JUSTIÇA

Quem herdaria a fortuna de Anita Harley? Disputa envolve patrimônio estimado em R$ 2 bilhões

Herdeira das Casas Pernambucanas não deixou testamento conhecido, e a definição dos possíveis beneficiários depende de decisões judiciais sobre vínculos familiares e afetivos

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 22:30

Anita Harley Crédito: Divulgação/Globoplay

A herança de Anita Harley, de 78 anos, está no centro de uma disputa judicial que envolve o patrimônio estimado em R$ 2 bilhões da empresária ligada às Casas Pernambucanas. Desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, em 2016, ela permanece internada em São Paulo, sem condições de administrar os próprios bens.

Segundo reportagem do Metrópoles, Anita não deixou um testamento conhecido que determine a destinação de sua fortuna. Por isso, a sucessão depende das regras legais e da resolução de questões judiciais relacionadas aos possíveis herdeiros.

Quem disputa a herança de Anita Harley?

Entre os principais nomes envolvidos estão Cristine Rodrigues, secretária de confiança da empresária, e Sônia Soares, conhecida como Suzuki. As duas afirmam ter mantido vínculos afetivos com Anita e reivindicam direitos relacionados à relação que tiveram com ela.

Anita Harley 1 de 5

Suzuki obteve reconhecimento judicial de união estável, conforme informações publicadas pela revista VEJA. A extensão dos direitos sucessórios, porém, precisa ser considerada à luz dos processos e das decisões aplicáveis ao patrimônio.

Outro personagem da disputa é Arthur Miceli, filho biológico de Suzuki, que busca reconhecimento como filho socioafetivo de Anita. Se a filiação for reconhecida judicialmente com efeitos sucessórios, isso poderá influenciar a definição dos beneficiários da herança.

E os sobrinhos da empresária?

Os familiares também aparecem nas disputas patrimoniais ligadas à família Harley. Em um processo anterior, o Superior Tribunal de Justiça determinou a transferência de 25% das ações da holding familiar aos sobrinhos de Anita, além do pagamento de dividendos retroativos. A decisão decorreu de uma disputa relacionada ao testamento da mãe da empresária e não significa, por si só, que os sobrinhos receberão automaticamente a mesma proporção dos demais bens de Anita quando ocorrer sua sucessão.

Mansão de Anita Harley 1 de 17

Afinal, quem ficará com a fortuna?

Pela legislação brasileira, a divisão de uma herança depende da existência de descendentes, cônjuge ou companheiro com direitos reconhecidos, ascendentes e outros parentes, conforme a situação familiar e patrimonial. A validade de documentos, o reconhecimento de vínculos afetivos e a natureza de cada bem também podem interferir no resultado.

No caso de Anita, não é possível afirmar que uma única pessoa ficará com toda a fortuna. A destinação dos bens dependerá das decisões judiciais sobre os direitos sucessórios dos envolvidos e da identificação do patrimônio que efetivamente integrará a herança.