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'Quem quer contratar um baterista?': Filho de João Gomes rouba a cena ao tocar instrumento em ensaio para o Rock in Rio

Cantor vai se apresentar no festival em 12 de setembro, no palco Sunset, a partir das 20h10

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19:55

João Gomes mostra bastidores de ensaio para o Rock in Rio
João Gomes mostra bastidores de ensaio para o Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor João Gomes compartilhou momentos de um dos seus ensaios para o Rock in Rio deste ano. Ainda em Pernambuco, o artista se deslocará até a Cidade do Rock, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para se apresentar no segundo fim de semana do festival, no dia 12 de setembro. Os registros ganharam destaque pela presença dos filhos do cantor, Jorge e Joaquim, acompanhados da esposa, Ary Mirelle.

Em um vídeo, o primogênito Jorge, de 2 anos, aparece tocando bateria. “Quem quer contratar um baterista?”, brincou o cantor ao compartilhar a publicação. “Rapaz, ele tem jeito mesmo”, continuou. Ainda nos bastidores, ele aproveitou para questionar ao mais novo, Joaquim, se ele também queria participar do ensaio.

João Gomes mostra bastidores de ensaio para o Rock in Rio

João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
Filho de João Gomes tocando bateria  por Reprodução/Instagram
João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
Filho de João Gomes tocando bateria por Reprodução/Instagram
João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram
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João Gomes ensaiando para o Rock in Rio com os filhos por Reprodução/Instagram

Em outra publicação, João divulgou mais fotos ao lado dos meninos. “Melhor jeito de terminar um ensaio… Ser recebido por esses dois sujeitos”, afirmou. Nos comentários, Ary Mirelle também paparicou as crianças: “Lindos de mainha”.

O show de João, em parceria com a Orquestra Brasileira, acontece a partir das 20h10 no Palco Sunset e promete levar a cultura da música nordestina ao festival.

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Tags:

Ensaio João Gomes Filhos Rock in rio 2026

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