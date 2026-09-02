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Quem saiu do MasterChef Brasil 2026? Participante amada pelos fãs erra prato

Cozinheira tinha passado por uma repescagem antes e voltou ao reality culinário e passou a enxergar a trajetória de outra maneira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15:56

Eliminação de candidata emocionou fãs
Eliminação de candidata emocionou fãs Crédito: Reprodução | Band

Mais uma pessoa deixou a competição do MasterChef Brasil 2026. Essa foi a vez de Aline, que deixou o reality culinário pela segunda vez.

A cozinheira tinha passado por uma repescagem antes e voltou ao reality culinário e passou a enxergar a trajetória de outra maneira.

Participantes do MasterChef Brasil 2026

Matheus por Divulgação
Carla por Divulgação
Aline por Divulgação
Everaldo por Divulgação
Gabriela por Divulgação
Giovanni por Divulgação
Jesuino por Divulgação
Jéssica por Divulgação
Júlia por Divulgação
Larissa por Divulgação
Maria por Divulgação
Marcelo por Divulgação
Maria Eduarda por Divulgação
Nuri por Divulgação
Patric por Divulgação
Taís por Divulgação
Rodrigo por Divulgação
Reinaldo por Divulgação
1 de 18
Matheus por Divulgação

Leia mais

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A prova de eliminação exibida pela Band nesta terça-feira (1ª) reuniu quatro participantes: Aline, Jéssica, Patric e Gabriela. O desafio era preparar uma bisque, caldo estruturado tradicionalmente feito a partir de crustáceos. Patric ficou com a cavaquinha, Gabriela escolheu o lagostim e Aline recebeu caranguejo.

O problema apareceu durante a execução de Aline. A preparação não conseguiu ressaltar o sabor do crustáceo e, na avaliação dos jurados, acabou lembrando mais uma sopa de legumes do que uma bisque estruturada. Fogaça foi na crítica e classificou o preparo como “caldinho de bebê”.

Em outra disputa, Gabriela apresentou o prato considerado mais harmonioso, bem executado e garantiu a vitória. Aline, então, foi eliminada pela segunda vez na temporada.

Em entrevista exclusiva ao site oficial da Band, a cozinheira revelou que a preparação estava entre suas maiores dificuldades e que, inclusive, tinha mencionado isso no momento da inscrição no programa. Ela ainda disse que nunca tinha experimentado um bisque antes.

Aline não deixou o reality com o mesmo sentimento da primeira eliminação. “A Aline que foi eliminada no 10º episódio era uma derrotada. A Aline que sai hoje é uma vitoriosa”, afirmou à publicação.

No X, a eliminação provocou uma reação especialmente emocionalmente entre os espectadores que torciam por Aline. “Vou dormir mal hoje por conta da eliminação da Aline”, escreveu um perfil.

“A diva Aline saindo para Carla na primeira vez e para o Patric na segunda. Deus pode até ser brasileiro, mas o diabo também é”, detonou mais um.

Tags:

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