REALITY CULINÁRIO

Quem saiu do Masterchef Profissionais ontem? Disputa acirrada levou participante ao choro

No desafio decisivo, os participantes precisaram elaborar uma sobremesa com três texturas diferentes de chocolate

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15:40

Saiba quem saiu da competição Crédito: Reprodução | Band

O MasterChef Profissionais 2026 teve mais uma eliminação na noite desta terça-feira (17/11). Irina Cordeiro deixou a competição após não agradar aos jurados em uma prova de confeitaria que tinha o chocolate como ingrediente principal.

Na noite desta terça-feira (17), o MasterChef Profissionais 2026 teve mais uma eliminação com a saída de Irina Cordeiro da competição.

Irina Cordeiro 1 de 5

No desafio decisivo, os participantes precisaram elaborar uma sobremesa com três texturas diferentes de chocolate, além de usar duas especiarias obrigatórias.

Na prova, Irina ficou com gengibre e coentro e apostou em um bolo de canjica com creme de milho, pipoca e chocolate branco.

No entanto, a escolha desagradou os jurados, que criticaram a falta de destaque do chocolate na receita, entre eles Erick Jacquin.

“Como em uma prova de chocolate você faz um bolo de milho?”, questionou o chef. Em seguida, Irina caiu no choro após receber as críticas.

Antes da prova de eliminação, os cozinheiros foram divididos em dois grupos desafiados a preparar um rodízio de seis pratos inspirados na gastronomia japonesa.

Comandada por Lubyanka Baltar, a equipe azul saiu vitoriosa, e mesmo apesar do resultado, Henrique Fogaça identificou falhas no serviço e determinou que o grupo escolhesse um integrante para disputar a permanência no reality. Léo Santos foi o mais votado.