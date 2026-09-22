BUSCAS CONTINUAM

Quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC com cantor Rick e Bruno Avelar

Aeronave levava quatro pessoas quando desapareceu na Serra de Santa Catarina

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:09

Bruno Avelar, Rick e Paulo Soares Crédito: Reprodução

O helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, desapareceu durante um voo em Santa Catarina desde a última segunda-feira (21). Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto, que ainda não teve o nome divulgado.

A aeronave havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra. O último ponto de localização registrado foi na região de Vacas Gordas, em Urubici. As equipes dos bombeiros usam um drone térmico para tentar localizar a aeronave.

O cantor Renner não estava no helicóptero. Segundo informações divulgadas pelo próprio artista, Rick cumpria uma agenda individual relacionada a um projeto desenvolvido ao lado de Bruno Avelar.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar 1 de 7

Rick

Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido artisticamente como Rick, nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. Ainda criança, aos 6 anos, mudou-se com a família para Brasília e começou a cantar em bares aos 9 anos, ao lado de uma das irmãs. Na época, chegou a ter problemas com o Juizado de Menores por sua pouca idade.

A dupla com Renner surgiu na década de 1980, em Brasília, e ganhou projeção nacional nos anos 1990, antes da explosão do chamado sertanejo universitário. Entre os maiores sucessos da carreira, estão músicas como "Ela é demais" (do refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira") e "Nos bares da cidade".

Ao longo da trajetória, Rick e Renner se consolidaram como uma das duplas de destaque da música sertaneja brasileira.

Rick Sollo 1 de 4

Bruno Avelar

Bruno Avelar é empresário, escritor, palestrante e especialista em networking. Ele ficou conhecido pelo projeto "O Poder do Network", voltado à criação de conexões entre empresários e profissionais.

Em seu site, Avelar se apresenta como empreendedor e especialista em networking estratégico, com negócios desenvolvidos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

O empresário também é autor dos livros "Página 67" e "Descubra seu Nível de Maturidade". Ele ainda já participou de programas de televisão e atua como apresentador oficial dos leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.

Bruno Avelar 1 de 10

Paulo Soares

Paulo Soares é videomaker e acompanhava Rick e Bruno Avelar na viagem. O profissional trabalha com produção de conteúdo audiovisual e estava entre os passageiros do helicóptero que desapareceu durante o trajeto entre o Litoral Norte e a Serra de Santa Catarina.

Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar 1 de 14

Piloto

O piloto responsável pela aeronave ainda não teve a identidade divulgada pelas autoridades.

O que se sabe sobre o desaparecimento?

O helicóptero partiu de Porto Belo, no Litoral Norte, com destino a São Joaquim, na Serra. A aeronave não chegou ao destino e deixou de ser localizada durante o trajeto.

O último ponto registrado ficou na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, e as equipes de resgate ampliaram as buscas por uma área de aproximadamente 30 quilômetros na direção do Morro Agudo.

As operações contam com equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e outros órgãos envolvidos na localização da aeronave e das quatro pessoas a bordo.

Drones equipados com câmeras térmicas também são utilizados nas buscas. O equipamento permite identificar fontes de calor em áreas de difícil acesso, principalmente durante operações realizadas em regiões de mata.