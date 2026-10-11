ASTROLOGIA

Quem roubou o holofote? Marte em Leão pode deixar 4 signos muito mais competitivos nas próximas semanas

Desde o fim de setembro, a energia fica mais intensa para quem quer ser reconhecido, defender suas escolhas e finalmente ocupar o espaço que merece

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

Marte entrou em Leão em 27 de setembro, às 23h49, e já está movimentando temas como confiança, ambição, criatividade, coragem e necessidade de reconhecimento. Para alguns signos, essa energia pode aumentar bastante a vontade de aparecer, assumir o comando e mostrar do que são capazes.

Marte está ligado à iniciativa, ao desejo de conquista e à maneira como cada pessoa luta pelo que quer. Em Leão, esse impulso ganha uma dose extra de orgulho e dramaticidade. A vontade de vencer pode vir acompanhada de uma necessidade maior de ser visto e valorizado.

O problema é que ninguém gosta de ser ignorado. Durante esse período, que segue até 25 de novembro, quando Marte entra em Virgem, situações que envolvem competição, ego e falta de reconhecimento podem ficar mais intensas. O desafio é saber diferenciar autoconfiança de uma necessidade constante de provar que está certo. Para os 12 signos, essa energia pode aparecer em áreas diferentes da vida. Veja a previsão do site "People".

Áries

Áries pode sentir a autoconfiança aumentar bastante. Aquela paquera que você estava com vergonha de chamar, o projeto que parecia grande demais ou uma ideia que estava guardada há algum tempo podem finalmente sair do papel.

A vida amorosa também pode ganhar mais diversão e intensidade. Para quem já está em um relacionamento, vale investir em momentos diferentes e recuperar um pouco da espontaneidade. O único cuidado é não transformar tudo em competição, principalmente quando crianças ou situações amorosas indefinidas estiverem envolvidas.

Dica cósmica: use a coragem para se colocar em movimento, não para provar que você é melhor do que alguém.

Touro

Touro pode sentir uma vontade enorme de transformar a própria casa em um lugar ainda mais confortável e com a sua cara. Reformas, mudanças na decoração ou até aquela conversa sincera com a família sobre limites podem entrar na lista de prioridades.

Questões antigas dentro de casa também podem reaparecer. Se existe ressentimento acumulado por uma dinâmica familiar que nunca foi discutida, este pode ser um bom momento para falar claramente sobre o que você precisa.

Dica cósmica: sua casa também precisa respeitar seus limites. Não tenha medo de dizer o que precisa mudar.

Gêmeos

Gêmeos pode ficar ainda mais difícil de segurar quando tem uma opinião para dar. Conversas, mensagens, redes sociais, textos e até discussões em grupos podem ganhar uma dose extra de intensidade.

Essa energia é ótima para quem precisa se comunicar, aparecer em público ou colocar uma ideia em circulação. O problema é querer vencer todas as discussões. Nem toda provocação precisa de uma resposta.

Dica cósmica: fale o que pensa, mas não transforme cada conversa em uma disputa para ver quem tem a última palavra.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer

Câncer pode começar a questionar se está sendo valorizado como deveria, especialmente no trabalho e na vida financeira. Pode surgir coragem para pedir aumento, negociar melhor ou parar de cobrar menos por uma habilidade que já provou ter.

Ao mesmo tempo, a vontade de gastar para se sentir mais confiante pode aumentar. Uma compra especial pode ser divertida, mas vale tomar cuidado para não transformar autoestima em fatura do cartão.

Dica cósmica: reconheça seu próprio valor antes de tentar provar isso para os outros.

Leão

Leão entra em um dos períodos mais movimentados para sua autoconfiança. Desde que Marte chegou ao signo, fica mais difícil passar despercebido, e você pode perceber que as pessoas estão prestando muito mais atenção no que faz, veste e fala.

É um ótimo momento para assumir projetos, mostrar talentos e ocupar posições de liderança. Só não deixe que o orgulho transforme qualquer comentário em uma ofensa pessoal. Você pode estar no centro das atenções sem precisar levar tudo tão a sério.

Dica cósmica: aproveite o holofote, mas lembre-se de que confiança não precisa de aprovação o tempo inteiro.

Virgem

Virgem pode viver um período mais intenso nos bastidores. Ressentimentos antigos, situações que foram empurradas para depois ou emoções que você preferiu esconder podem começar a incomodar novamente.

Isso pode trazer irritação, dificuldade para relaxar e até uma sensação de cansaço sem motivo aparente. Em vez de colocar ainda mais pressão sobre si mesmo, vale aproveitar esse momento para entender o que precisa ser encerrado.

Dica cósmica: nem todo problema precisa ser resolvido imediatamente. Às vezes, reconhecer o que você sente já é o primeiro passo.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Libra

Libra pode perceber uma movimentação maior entre amigos, grupos e comunidades. Novas pessoas podem entrar na sua vida, enquanto amizades antigas podem passar por uma espécie de teste.

Competição e disputas de ego podem aparecer em alguns círculos, então será importante escolher bem suas batalhas. Nem todo conflito merece sua energia e nem toda pessoa precisa ter acesso aos seus planos.

Dica cósmica: preste atenção em quem torce por você quando não há nada para ganhar com isso.

Escorpião

Escorpião pode ganhar bastante visibilidade profissional. Um projeto pode receber reconhecimento, uma liderança pode notar seu trabalho ou você pode finalmente ter a chance de mostrar uma competência que estava escondida.

Mas a exposição também aumenta a possibilidade de conflitos com pessoas que ocupam posições de autoridade. Se surgir uma disputa, tente não deixar o orgulho falar mais alto. A melhor estratégia é fazer seu trabalho tão bem que os resultados falem por você.

Dica cósmica: se o holofote vier, aproveite. Só não transforme reconhecimento em uma guerra de poder.

Sagitário

Sagitário pode sentir uma vontade enorme de sair da rotina. Viagens, cursos, experiências diferentes e até uma discussão apaixonada sobre um assunto que realmente importa podem despertar novamente sua curiosidade.

É um período interessante para fazer algo que dê um pouco de frio na barriga. O importante é não confundir espontaneidade com impulsividade. Nem toda vontade repentina precisa virar uma passagem aérea comprada no mesmo minuto.

Dica cósmica: experimente algo novo, mas deixe espaço para pensar antes de transformar entusiasmo em decisão definitiva.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Capricórnio

Capricórnio pode se aprofundar em assuntos que envolvem dinheiro compartilhado, intimidade e relações mais intensas. Conversas que estavam sendo adiadas podem finalmente chegar à mesa.

Isso pode envolver finanças, acordos, investimentos ou até questões emocionais dentro de um relacionamento. O momento favorece uma postura mais direta. Fingir que um problema não existe dificilmente fará com que ele desapareça.

Dica cósmica: tenha as conversas difíceis antes que o silêncio transforme um problema pequeno em algo muito maior.

Aquário

Aquário pode perceber que seus relacionamentos estão mais intensos. Isso vale para romances, amizades e até parcerias profissionais. Química, paixão e conflitos podem aparecer praticamente no mesmo pacote.

Uma conversa que estava sendo adiada pode finalmente acontecer, e talvez seja exatamente o que a relação precisava. O cuidado é não transformar uma divergência em uma competição para descobrir quem é mais teimoso.

Dica cósmica: seja honesto sobre o que sente, mas não transforme intimidade em uma disputa de poder.

Peixes

Peixes pode ganhar motivação para mexer na rotina. Uma atividade física, uma tarefa que estava sendo adiada ou até uma mudança nos hábitos de trabalho pode finalmente sair do papel.

A energia para produzir aumenta, mas a paciência pode diminuir. Por isso, atritos com colegas ou pequenas irritações no cotidiano podem aparecer com mais facilidade. Organizar melhor o tempo será importante para não transformar produtividade em estresse.