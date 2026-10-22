SAÚDE

Quem treina de manhã sai na frente? Personal trainers revelam vantagem da musculação nas primeiras horas do dia

Especialistas explicam como o horário da musculação influencia a energia, o sono e o desempenho físico; escolha depende também da rotina e dos objetivos de cada pessoa

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:11

Calorias queimadas no treino não garantem emagrecimento; entenda o que realmente importa Crédito: Imagem gerada pela IA

Quem costuma acordar cedo para ir à academia antes do trabalho pode estar aproveitando um benefício que vai além do fortalecimento dos músculos. Segundo personal trainers, fazer exercícios de força pela manhã pode ajudar a melhorar a disposição, o humor e até a concentração durante o expediente. Mas será que esse é realmente o melhor horário para treinar?

A resposta depende de diversos fatores. Embora algumas pessoas se sintam mais produtivas depois de uma sessão de musculação logo cedo, outras apresentam melhor desempenho físico no fim da tarde. O relógio biológico, a qualidade do sono e a regularidade dos exercícios influenciam essa diferença.

Fazer cárdio atrapalha o ganho de massa muscular? Especialista esclarece um dos maiores mitos da academia 1 de 22

O personal trainer Adrián Molinero é um dos defensores da atividade física matinal. Para ele, começar o dia movimentando o corpo pode trazer efeitos positivos que se estendem pelas horas seguintes. "Quando você acorda cedo e movimenta o corpo antes que o mundo acorde, o resto do dia parece diferente. Mais energia, melhor humor, maior produtividade", afirma.

A explicação envolve, entre outros fatores, as respostas do organismo ao esforço físico. Durante e após o exercício, ocorrem alterações na circulação sanguínea, na atividade cerebral e na liberação de substâncias relacionadas ao bem-estar, que podem contribuir para a sensação de disposição.

Molinero também destaca que manter uma rotina de exercícios pela manhã pode favorecer a organização do relógio biológico, especialmente quando o hábito é acompanhado de horários regulares para dormir e acordar.

Outro possível benefício aparece na maneira como as pessoas enfrentam situações estressantes. A personal trainer Melissa Lopez, em entrevista ao Elite Daily, explicou que começar o dia com atividade física pode ajudar a lidar melhor com as pressões da rotina.

Já Lauren Seib, também personal trainer e instrutora de fitness, observou que uma sessão intensa de exercícios pela manhã pode favorecer a capacidade de concentração.

O professor de educação física Felipe Isidro também prefere o período matinal e recomenda, quando possível, atividades ao ar livre. A exposição à luz natural nesse horário pode ajudar na regulação do ciclo de sono e vigília.

Mas existe uma diferença importante entre sentir mais disposição e obter melhores resultados musculares.

Embora o treino pela manhã possa funcionar como um estímulo para começar o dia, o desempenho em exercícios de força, potência e velocidade tende a ser um pouco maior no fim da tarde ou no início da noite, de acordo com pesquisas sobre os ritmos circadianos.

Isso acontece porque fatores como temperatura corporal, estado de alerta e funcionamento neuromuscular variam ao longo do dia. Em algumas pessoas, essas condições favorecem a execução de exercícios mais intensos no período vespertino.

A vantagem, porém, não significa que treinar à tarde produza necessariamente mais músculos. Quando o volume, a intensidade e a frequência dos exercícios são equivalentes, os ganhos de força e massa muscular tendem a ser semelhantes ao longo do tempo, independentemente do horário escolhido.

Treino curto funciona? 5 mitos e verdades sobre como 40 minutos de exercício podem fazer diferença na rotina 1 de 10

O mesmo cuidado vale para a ideia de que fazer musculação cedo acelera o metabolismo e provoca maior emagrecimento. O exercício aumenta o gasto energético, mas não há evidências consistentes de que treinar pela manhã, por si só, resulte em uma perda de gordura superior à obtida em outros horários.

Para quem busca melhorar a saúde metabólica, alguns estudos identificaram diferenças nas respostas ao exercício conforme o período do dia. Entretanto, os resultados variam de acordo com o tipo de atividade, a intensidade e as características dos participantes, sem estabelecer um horário universalmente superior.

Na prática, uma pessoa que consegue treinar regularmente às 7h pode obter resultados melhores do que alguém que escolhe o fim da tarde por considerá-lo ideal, mas acaba faltando à academia com frequência.

A qualidade do descanso também precisa entrar nessa conta. Acordar muito cedo para se exercitar, sacrificando horas de sono, pode prejudicar a recuperação muscular e o desempenho físico. Por outro lado, quem treina à noite deve observar se a intensidade da atividade interfere no próprio sono.