ASTROLOGIA

Quem quer dinheiro? 3 signos podem atrair o Pix hoje (24 de outubro) e descobrir que a sorte financeira está finalmente do lado deles

Esses signos podem encontrar oportunidades para melhorar as finanças neste sábado e colher os resultados de escolhas feitas recentemente

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco podem encontrar caminhos favoráveis para a vida financeira hoje, sábado (24). O momento favorece uma postura mais confiante diante do dinheiro, a valorização das próprias capacidades e a atenção a decisões que podem contribuir para a prosperidade.

Também estamos na era de Mercúrio retrógrado em Escorpião, que começou hoje (24), às 4h12, a 20°58′ do signo. Já no domingo (25), às 6h10, Vênus retrógrado retorna para Libra. Nesse período, vale refletir sobre escolhas financeiras recentes e sobre o que cada pessoa considera essencial para construir uma vida mais confortável. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Você tem conseguido avançar porque está menos disposto a deixar que a negatividade dite suas escolhas, taurino. Mesmo diante de situações difíceis, sua capacidade de manter o foco pode ajudar a proteger seus planos e a encontrar soluções para os desafios que aparecem pelo caminho.

Hoje (24), o momento favorece uma postura mais confiante diante das finanças. Aquilo que outras pessoas interpretam como teimosia também pode ser uma qualidade quando você sabe onde quer chegar. Ao manter a determinação sem ignorar conselhos úteis, você pode identificar maneiras de melhorar sua situação financeira.

Dica cósmica: Continue defendendo seus objetivos, mas esteja aberto a ajustar a estratégia quando surgir uma alternativa mais vantajosa.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Leão

O momento pede foco no que você deseja conquistar, leonino. Você pode estar enxergando possibilidades de crescimento financeiro, mas transformar essa expectativa em resultados exige planejamento, iniciativa e atenção às informações que chegam até você.

Hoje (24), vale observar conselhos e ideias que possam ajudar a organizar seus próximos passos. Uma conversa com alguém experiente ou uma orientação de uma pessoa próxima pode trazer uma perspectiva útil para suas finanças. Em vez de deixar uma boa sugestão passar despercebida, avalie como ela pode ser aplicada à sua realidade.

Dica cósmica: Escute quem tem experiência, analise as possibilidades com calma e transforme as melhores ideias em ações concretas.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Sua generosidade pode ser uma das qualidades que mais fortalecem seus relacionamentos, libriano. Você costuma ajudar sem esperar uma recompensa imediata, mas isso não significa que deva deixar de reconhecer o próprio valor ou ignorar as oportunidades que aparecem em sua vida.

Suas decisões financeiras recentes podem começar a mostrar resultados, enquanto sua disposição para colaborar pode fortalecer parcerias importantes. No domingo (25), às 6h10, Vênus retrógrado retorna ao seu signo, favorecendo uma revisão dos valores, dos desejos e das escolhas que orientam sua vida.

Dica cósmica: Seja generoso sem ultrapassar seus limites. Cuidar das próprias finanças também é uma forma de valorizar o que você conquistou.