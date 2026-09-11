ASTROLOGIA

Quem vai receber o Pix? 3 signos podem ter um alívio financeiro daqueles a partir de hoje (11 de setembro)

A Lua Nova em Virgem traz uma sensação de equilíbrio e pode ajudar alguns signos a enxergar os problemas financeiros de uma maneira muito mais leve

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 11 de setembro, três signos podem receber boas notícias no campo financeiro. A Lua Nova em Virgem acontece às 00h26, trazendo uma energia que favorece organização, clareza e uma nova perspectiva diante das preocupações com dinheiro.

Para esses signos, o momento pode representar um alívio importante. Mais do que resolver tudo de uma hora para outra, a mudança ajuda a recuperar o equilíbrio e perceber que determinadas dificuldades não são tão grandes quanto pareciam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Touro pode decidir hoje que não vai mais permitir que cada problema financeiro domine seu humor. Essa mudança de postura pode parecer simples, mas tem potencial para transformar completamente a maneira como você encara as dificuldades.

As preocupações continuam existindo, mas deixam de parecer maiores do que sua própria paz. Você pode perceber que dinheiro não precisa controlar todos os seus pensamentos e que manter a tranquilidade também é uma forma de se fortalecer.

Dica cósmica: não permita que uma preocupação financeira roube toda a sua paz. Resolva o que puder sem deixar que o problema controle você.

Touro no trabalho 1 de 5

Virgem: Virgem pode sentir um grande alívio diante das preocupações financeiras que vêm ocupando sua cabeça. Você tende a imaginar os piores cenários quando o assunto é dinheiro, mas hoje pode perceber que a realidade não é tão dramática quanto parecia.

A Lua Nova em seu signo favorece essa mudança de perspectiva e ajuda a deixar para trás parte do peso emocional. O dia pode terminar com você se sentindo mais leve, confiante e preparado para lidar com o que vem pela frente.

Dica cósmica: não transforme uma preocupação em uma catástrofe antes que ela aconteça. Olhe para os fatos e confie mais na sua capacidade de resolver as coisas.

Virgem no trabalho 1 de 5

Capricórnio: Capricórnio pode perceber hoje que os problemas financeiros não precisam ocupar todo o espaço da sua vida. Uma situação positiva pode chamar sua atenção e mostrar que existem coisas muito mais importantes acontecendo ao seu redor.

Essa mudança de foco ajuda a recuperar o equilíbrio e a enxergar que uma dificuldade financeira não define o momento inteiro. Há espaço para boas experiências, alívio e novas perspectivas, mesmo enquanto algumas questões ainda estão sendo resolvidas.

Dica cósmica: não deixe uma preocupação financeira apagar tudo de bom que está acontecendo. Reconheça os motivos que você já tem para se sentir em paz.