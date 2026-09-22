HISTÓRIA DE AMOR

Quem são os filhos de Rick, frutos de uma longa história de amor do cantor com a esposa Geralda

Em 2015, o cantor realizou um de seus sonhos ao casar com Geralda Helena, mulher com quem passou a vida ainda jovem

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 19:22

Rick e a família Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Rick foi encontrado morto nesta terça-feira (22), na Serra Catarinense, após um acidente aéreo, provocado pelo tempo instável. Além do músico, foram achados ainda o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

De acordo com o g1, os corpos foram retirados dos destroços com auxílio de cordas e chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis por volta das 18h, segundo a Polícia Científica.

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Em 2015, o cantor realizou um de seus sonhos ao casar com Geralda Helena, mulher com quem passou a vida ainda jovem, e completaram 40 anos de casamento em 2025, no Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, santa da qual ele é devoto.

O casal teve dois filhos. Monica, de 40 anos, que foi inspiração para uma de suas canções mais conhecidas, “Filha”. Discreta e longe dos holofotes, sabe-se apenas que ela é casada com um empresário e tem dois filhos, os netos de Rick.