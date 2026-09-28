Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:47
A noite deste domingo (27) agitou Los Angeles com a entrega do MTV Video Music Awards 2026. Realizada no Peacock Theater, a cerimônia consagrou grandes lendas do pop e premiou os clipes que mais bombaram ao longo do último ano.
O grande nome da premiação foi Madonna. Líder de indicações, com 13 categorias, a Rainha do Pop confirmou o favoritismo e saiu carregando nada menos que 7 astronautas de prata.
Confira alguns dos artistas indicados ao VMA 2026
Taylor Swift também garantiu espaço de destaque no palco. A cantora levou 3 prêmios, levando a disputada estatueta de Vídeo do Ano por 'The Fate of Ophelia', além de uma honraria especial de direção (Artist Director Honors). O fenômeno do K-pop BTS acompanhou o ritmo de Taylor e também fechou a noite com 3 troféus.
Logo atrás no ranking de conquistas, Sabrina Carpenter e Ariana Grande garantiram duas estatuetas cada. Sabrina, inclusive, venceu Melhor Colaboração pela parceria com Madonna na faixa 'Bring Your Love', enquanto Ariana foi premiada pelo clipe de 'Hate That I Made You Love Me'. Entre as novidades, a britânica Sienna Spiro surpreendeu e levou a cobiçada estatueta de Artista Revelação.
Um dos momentos mais emocionantes da transmissão ficou por conta do rock. O Nirvana recebeu o tradicional Michael Jackson Video Vanguard Award, premiação honorária pelo impacto de sua carreira. O baterista Dave Grohl subiu ao palco ao lado dos antigos companheiros de banda para receber o troféu.
A torcida brasileira, no entanto, ainda assim teve motivos para comemorar. Indicada na disputa de Melhor Música Latina pelo clipe de 'Choka Choka', gravado com Shakira, Anitta bateu na trave. A estatueta da categoria acabou nas mãos do porto-riquenho Bad Bunny, com a faixa 'Nuevayol'.
Confira os 10 catálogos musicais mais caros da história
Vídeo do Ano: Taylor Swift - 'The Fate of Ophelia'
Artista Revelação: Sienna Spiro
Melhor Pop: Lisa ft. Kentaro Sakaguchi - 'Dream'
Melhor Colaboração: Madonna e Sabrina Carpenter - 'Bring Your Love'
Melhor Música Latina: Bad Bunny - 'Nuevayol'
Melhor K-Pop: BTS - 'Swim'
Melhor Direção de Arte: PinkPantheress & Zara Larsson - 'Stateside'
Prêmio Vanguard: Nirvana (Homenagem)
Artist Director Honors: Taylor Swift (Homenagem)