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Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny

Veja os principais destaques e os vencedores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:47

Os indicados ao VMA 2026 foram divulgados
Os indicados ao VMA 2026 foram divulgados Crédito: Divulgação/Reprodução/Divulgação

A noite deste domingo (27) agitou Los Angeles com a entrega do MTV Video Music Awards 2026. Realizada no Peacock Theater, a cerimônia consagrou grandes lendas do pop e premiou os clipes que mais bombaram ao longo do último ano.

O grande nome da premiação foi Madonna. Líder de indicações, com 13 categorias, a Rainha do Pop confirmou o favoritismo e saiu carregando nada menos que 7 astronautas de prata.

Confira alguns dos artistas indicados ao VMA 2026

Madonna lidera lista de indicados, com 11 nomeações por Reprodução/Instagram
Taylor swift é a segunda artista mais indicada, com 9 nomeações por Divulgação
Anitta e Shakira estão indicadas, juntas, pela faixa "Choka choka" por Reprodução
Ariana Grande tem 7 indicações ao VMA por Reprodução/Instagram
Sabrina Carpenter garante 7 indicações ao VMA por Reprodução/Instagram
Após retorno do exército, BTS garante duas indicações ao VMA por Reprodução
A cantora Olivia Dean também aparece na lista de indicados por Reprodução/Redes Sociais
Justin Bieber é indicado a Melhor R&B por Reprodução
KATSEYE aparece em 2 categorias por Reprodução/Youtube
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Madonna lidera lista de indicados, com 11 nomeações por Reprodução/Instagram

Taylor Swift também garantiu espaço de destaque no palco. A cantora levou 3 prêmios, levando a disputada estatueta de Vídeo do Ano por 'The Fate of Ophelia', além de uma honraria especial de direção (Artist Director Honors). O fenômeno do K-pop BTS acompanhou o ritmo de Taylor e também fechou a noite com 3 troféus.

Logo atrás no ranking de conquistas, Sabrina Carpenter e Ariana Grande garantiram duas estatuetas cada. Sabrina, inclusive, venceu Melhor Colaboração pela parceria com Madonna na faixa 'Bring Your Love', enquanto Ariana foi premiada pelo clipe de 'Hate That I Made You Love Me'. Entre as novidades, a britânica Sienna Spiro surpreendeu e levou a cobiçada estatueta de Artista Revelação.

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Um dos momentos mais emocionantes da transmissão ficou por conta do rock. O Nirvana recebeu o tradicional Michael Jackson Video Vanguard Award, premiação honorária pelo impacto de sua carreira. O baterista Dave Grohl subiu ao palco ao lado dos antigos companheiros de banda para receber o troféu. 

A torcida brasileira, no entanto, ainda assim teve motivos para comemorar. Indicada na disputa de Melhor Música Latina pelo clipe de 'Choka Choka', gravado com Shakira, Anitta bateu na trave. A estatueta da categoria acabou nas mãos do porto-riquenho Bad Bunny, com a faixa 'Nuevayol'.

Confira os 10 catálogos musicais mais caros da história

1. Michael Jackson – US$ 1,2 bilhão (R$ 6,1 bilhões) por Divulgação
2. Bruce Springsteen – US$ 500 a 550 milhões (R$ 2,54 bilhões a 2,7 bilhões) por Reprodução
3. Bob Dylan – US$ 450 milhões a 500 milhões (R$ 2,28 bilhões a 2,54 bilhões) por Divulgação
4. Phil Collins – US$ 300 milhões (R$ 1,52 bilhão) por Gina Wetzler/Getty Images
5. Sting – US$ 300 milhões (R$ 1,52 bilhão) por Andrew Toth/Getty Images
6. David Bowie – US$ 250 milhões (R$ 1,27 bilhão) por Divulgação
7. Katy Perry – US$ 225 milhões (R$ 1,14 bilhão) por Shutterstock
8. Dr. Dre – US$ 200 milhões a 250 milhões (R$ 1 bilhão a 1,27 bilhão) por Alberto E. Rodriguez/Getty Images
9. Justin Bieber – US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) por Reprodução
10. Britney Spears – US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) por Reprodução
Caso a venda de Garth Brooks se concretize pelo valor estimado de US$ 2 bilhões / R$ 10 bilhões, ele assumirá o 1º lugar deste ranking por Jason Kempin, Getty Images
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1. Michael Jackson – US$ 1,2 bilhão (R$ 6,1 bilhões) por Divulgação

  • Principais vencedores do VMA 2026

Vídeo do Ano: Taylor Swift - 'The Fate of Ophelia'

Artista Revelação: Sienna Spiro

Melhor Pop: Lisa ft. Kentaro Sakaguchi - 'Dream'

Melhor Colaboração: Madonna e Sabrina Carpenter - 'Bring Your Love'

Melhor Música Latina: Bad Bunny - 'Nuevayol'

Melhor K-Pop: BTS - 'Swim'

Melhor Direção de Arte: PinkPantheress & Zara Larsson - 'Stateside'

Prêmio Vanguard: Nirvana (Homenagem)

Artist Director Honors: Taylor Swift (Homenagem)

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Tags:

Música Prêmio vma 2026

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