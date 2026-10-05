ASTROLOGIA

Quem pediu dinheiro? 3 signos vão começar a segunda com uma surpresa boa no bolso

Depois de decisões mais inteligentes, esforço e algumas lições pelo caminho, esses signos podem perceber que a vida financeira começa a responder de maneira diferente

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 07:00

Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Dinheiro não costuma aparecer do nada. Antes de uma fase mais confortável, geralmente existe uma sequência de escolhas, erros, tentativas e decisões que ninguém vê. Para três signos, essa conta pode começar a fechar nesta segunda-feira (5 de outubro).

O dia traz uma energia de reflexão sobre o que foi feito até aqui e sobre as mudanças que realmente ajudaram a colocar a vida financeira em uma direção melhor. A Lua em Leão, que entrou no domingo à noite, se aproxima de uma oposição com Plutão em Aquário, enquanto o Sol em Libra ainda carrega a tensão da oposição com Saturno, que aconteceu no domingo.

Na prática, isso favorece uma pergunta importante: o que esses signos fizeram de diferente para chegar até aqui? Para Touro, Virgem e Capricórnio, a resposta pode estar justamente na persistência, na maturidade e na capacidade de aprender com os próprios erros. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode começar a semana percebendo que algumas escolhas financeiras feitas no passado finalmente estão dando resultado. O signo costuma valorizar estabilidade e segurança, mas também sabe que construir uma vida confortável exige tempo e paciência.

Nesta segunda-feira, fica mais fácil enxergar o caminho percorrido e reconhecer que os resultados não apareceram por acaso. Uma decisão profissional, uma mudança na maneira de gastar ou até a insistência em um projeto pode começar a mostrar um retorno mais concreto.

A grande vantagem de Touro é justamente não precisar de resultados imediatos para continuar. Agora, aquilo que foi construído aos poucos pode começar a fazer diferença no bolso.

Dica cósmica: não confunda resultado com sorte. Se algo está funcionando, identifique o que você fez certo e continue nessa direção.

Perfume ideal para Touro 1 de 4

Virgem

Virgem pode perceber que os erros financeiros do passado ensinaram mais do que parecia. Algumas experiências podem ter deixado o signo mais desconfiado e cuidadoso, mas também ajudaram a desenvolver uma percepção muito melhor sobre onde vale colocar tempo, dinheiro e energia.

Nesta segunda-feira, essa experiência pode se transformar em vantagem. Virgem tende a reconhecer com mais facilidade uma boa decisão financeira e também aquilo que parece atraente, mas pode trazer problemas mais adiante.

A prosperidade, neste caso, tem menos a ver com correr atrás de dinheiro e mais com saber administrar aquilo que já está chegando. Uma postura mais consciente pode ajudar a manter um resultado positivo por muito mais tempo.

Dica cósmica: não tenha vergonha dos erros que ensinaram você a ser mais cuidadoso. Use o que aprendeu para não repetir as mesmas escolhas.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Capricórnio

Capricórnio pode receber um daqueles sinais que fazem pensar: "finalmente". Uma melhora financeira, um reconhecimento profissional ou uma situação que começa a favorecer seus interesses pode devolver ao signo a sensação de que todo o esforço valeu a pena.

Capricórnio sabe o quanto trabalhou para chegar até aqui e não costuma esperar que as coisas simplesmente caiam no colo. Por isso, o mais importante nesta segunda-feira será reconhecer o próprio mérito sem achar que ainda precisa provar alguma coisa para todo mundo.

O dia também favorece uma análise mais madura sobre dinheiro. Em vez de gastar simplesmente porque agora existe mais segurança, Capricórnio pode pensar em como transformar esse momento em uma base ainda mais sólida para o futuro.

Dica cósmica: se o dinheiro começar a circular melhor, não pense apenas no que pode comprar. Pense no que pode construir com ele.