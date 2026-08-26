REALITY CULINÁRIO

Quem saiu do Masterchef Brasil? Participante leva jurados e concorrentes às lágrimas

No momento da harmonização e da avaliação, uma cena emocionou e tomou conta da cozinha do MasterChef Brasil

Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:55

Momento emocionou todos no reality culinário Crédito: Reprodução | Band

O MasterChef Brasil entrou na reta decisiva. No episódio da 14ª temporada, exibido nesta terça-feira (25), os competidores enfrentaram o desafio da tradicional prova do leilão, com pratos clássicos da culinária francesa e caos na cozinha.

Na prova decisiva que teve a presença de Diego Sacilotto, campeão da quarta temporada de MasterChef Profissionais, e da sommelier Pri Matta, os cozinheiros precisavam criar planos harmonizados com vinhos.

14ª eliminado do MasterChef Brasil 1 de 10

Jesuíno, vencedor da primeira prova, escolheu qual versão da bebida ficaria com cada participantes, segundo sua estratégia.

No momento da harmonização e da avaliação, uma cena emocionou e tomou conta da cozinha do MasterChef Brasil, quando Jacquin perguntou a Nuri por que ele estava com a energia baixa.

“Está muito difícil para mim, pois meu pai, que estava internado há algumas semanas, faleceu. Eu continuo em pé, mas é sempre muito difícil”, contou o engenheiro de produção.

Todos no estúdio ficaram comovidos. O chef Diego não conseguiu conter as lágrimas e deu um forte abraço em Nuri após degustar o prato.

Ao anunciar a eliminação, Jacquin o consolou: “Estou muito triste em te mandar embora, muito triste em me despedir. Eu sei que você está em uma fase difícil, mas é preciso ser justo na vida". "Não tem problema, chef. Eu concordo", respondeu o cozinheiro.

Na sequência, veio uma cena fofa entre os dois. Jacquin presenteou Nuri com um broche que usava na roupa. “É uma flor, e flor é um símbolo de felicidade”, explicou o chef francês.

Nuri não teve um bom desempenho e acabou eliminado do MasterChef Brasil. Ele preparou uma clássica rabada com polenta, mas pecou pela falta de ousadia e por uma harmonização que não convenceu tanto os jurados.

Após o término da avaliação, Jéssica foi declarada vencedora da prova de eliminação e conquistou seu segundo Pin Dourado, enquanto Patric e Maria Eduarda foram destaques positivos.

No último desafio, os participantes encararam uma prova de harmonização com vinhos especiais, mas uma triste notícia abalou a todos. Agora restam oito cozinheiros.

Leilão do MasterChef

Henrique Fogaça e Helena Rizzo não participaram da avaliação do episódio. Érick Jacquin teve ajuda de dois convidados especiais para comandar o leilão e julgar os pratos, o comediante francês radicado no Brasil Paul Cabannes e a chef de cozinha e apresentadora Heaven Delhaye, que, em 2018, ficou em terceiro lugar no MasterChef Profissionais.

No leilão do MasterChef, a disputa não foi pelo dinheiro, mas pelo tempo disponível para preparar cada prato apresentado na dinâmica. Para dar um lance e tentar arrematar o item, os competidores usaram plaquinhas e conforme os lances avançavam, o tempo para preparar a receita foi diminuindo. No final, os tempos disponíveis variaram entre 15 e 46 minutos.

Com pouco tempo e correria, o resultado não foi dos melhores. Muitos participantes não conseguiram finalizar os pratos ou entregaram comidas ruins. “Olha essa carne, cara, parece um carvão. Parabéns, é muito ruim”, disparou Jacquin para Rodrigo.