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'Quem quer contratar um baterista?': Filho de João Gomes rouba a cena ao tocar instrumento em ensaio para o Rock in Rio

Cantor vai se apresentar no festival em 12 de setembro, no palco Sunset, a partir das 20h10

Kamila Macedo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19:55

João Gomes mostra bastidores de ensaio para o Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor João Gomes compartilhou momentos de um dos seus ensaios para o Rock in Rio deste ano. Ainda em Pernambuco, o artista se deslocará até a Cidade do Rock, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para se apresentar no segundo fim de semana do festival, no dia 12 de setembro. Os registros ganharam destaque pela presença dos filhos do cantor, Jorge e Joaquim, acompanhados da esposa, Ary Mirelle.

Em um vídeo, o primogênito Jorge, de 2 anos, aparece tocando bateria. “Quem quer contratar um baterista?”, brincou o cantor ao compartilhar a publicação. “Rapaz, ele tem jeito mesmo”, continuou. Ainda nos bastidores, ele aproveitou para questionar ao mais novo, Joaquim, se ele também queria participar do ensaio.

João Gomes mostra bastidores de ensaio para o Rock in Rio 1 de 12

Em outra publicação, João divulgou mais fotos ao lado dos meninos. “Melhor jeito de terminar um ensaio… Ser recebido por esses dois sujeitos”, afirmou. Nos comentários, Ary Mirelle também paparicou as crianças: “Lindos de mainha”.