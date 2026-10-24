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Quem quer dinheiro? 3 signos podem atrair o Pix hoje (24 de outubro) e descobrir que a sorte financeira está finalmente do lado deles

Esses signos podem encontrar oportunidades para melhorar as finanças neste sábado e colher os resultados de escolhas feitas recentemente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco podem encontrar caminhos favoráveis para a vida financeira hoje, sábado (24). O momento favorece uma postura mais confiante diante do dinheiro, a valorização das próprias capacidades e a atenção a decisões que podem contribuir para a prosperidade.

Também estamos na era de Mercúrio retrógrado em Escorpião, que começou hoje (24), às 4h12, a 20°58′ do signo. Já no domingo (25), às 6h10, Vênus retrógrado retorna para Libra. Nesse período, vale refletir sobre escolhas financeiras recentes e sobre o que cada pessoa considera essencial para construir uma vida mais confortável. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Você tem conseguido avançar porque está menos disposto a deixar que a negatividade dite suas escolhas, taurino. Mesmo diante de situações difíceis, sua capacidade de manter o foco pode ajudar a proteger seus planos e a encontrar soluções para os desafios que aparecem pelo caminho.

Hoje (24), o momento favorece uma postura mais confiante diante das finanças. Aquilo que outras pessoas interpretam como teimosia também pode ser uma qualidade quando você sabe onde quer chegar. Ao manter a determinação sem ignorar conselhos úteis, você pode identificar maneiras de melhorar sua situação financeira.

Dica cósmica: Continue defendendo seus objetivos, mas esteja aberto a ajustar a estratégia quando surgir uma alternativa mais vantajosa.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão

O momento pede foco no que você deseja conquistar, leonino. Você pode estar enxergando possibilidades de crescimento financeiro, mas transformar essa expectativa em resultados exige planejamento, iniciativa e atenção às informações que chegam até você.

Hoje (24), vale observar conselhos e ideias que possam ajudar a organizar seus próximos passos. Uma conversa com alguém experiente ou uma orientação de uma pessoa próxima pode trazer uma perspectiva útil para suas finanças. Em vez de deixar uma boa sugestão passar despercebida, avalie como ela pode ser aplicada à sua realidade.

Dica cósmica: Escute quem tem experiência, analise as possibilidades com calma e transforme as melhores ideias em ações concretas.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Libra

Sua generosidade pode ser uma das qualidades que mais fortalecem seus relacionamentos, libriano. Você costuma ajudar sem esperar uma recompensa imediata, mas isso não significa que deva deixar de reconhecer o próprio valor ou ignorar as oportunidades que aparecem em sua vida.

Suas decisões financeiras recentes podem começar a mostrar resultados, enquanto sua disposição para colaborar pode fortalecer parcerias importantes. No domingo (25), às 6h10, Vênus retrógrado retorna ao seu signo, favorecendo uma revisão dos valores, dos desejos e das escolhas que orientam sua vida.

Dica cósmica: Seja generoso sem ultrapassar seus limites. Cuidar das próprias finanças também é uma forma de valorizar o que você conquistou.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

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