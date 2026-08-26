Quem saiu do Masterchef Brasil? Participante leva jurados e concorrentes às lágrimas

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Felipe Sena
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:55
O MasterChef Brasil entrou na reta decisiva. No episódio da 14ª temporada, exibido nesta terça-feira (25), os competidores enfrentaram o desafio da tradicional prova do leilão, com pratos clássicos da culinária francesa e caos na cozinha.
Na prova decisiva que teve a presença de Diego Sacilotto, campeão da quarta temporada de MasterChef Profissionais, e da sommelier Pri Matta, os cozinheiros precisavam criar planos harmonizados com vinhos.
14ª eliminado do MasterChef Brasil
Jesuíno, vencedor da primeira prova, escolheu qual versão da bebida ficaria com cada participantes, segundo sua estratégia.
No momento da harmonização e da avaliação, uma cena emocionou e tomou conta da cozinha do MasterChef Brasil, quando Jacquin perguntou a Nuri por que ele estava com a energia baixa.
“Está muito difícil para mim, pois meu pai, que estava internado há algumas semanas, faleceu. Eu continuo em pé, mas é sempre muito difícil”, contou o engenheiro de produção.
Todos no estúdio ficaram comovidos. O chef Diego não conseguiu conter as lágrimas e deu um forte abraço em Nuri após degustar o prato.
Ao anunciar a eliminação, Jacquin o consolou: “Estou muito triste em te mandar embora, muito triste em me despedir. Eu sei que você está em uma fase difícil, mas é preciso ser justo na vida". "Não tem problema, chef. Eu concordo", respondeu o cozinheiro.
Na sequência, veio uma cena fofa entre os dois. Jacquin presenteou Nuri com um broche que usava na roupa. “É uma flor, e flor é um símbolo de felicidade”, explicou o chef francês.
Nuri não teve um bom desempenho e acabou eliminado do MasterChef Brasil. Ele preparou uma clássica rabada com polenta, mas pecou pela falta de ousadia e por uma harmonização que não convenceu tanto os jurados.
Após o término da avaliação, Jéssica foi declarada vencedora da prova de eliminação e conquistou seu segundo Pin Dourado, enquanto Patric e Maria Eduarda foram destaques positivos.
No último desafio, os participantes encararam uma prova de harmonização com vinhos especiais, mas uma triste notícia abalou a todos. Agora restam oito cozinheiros.
Henrique Fogaça e Helena Rizzo não participaram da avaliação do episódio. Érick Jacquin teve ajuda de dois convidados especiais para comandar o leilão e julgar os pratos, o comediante francês radicado no Brasil Paul Cabannes e a chef de cozinha e apresentadora Heaven Delhaye, que, em 2018, ficou em terceiro lugar no MasterChef Profissionais.
No leilão do MasterChef, a disputa não foi pelo dinheiro, mas pelo tempo disponível para preparar cada prato apresentado na dinâmica. Para dar um lance e tentar arrematar o item, os competidores usaram plaquinhas e conforme os lances avançavam, o tempo para preparar a receita foi diminuindo. No final, os tempos disponíveis variaram entre 15 e 46 minutos.
Com pouco tempo e correria, o resultado não foi dos melhores. Muitos participantes não conseguiram finalizar os pratos ou entregaram comidas ruins. “Olha essa carne, cara, parece um carvão. Parabéns, é muito ruim”, disparou Jacquin para Rodrigo.
Ao final, Jesuíno se deu bem e conquistou a vitória ao preparar uma blanquet de veau em 32 minutos, enquanto Aline e Carla se destacaram e subiram ao mezanino. Já os piores pratos foram os de Patric, Gabriel e Rodrigo, que receberam uma desvantagem na prova de eliminação, cinco minutos a menos no preparo.