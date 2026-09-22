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Quem são os filhos de Rick, frutos de uma longa história de amor do cantor com a esposa Geralda

Em 2015, o cantor realizou um de seus sonhos ao casar com Geralda Helena, mulher com quem passou a vida ainda jovem

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 19:22

Rick e a família
Rick e a família Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Rick foi encontrado morto nesta terça-feira (22), na Serra Catarinense, após um acidente aéreo, provocado pelo tempo instável. Além do músico, foram achados ainda o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

De acordo com o g1, os corpos foram retirados dos destroços com auxílio de cordas e chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis por volta das 18h, segundo a Polícia Científica.

Rick e Renner, sucesso das antigas

Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
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Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação

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Em 2015, o cantor realizou um de seus sonhos ao casar com Geralda Helena, mulher com quem passou a vida ainda jovem, e completaram 40 anos de casamento em 2025, no Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, santa da qual ele é devoto.

O casal teve dois filhos. Monica, de 40 anos, que foi inspiração para uma de suas canções mais conhecidas, “Filha”. Discreta e longe dos holofotes, sabe-se apenas que ela é casada com um empresário e tem dois filhos, os netos de Rick.

Victor Henrique, de 38 anos, é instrutor e faixa-preta em jiu-jítsu, e teve uma breve carreira musical. Em 2008, trabalhou ao lado do pai na música “Passe o Tempo Passar”, da dupla, no álbum “Mais que Pai e Filho”. Victor também é pai de dois filhos.

Tags:

Rick Sollo Rick E Renner Geralda Helena

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