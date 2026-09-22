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Quem são os herdeiros de Rick, da dupla com Renner? Cantor deixa esposa, dois filhos e quatro netos

Geralda Helena Carvalho foi casada com o sertanejo por mais de 30 anos; Mônica e Victor Henrique são os dois filhos do artista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:55

Rick, da dupla com Renner, deixou a esposa, dois filhos e quatro netos após morrer em acidente de helicóptero em SC
Rick, da dupla com Renner, deixou a esposa, dois filhos e quatro netos após morrer em acidente de helicóptero em SC Crédito: Reprodução

A morte de Rick, da dupla com Renner, também colocou em evidência a família que acompanhou o cantor ao longo de décadas de carreira. O sertanejo, que morreu após a queda do helicóptero em que viajava na Serra de Santa Catarina, deixou a esposa, Geralda Helena Carvalho, dois filhos e quatro netos.

Geralda foi companheira de Rick por mais de 30 anos. Os dois oficializaram a união apenas em março de 2015, em uma cerimônia realizada em Aparecida, no interior de São Paulo. Ela estava nos Estados Unidos quando recebeu a notícia do acidente e retornou ao Brasil após a confirmação da morte do artista.

Rick deixa dois filhos e quatro netos

Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos (à esquerda) e com a esposa e uma das netas (à direita) por Reprodução/Instagram
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Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram

Rick também deixa os filhos Mônica e Victor Henrique. A primogênita é mãe de Matheus e Maria Helena, frutos de seu relacionamento com o empresário Marcos Nascimento. Já Victor Henrique atua como instrutor e faixa-preta de jiu-jítsu e é pai de Mariana e Isabela, completando os quatro netos deixados pelo cantor.

Como fica a herança de Rick

Com a morte do sertanejo, o patrimônio construído durante seus cerca de 40 anos de carreira será submetido ao processo de inventário e partilha. Segundo o ND Mais, a sucessão seguirá as regras previstas no Código Civil brasileiro, tendo Geralda e os dois filhos como herdeiros.

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O patrimônio total do cantor, no entanto, não foi informado na reportagem, portanto não há, até o momento, um valor oficial divulgado sobre quanto será dividido entre os familiares.

O acidente

Rick estava em um helicóptero que perdeu contato durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina, na tarde de segunda-feira (21). Após quase 20 horas de buscas, os destroços da aeronave foram localizados em uma área de mata na Serra catarinense.

A operação envolveu cerca de 40 militares, cães de resgate, drones com câmera térmica e aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Além de Rick, o empresário Bruno Avelar, que também estava na aeronave, morreu no acidente.

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