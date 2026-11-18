DUAS MAMÃES

Quem são as duas mulheres que esperam filhas de Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Rai Araújo e Rauany Barcellos estão grávidas do jogador ao mesmo tempo; uma espera uma menina de seis meses, e a outra está no oitavo mês de gestação

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:09

Rai Araújo e Rauany Barcellos são as duas mulheres que esperam filhas do goleiro Hugo Souza, do Corinthians Crédito: Reprodução

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, será pai de duas meninas ao mesmo tempo, com mulheres diferentes. As gestantes são as influenciadoras Rai Araújo e Rauany Barcellos, que vivem momentos distintos da gravidez: Rai está com cerca de seis meses, enquanto Rauany se aproxima do fim da gestação, com pouco mais de oito meses.

Com pouco mais de 35 mil seguidores no Instagram, Rai Araújo confirmou ao jornal Extra que espera uma menina, fruto do envolvimento com o jogador. Ela e Hugo se conhecem desde 2022 e voltaram a se aproximar depois do término do relacionamento do goleiro com Rauany.

Rai Araújo 1 de 6

A influenciadora realizou um chá revelação no último fim de semana, mas o atleta não apareceu nos registros publicados. Em um desabafo nas redes sociais, Rai contou que a gravidez não foi planejada e descreveu o início da gestação como um período de medo e dificuldade de aceitação.

Rauany BarcellosRauany Barcellos 1 de 7

A outra mãe é Rauany Barcellos, ex-noiva de Hugo. Com pouco mais de 276 mil seguidores, ela também trabalha como influenciadora digital, com publicações sobre beleza, viagens e estilo de vida. A gravidez foi anunciada pelo ex-casal em julho, quando os dois revelaram que esperam uma menina chamada Pétala.

O relacionamento chegou ao fim em abril deste ano, conforme confirmação da assessoria do goleiro. Na ocasião, a separação foi descrita pelo jogador como amigável e marcada pelo respeito mútuo. Em agosto de 2025, Rauany também havia contado que passou por uma perda gestacional de gêmeos.