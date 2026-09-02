ELIMINAÇÃO

Quem saiu do MasterChef Brasil 2026? Participante amada pelos fãs erra prato

Cozinheira tinha passado por uma repescagem antes e voltou ao reality culinário e passou a enxergar a trajetória de outra maneira

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15:56

Eliminação de candidata emocionou fãs Crédito: Reprodução | Band

Mais uma pessoa deixou a competição do MasterChef Brasil 2026. Essa foi a vez de Aline, que deixou o reality culinário pela segunda vez.

A cozinheira tinha passado por uma repescagem antes e voltou ao reality culinário e passou a enxergar a trajetória de outra maneira.

Participantes do MasterChef Brasil 2026 1 de 18

A prova de eliminação exibida pela Band nesta terça-feira (1ª) reuniu quatro participantes: Aline, Jéssica, Patric e Gabriela. O desafio era preparar uma bisque, caldo estruturado tradicionalmente feito a partir de crustáceos. Patric ficou com a cavaquinha, Gabriela escolheu o lagostim e Aline recebeu caranguejo.

O problema apareceu durante a execução de Aline. A preparação não conseguiu ressaltar o sabor do crustáceo e, na avaliação dos jurados, acabou lembrando mais uma sopa de legumes do que uma bisque estruturada. Fogaça foi na crítica e classificou o preparo como “caldinho de bebê”.

Em outra disputa, Gabriela apresentou o prato considerado mais harmonioso, bem executado e garantiu a vitória. Aline, então, foi eliminada pela segunda vez na temporada.

Em entrevista exclusiva ao site oficial da Band, a cozinheira revelou que a preparação estava entre suas maiores dificuldades e que, inclusive, tinha mencionado isso no momento da inscrição no programa. Ela ainda disse que nunca tinha experimentado um bisque antes.

Aline não deixou o reality com o mesmo sentimento da primeira eliminação. “A Aline que foi eliminada no 10º episódio era uma derrotada. A Aline que sai hoje é uma vitoriosa”, afirmou à publicação.

No X, a eliminação provocou uma reação especialmente emocionalmente entre os espectadores que torciam por Aline. “Vou dormir mal hoje por conta da eliminação da Aline”, escreveu um perfil.