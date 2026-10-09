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Quem são os baianos que vão disputar o ‘Chef de Alto Nível’ na Globo? Conheça os participantes

Baianos disputam a segunda temporada do reality culinário apresentado por Ana Maria Braga

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 21:30

Quatro baianos disputam a nova temporada de ‘Chef de Alto Nível’, que estreia dia 13 na Globo.
Quatro baianos disputam a nova temporada de ‘Chef de Alto Nível’, que estreia dia 13 na Globo. Crédito: Guido Argel

A Bahia terá representantes na segunda temporada de ‘Chef de Alto Nível’, reality culinário apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo. Entre os participantes estão profissionais com experiência em restaurantes, uma empresária que aprendeu a cozinhar ainda na infância e uma criadora de conteúdo que valoriza as raízes indígenas na gastronomia.

Os baianos chegam à disputa com trajetórias diferentes e receitas que carregam referências familiares, ingredientes regionais e experiências profissionais. A nova temporada estreia em 13 de outubro de 2026.

Rafaela Cabadas

Nascida em Salvador, Rafaela Cabadas, de 40 anos, mora atualmente em São Paulo, onde trabalha como sous-chef do restaurante Preta Maria. Antes de seguir carreira na gastronomia, ela atuou como psicóloga. A mudança aconteceu após uma cirurgia bariátrica, em 2014, quando passou a preparar a própria alimentação.

Formada em Gastronomia, Rafaela acumulou experiências em cozinhas reconhecidas, como Maní e D.O.M., em São Paulo, além de ter trabalhado no restaurante Omí, em Salvador. Sua culinária combina influências baianas, espanholas e cariocas, com atenção ao equilíbrio e à comida afetiva.

Baianos no ‘Chef de Alto Nível’

Jéssica Cunha por Guido Argel
 Rafaela Cabadas por Guido Argel
Jamil Máximo por Guido Argel
Deborah Pataxó por Guido Argel
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Jéssica Cunha por Guido Argel

Jéssica Cunha

Aos 35 anos, Jéssica Cunha nasceu e vive em Salvador. Empresária do setor de consórcios, ela começou a cozinhar aos 12 anos, quando precisava preparar as refeições para os quatro irmãos mais novos enquanto a mãe trabalhava.

A relação com a cozinha também foi marcada pela influência da tia Maristela, responsável por receitas que ficaram na memória da família. Jéssica define sua gastronomia como afetiva e gosta de reunir pessoas ao redor da mesa. Entre suas especialidades estão risotos, peixes, carnes e massas, com destaque para o camarão no abacaxi e o bacalhau.

Jamil Máximo

Natural de Salvador, Jamil Máximo, de 36 anos, tem 16 anos de experiência profissional na gastronomia. Ele é chef executivo do Grupo Preto e atua à frente do Puxadinho Restaurante e do Preto Bar.

Antes de entrar no setor gastronômico, trabalhou na construção civil. A paixão pela cozinha surgiu ainda na infância, influenciada pela avó paterna e por pratos como mariscada e moqueca.

Ao longo da carreira, passou por restaurantes de destaque na capital baiana, entre eles Origem, Ori e Amado. Também trabalhou durante oito anos com o chef Fabrício Lemos. Os frutos do mar estão entre seus principais pontos fortes na cozinha.

Deborah Pataxó

Outra representante da Bahia é Deborah Pataxó, criadora de conteúdo e personal chef natural de Alcobaça, no extremo sul do estado. Sua atuação na gastronomia se relaciona à valorização da cultura indígena e dos conhecimentos tradicionais sobre alimentação.

A participação no reality amplia a visibilidade de uma culinária que dialoga com identidade, ancestralidade e ingredientes brasileiros. Deborah integra a categoria de participantes ligados à internet.

Quando estreia ‘Chef de Alto Nível’?

A segunda temporada do reality tem estreia prevista para terça-feira, 13 de outubro, na TV Globo. Apresentada por Ana Maria Braga, a competição reúne cozinheiros profissionais, amadores e criadores de conteúdo gastronômico, que precisam demonstrar técnica, criatividade e capacidade de trabalhar sob pressão.

Com experiências que vão da cozinha profissional à culinária aprendida em família, os representantes baianos chegam à disputa com diferentes repertórios e histórias ligadas à gastronomia.

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