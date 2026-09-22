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Quem são piloto e copiloto que morreram em acidente aéreo envolvendo helicóptero que estava o cantor Rick

Foram encontrados ainda o corpo do cantor Rick, do empresário Bruno Avelar e do videomaker Paulo Soares

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:00

Piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No fim da manhã desta terça-feira (22) foram encontrados destroços do helicóptero em que estava o cantor Rick, da dupla com Renner, que desapareceu na Serra de Santa Catarina.

Cinco corpos foram localizados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici, segundo o Corpo de Bombeiros. Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares.

Rick Sollo 1 de 4

Segundo o g1, foi identificada ainda a identidade do piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Após as buscas, a equipe se concentra em resgatar os corpos, que após a retirada, serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis.

O helicóptero é um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está com a situação regular e tem certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.