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Quem saiu do MasterChef Brasil 2026? Estreia tem eliminação tripla e tensão em prova decisiva

Victor Hugo, Giovana e Felipe deixaram a disputa após provas de pressão logo no primeiro episódio da temporada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:25

MasterChef Brasil estreia com dinâmica inspirada na Copa do Mundo e eliminações logo na primeira prova
MasterChef Brasil estreia com dinâmica inspirada na Copa do Mundo e eliminações logo na primeira prova Crédito: Divulgação

A estreia da 13ª temporada do MasterChef Brasil já começou eliminando participantes e aumentando a pressão dentro da cozinha mais famosa do país. No episódio exibido nesta terça-feira (26), três cozinheiros amadores deram adeus à disputa pelo avental após uma sequência intensa de provas técnicas.

Os eliminados da noite foram Victor Hugo, Giovana e Felipe, que acabaram tendo os piores desempenhos nas etapas decisivas da estreia.

Depois de duas rodadas em equipes inspiradas no clima de Copa do Mundo, os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça selecionaram quatro participantes para enfrentar provas de pressão individuais.

MasterChef Brasil 2026

Nova temporada do MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão por Renato Pizzutto/Band
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Nova temporada do MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão por Renato Pizzutto/Band

As dinâmicas exigiam habilidades técnicas rápidas e precisas. Os cozinheiros precisaram executar corte ciseler, limpar camarões e preparar emulsões em desafios eliminatórios.

Victor Hugo, o participante mais jovem da temporada, com apenas 18 anos, acabou eliminado logo na prova de corte técnico. Mesmo deixando o programa cedo, ele afirmou que pretende voltar no futuro. “No próximo ano quero me inscrever de novo. Até pegar meu avental, eu não vou desistir”, declarou.

Giovana foi eliminada na etapa envolvendo camarões. A participante, que atua com produção de conteúdo, contou que enxergava a gastronomia como espaço de pertencimento e expressão pessoal.

Felipe acabou deixando a competição na prova de emulsão. Apaixonado por cozinha desde a infância, ele afirmou que a eliminação não muda sua relação com a gastronomia. “Isso só me dá ainda mais vontade de estudar e evoluir”, disse.

O único participante a sobreviver aos três desafios foi Everaldo, que garantiu permanência na disputa pelos aventais oficiais da temporada.

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