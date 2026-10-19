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Quem são os herdeiros de Benito di Paula? Cantor perdeu um dos filhos e deixa duas netas

Artista morreu aos 84 anos, após mais de cinco décadas de carreira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:59

Benito di Paula e Rodrigo Vellozo
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo Crédito: Reprodução/Instagram

A morte de Benito di Paula, aos 84 anos, neste domingo (18), deixa uma história marcada por mais de cinco décadas de carreira na música brasileira e pelos laços familiares. O cantor, conhecido por sucessos como "Retalhos de Cetim", "Charlie Brown" e "Tudo Está no Seu Lugar", teve dois filhos com Joana Olmedo: Rodrigo Vellozo, que seguiu a carreira artística do pai, e André Vancellote Vellozo, que morreu em 2019, aos 36 anos.

Benito também deixa duas netas, Aurora e Olívia, filhas de Rodrigo com Carolina Bellezi. A família representa parte do legado do artista, que vendeu cerca de 50 milhões de discos ao longo da carreira e construiu uma trajetória de destaque na música popular brasileira.

Benito di Paula

Benito di Paula por Reprodução
Benito di Paula por Reprodução
Benito di Paula por Reprodução
Benito Di Paula por Reprodução
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Benito di Paula por Reprodução

Quem são os filhos de Benito di Paula?

Rodrigo Vellozo, de 44 anos, construiu a própria carreira como cantor, compositor, pianista e ator. Formado pelo Conservatório Brasileiro de Música e pela Berklee College of Music, nos Estados Unidos, ele também desenvolveu projetos musicais ao lado do pai.

Em 2021, os dois lançaram o álbum "O Infalível Zen", em um trabalho que celebrou os 80 anos de Benito. Rodrigo também lançou "O Mestre-sala da Minha Saudade", em homenagem ao irmão André, além do disco ao vivo "Um Capítulo Dentro do Peito".

Rodrigo Vellozo, filho de Benito di Paula

Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo, esposa e filha por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo e filhas por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula, Rodrigo Vellozo e as netas por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
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Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram

A ligação entre pai e filho também ganhou destaque no Carnaval de São Paulo de 2025. Na ocasião, a escola de samba Águia de Ouro homenageou Benito di Paula, e os dois apareceram juntos em um carro alegórico que fazia referência ao sucesso "Meu Amigo Charlie Brown".

Além da música, Rodrigo participou de projetos teatrais, entre eles o musical "Com o Coração na Boca", realizado em parceria com Cida Moreira.

O músico é casado com Carolina Bellezi, com quem teve duas filhas. Aurora nasceu em 3 de agosto de 2021, e Olívia chegou em 2024. A chegada da primeira neta inspirou Benito a compor uma canção dedicada à menina.

André Vancellote Vellozo morreu aos 36 anos

O segundo filho de Benito com Joana Olmedo, André Vancellote Vellozo trabalhava com audiovisual. Ele morreu em 13 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro, aos 36 anos.

André Vancellote Vellozo, filho de Benito di Paula, morreu aos 36 anos em 2019

André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
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André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram

Na época, a família confirmou a morte e pediu respeito à privacidade. A causa não foi divulgada publicamente.

Até o momento, não foram divulgadas informações confirmadas sobre o valor do patrimônio deixado por Benito di Paula, a existência de testamento ou os detalhes de um eventual inventário.

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Benito di Paula

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