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Quem ganhou o Emmy 2026? Veja a lista completa com os principais vencedores

Comédia de terror liderou a noite com seis troféus, enquanto o ator galês fez história ao vencer duas categorias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:17

Emmy
Emmy Crédito: Divulgação

A cerimônia do Emmy 2026, realizada nesta segunda-feira (14) nos Estados Unidos, consagrou produções de peso e registrou recordes inéditos na televisão. O grande destaque da noite foi a série cômica de terror 'O segredo de Widow's Bay', que dominou a competição ao levar seis troféus para casa, incluindo o prêmio de melhor comédia.

Emmy 2026: Veja os ganhadores

Vencedores do Emmy 2026 por Divulação
Vencedores do Emmy 2026 por Divulação
Vencedores do Emmy 2026 por Divulação
Vencedores do Emmy 2026 por Divulação
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Vencedores do Emmy 2026 por Divulação

Outro momento histórico ficou por conta de Matthew Rhys. O ator galês se consagrou como o primeiro homem a vencer duas das principais categorias de atuação na mesma noite, brilhando tanto em sua trajetória na comédia quanto em minisséries.

Entre as produções dramáticas, 'The Pitt' confirmou o favoritismo e levou a estatueta de melhor série de drama. No entanto, a disputa na categoria principal de drama foi equilibrada, dividindo espaço com produções como 'Pluribus', que garantiu o prêmio de melhor atuação para Rhea Seehorn.

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A premiação também celebrou grandes nomes da comédia e do drama em categorias individuais. Jean Smart venceu como melhor atriz de comédia por 'Hacks', enquanto Noah Wyle levou o troféu de melhor ator em drama por seu papel em 'The Pitt'.

Principais vencedores do Emmy 2026

Melhor Série de Comédia: 'O segredo de Widow's Bay'

Melhor Série de Drama: 'The Pitt'

Conheça 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes ou séries em 2026

De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução
De Férias com Você, filme baseado no livro homônimo de Emily Henry, estreia nesta sexta-feira (9), com Emily Bader e Tom Blyth como protagonistas por Netflix/Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
A empregada, filme baseado no livro homônimo de Freida McFadden, fez sua estreia oficial nos cinemas no dia 1º de janeiro por Divulgação
A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood (Arqueiro). É um livro sobre Olive Smith, uma estudante de doutorado em Biologia que não acredita no amor, e Adam Carlsen, um professor temido e respeitado em Stanford. Para provar à sua amiga que está bem, ela finge um namoro com ele.  por Divulgação
Tom Bateman e Lili Reinhart interpretam Adam e Olive no filme de A Hipótese do amor, que será lançado este ano no Prime Video por Reprodução
Verity, de Colleen Hoover (Galera). uM thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar os livros da autora best-seller Verity Crawford, que está incapacitada após um acidente por Divulgação
Anne Hathaway interpretará Verity, a protagonista do livro homônimo, no filme que estreia este ano nos cinemas.  por Reprodução/Instagram
Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco). Mostra os 50º Jogos Vorazes, o Massacre Quaternário, focando no jovem Haymitch Abernathy do Distrito 12, que, ao ser selecionado, descobre um plano para seu fracasso e precisa lutar não só pela sobrevivência, mas para que sua luta tenha um significado maior. por Divulgação
Amanhecer na colheita, novo filme de Jogos Vorazes, baseado no livro de Suzanne Collins, estreia em novembro por Reprodução
O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë (L&PM). O clássico narra a paixão avassaladora, obsessiva e destrutiva entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, numa propriedade rural inglesa, explorando amor, ódio, ciúme e vingança entre famílias.  por Divulgação
A nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, com Jacob Elordi e Margot Robbie, estreia em 14 de fevereiro por Divulgação
O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy (Paralela). O jogador de hóquei Garrett Graham e a estudante Hannah Wells, que fazem um acordo inusitado: ela o ajuda com as notas em Ética, e ele a ajuda a dar ciúmes no garoto por quem ela é apaixonada.  por Divulgação
A série Off-campus, baseada em O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy, estreia em 2026 no Prime Video por Divulgação
Um perfeito cavalheiro, de Julia Quinn (Arqueiro). Conta a história de Sophie, filha bastarda de um conde, que se disfarça e vai a um baile onde se apaixona por Benedict Bridgerton, mas foge à meia-noite sem revelar sua identidade. por Reprodução
A quarta temporada de Bridgerton, baseada no terceiro livro da série, Um perfeito cavalheiro, estreia em 29 de janeiro, na Netflix. por Divulgação
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena.  por Reprodução
Uma segunda chance, baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, estreia nos cinemas em 1º de março. por Divulgação
Duna, de Frank Herbert (2017) Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política. por Divulgação
Duna: 3, que estreia em novembro, concluirá o primeiro livro da série por Reprodução
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De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução

Melhor Minissérie ou Antologia: 'DTF St. Louis'

Melhor Ator em Série de Comédia: Matthew Rhys ('O segredo de Widow's Bay')

Melhor Ator em Série de Drama: Noah Wyle ('The Pitt')

Melhor Atriz em Série de Drama: Rhea Seehorn ('Pluribus')

Melhor Atriz em Série de Comédia: Jean Smart ('Hacks')

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