua trajetória na comédia quanto em minisséries.

Entre as produções dramáticas, 'The Pitt' confirmou o favoritismo e levou a estatueta de melhor série de drama. No entanto, a disputa na categoria principal de drama foi equilibrada, dividindo espaço com produções como 'Pluribus', que garantiu o prêmio de melhor atuação para Rhea Seehorn.

A premiação também celebrou grandes nomes da comédia e do drama em categorias individuais. Jean Smart venceu como melhor atriz de comédia por 'Hacks', enquanto Noah Wyle levou o troféu de melhor ator em drama por seu papel em 'The Pitt'.

Principais vencedores do Emmy 2026

Melhor Série de Comédia: 'O segredo de Widow's Bay'

Melhor Série de Drama: 'The Pitt'

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Melhor Minissérie ou Antologia: 'DTF St. Louis'

Melhor Ator em Série de Comédia: Matthew Rhys ('O segredo de Widow's Bay')

Melhor Ator em Série de Drama: Noah Wyle ('The Pitt')

Melhor Atriz em Série de Drama: Rhea Seehorn ('Pluribus')