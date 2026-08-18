LUTO

Quem são os filhos de Glória Menezes? Conheça a família da atriz

A artista faleceu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, deixando três filhos

Kamila Macedo

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 19:13

Glória Menezes em família, acompanhada de dois filhos: Maria Amélia e Tarcísio Filho Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Glória Menezes faleceu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, de causas naturais em sua residência, no Rio de Janeiro. Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, a artista marcou gerações em mais de seis décadas dedicadas à atuação. Viúva, Glória deixa três filhos.

Sua trajetória profissional se entrelaçou à vida pessoal ao conhecer o ator Tarcísio Meira, com quem foi casada por quase 59 anos. Parceiros em diversas novelas, o casal teve um filho, o também ator Tarcísio Filho. A artista já era mãe de João Paulo e Maria Amélia, frutos de seu primeiro casamento, com Arnaldo Brito.

Glória Menezes 1 de 8

Glória ficou viúva em 2021, quando Tarcísio faleceu por complicações da Covid-19. Na época, ela estava internada no mesmo hospital que o marido, o Albert Einstein, e recebeu alta quatro dias após a morte dele.

Nos últimos anos, a atriz manteve uma rotina mais reservada e fez poucas aparições públicas, geralmente acompanhada pelos filhos.

Conheça os filhos de Glória Menezes:

Maria Amélia

Fruto do primeiro casamento de Glória Menezes com Arnaldo Brito, Maria Amélia fez trabalhos pontuais como atriz, mas seguiu carreira fora dos holofotes. Em 2021, casou-se com o médico Horácio Gomes na propriedade da família em Porto Feliz, no interior de São Paulo, em cerimônia que contou com a presença da mãe.

João Paulo

Também fruto do primeiro casamento, João Paulo formou-se em Medicina Veterinária, de acordo com o Alô Alô Bahia, e optou por uma vida distante da mídia.

Tarcísio Filho

Nascido em 1964, o caçula é o único filho do casamento com Tarcísio Meira. Ele seguiu os passos dos pais na atuação e integrou o elenco de produções como "Pantanal" (1990), "Renascer" (1993), "Éramos Seis" (1994) e "Verdades Secretas" (2015).

Casado com a publicitária Mocita Fagundes, o ator também passou por um dos momentos mais difíceis da família ao assumir a tarefa de comunicar à mãe o falecimento do pai.