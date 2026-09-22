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Quem são piloto e copiloto que morreram em acidente aéreo envolvendo helicóptero que estava o cantor Rick

Foram encontrados ainda o corpo do cantor Rick, do empresário Bruno Avelar e do videomaker Paulo Soares

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:00

Piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira
Piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No fim da manhã desta terça-feira (22) foram encontrados destroços do helicóptero em que estava o cantor Rick, da dupla com Renner, que desapareceu na Serra de Santa Catarina.

Cinco corpos foram localizados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici, segundo o Corpo de Bombeiros. Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Segundo o g1, foi identificada ainda a identidade do piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Após as buscas, a equipe se concentra em resgatar os corpos, que após a retirada, serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis.

O helicóptero é um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está com a situação regular e tem certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.

Alguns percursos dificultaram as buscas. A região onde os destroços foram encontrados tem áreas que variam entre montanha, planície e mata fechada. Registros feitos na manhã desta terça mostram ainda a presença de nevoeiro na região.

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Morte Rick Sollo

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