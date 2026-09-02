Quem saiu do MasterChef Brasil 2026? Participante amada pelos fãs erra prato

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Felipe Sena
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15:56
Mais uma pessoa deixou a competição do MasterChef Brasil 2026. Essa foi a vez de Aline, que deixou o reality culinário pela segunda vez.
A cozinheira tinha passado por uma repescagem antes e voltou ao reality culinário e passou a enxergar a trajetória de outra maneira.
Participantes do MasterChef Brasil 2026
A prova de eliminação exibida pela Band nesta terça-feira (1ª) reuniu quatro participantes: Aline, Jéssica, Patric e Gabriela. O desafio era preparar uma bisque, caldo estruturado tradicionalmente feito a partir de crustáceos. Patric ficou com a cavaquinha, Gabriela escolheu o lagostim e Aline recebeu caranguejo.
O problema apareceu durante a execução de Aline. A preparação não conseguiu ressaltar o sabor do crustáceo e, na avaliação dos jurados, acabou lembrando mais uma sopa de legumes do que uma bisque estruturada. Fogaça foi na crítica e classificou o preparo como “caldinho de bebê”.
Em outra disputa, Gabriela apresentou o prato considerado mais harmonioso, bem executado e garantiu a vitória. Aline, então, foi eliminada pela segunda vez na temporada.
Em entrevista exclusiva ao site oficial da Band, a cozinheira revelou que a preparação estava entre suas maiores dificuldades e que, inclusive, tinha mencionado isso no momento da inscrição no programa. Ela ainda disse que nunca tinha experimentado um bisque antes.
Aline não deixou o reality com o mesmo sentimento da primeira eliminação. “A Aline que foi eliminada no 10º episódio era uma derrotada. A Aline que sai hoje é uma vitoriosa”, afirmou à publicação.
No X, a eliminação provocou uma reação especialmente emocionalmente entre os espectadores que torciam por Aline. “Vou dormir mal hoje por conta da eliminação da Aline”, escreveu um perfil.
“A diva Aline saindo para Carla na primeira vez e para o Patric na segunda. Deus pode até ser brasileiro, mas o diabo também é”, detonou mais um.