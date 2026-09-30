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Quem são os herdeiros de Renato Aragão

Humorista tem cinco filhos, frutos de dois casamentos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:11

Renato Aragão ao lado de quatro dos cinco filhos
Renato Aragão ao lado de quatro dos cinco filhos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nos últimos anos, o nome de Renato Aragão, conhecido por “A Turma do Didi” e “Os Trapalhões”, voltou aos holofotes após uma audiência de Justiça marcada após a filha mais velha do humorista, Juliana Rangel, cobrar cerca de R$ 872 mil em uma ação de cobrança.

A audiência aconteceu no dia 26 de outubro. O processo envolve uma quantia de R$ 872.486. O comediante de 91 anos é pai de cinco filhos: Juliana, Paulo, Ricardo, Renato Jr e Lívian Aragão. Todos são frutos de dois relacionamentos do ator com Martha Rangel, com quem foi casado de 1957 a 1991, e Lilian Taranto, com quem vive até hoje. Conheça os filhos do humorista:

Paulo Aragão

Paulo Aragão
Paulo Aragão Crédito: Reprodução | Instagram

Com 66 anos, o filho mais velho de Renato Aragão, do relacionamento com Martha, seguiu os passos do pai, mas por trás das câmeras. Paulo trabalhou como diretor e produtor em alguns projetos, incluindo com o pai em produções como “A Turma do Didi” e “Didi, o Caçador de Tesouros”.

Renato Aragão

Renato Aragão colocou mansão por Reprodução | (Muller Imóveis/Instagram)
Renato Aragão e os filhos por Reprodução
Juliana Aragão e Renato Aragão por Reprodulçao
Renato Aragão e os filhos por Reprodução
Juliana Aragão e Renato Arahão por Reprodução
Filha de Renato Aragão desmente internação do pai e denuncia ataques na web por Reprodução
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão, esposa e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Instagram
Martha Rangel, primeira esposa de Renato Aragão por Reprodução
Lilian Aragão e Renato Aragão por Reprodução/Instagram
Juliana Aragão e Renato Aragão por Reprodução/Facebook
Lívian e Renato Aragão por Reprodução
Renato Aragão e Livia por Reprodução
Duda Little e Renato Aragão por Reprodução
Renato Aragão e Lílian estão juntos desde 1991 por Reprodução
Renato Aragão e Eliana no 'Altas Horas' por Bob Paulino/Globo/Divulgação
Renato Aragão durante participação do Domingão com Huck por Ellen Soares/TV Globo
Renato Aragão e Dedé por Divulgação/Record
Renato Aragão, o eterno Didi por Reprodução
Renato Aragão volta a subir o Cristo Redentor por Reprodução
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Renato Aragão colocou mansão por Reprodução | (Muller Imóveis/Instagram)

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Ricardo Aragão

Ricardo Aragão
Ricardo Aragão Crédito: Reprodução | Instagram

Ricardo Aragão nasceu em 1962 e, como o irmão mais velho, seguiu carreira na direção e produção de projetos do pai. Algumas das produções presentes em seu currículo são "Os Trapalhões na Guerra dos Planetas" e "Os Heróis Trapalhões: Uma Aventura na Selva e Aventuras do Didi".

Renato Aragão Jr.

Renato Aragão Jr.
Renato Aragão Jr. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Herdeiro que levou o nome do pai, Renato nasceu em 1968. Discreto e fora das redes sociais e de eventos públicos, o filho também seguiu trabalhando na carreira do pai, além de nutrir experiência em projetos da área musical.

Juliana Rangel Aragão

Juliana Rangel Aragão
Juliana Rangel Aragão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Juliana foi a última filha do casal. Nasceu em 1977 e foi adotada pelo humorista e Martha.

Com um perfil fechado no Instagram, Juliana reúne pouco mais de 2 mil seguidores. Na descrição, ela ainda cita: “não adiciono quem eu não conheço”. Discreta quanto à vida pessoal, a herdeira é mãe de uma menina e vive a vida longe dos holofotes.

Lívian Aragão

Lívian Aragão
Lívian Aragão Crédito: Reprodução | Instagram

Lívian é a única filha de Renato com Lilian. A caçula do artista nasceu em 1999 e estrelou como atriz ainda bebê, no filme "O Trapalhão e a Luz Azul". A jovem fez sua primeira novela em 2013, ao aparecer em "Flor do Caribe". Desde então, esteve em projetos como "Malhação -- Seu Lugar no Mundo" (2015) e "Tempo de Amar" (2017). Diferente de todos os irmãos, ela é bem ativa nas redes sociais, onde acumula mais de 2 milhões de seguidores.

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Renato Aragão

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