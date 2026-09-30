FILHOS

Quem são os herdeiros de Renato Aragão

Humorista tem cinco filhos, frutos de dois casamentos

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:11

Renato Aragão ao lado de quatro dos cinco filhos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nos últimos anos, o nome de Renato Aragão, conhecido por “A Turma do Didi” e “Os Trapalhões”, voltou aos holofotes após uma audiência de Justiça marcada após a filha mais velha do humorista, Juliana Rangel, cobrar cerca de R$ 872 mil em uma ação de cobrança.

A audiência aconteceu no dia 26 de outubro. O processo envolve uma quantia de R$ 872.486. O comediante de 91 anos é pai de cinco filhos: Juliana, Paulo, Ricardo, Renato Jr e Lívian Aragão. Todos são frutos de dois relacionamentos do ator com Martha Rangel, com quem foi casado de 1957 a 1991, e Lilian Taranto, com quem vive até hoje. Conheça os filhos do humorista:

Paulo Aragão

Paulo Aragão Crédito: Reprodução | Instagram

Com 66 anos, o filho mais velho de Renato Aragão, do relacionamento com Martha, seguiu os passos do pai, mas por trás das câmeras. Paulo trabalhou como diretor e produtor em alguns projetos, incluindo com o pai em produções como “A Turma do Didi” e “Didi, o Caçador de Tesouros”.

Renato Aragão 1 de 27

Ricardo Aragão

Ricardo Aragão Crédito: Reprodução | Instagram

Ricardo Aragão nasceu em 1962 e, como o irmão mais velho, seguiu carreira na direção e produção de projetos do pai. Algumas das produções presentes em seu currículo são "Os Trapalhões na Guerra dos Planetas" e "Os Heróis Trapalhões: Uma Aventura na Selva e Aventuras do Didi".

Renato Aragão Jr.

Renato Aragão Jr. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Herdeiro que levou o nome do pai, Renato nasceu em 1968. Discreto e fora das redes sociais e de eventos públicos, o filho também seguiu trabalhando na carreira do pai, além de nutrir experiência em projetos da área musical.

Juliana Rangel Aragão

Juliana Rangel Aragão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Juliana foi a última filha do casal. Nasceu em 1977 e foi adotada pelo humorista e Martha.

Com um perfil fechado no Instagram, Juliana reúne pouco mais de 2 mil seguidores. Na descrição, ela ainda cita: “não adiciono quem eu não conheço”. Discreta quanto à vida pessoal, a herdeira é mãe de uma menina e vive a vida longe dos holofotes.

Lívian Aragão

Lívian Aragão Crédito: Reprodução | Instagram