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'Quem você ama não está no cemitério': espírita explica o que acontece com os mortos no Dia de Finados

Rodrigo Xavier resgata ensinamentos de Allan Kardec sobre a saudade, as orações e a ligação espiritual entre vivos e aqueles que já partiram

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:40

Soteropolitanos fazem homenagens em cemitérios
  Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2), costuma ser marcado por visitas aos cemitérios, homenagens e momentos de saudade. Mas, segundo os ensinamentos do espiritismo, a conexão com quem já morreu não depende de flores, velas ou da presença diante de um túmulo. É o que explica Rodrigo Xavier, criador de conteúdo sobre espiritismo e projeção astral, ao abordar questões relacionadas à morte e à continuidade dos vínculos afetivos.

Em uma publicação nas redes sociais, Rodrigo recuperou passagens de obras de Allan Kardec, considerado o codificador da doutrina espírita, para explicar como os espíritos perceberiam as homenagens realizadas pelos familiares e por que a lembrança teria mais importância do que o local escolhido para manifestá-la.

Dia de Finados: 2 de novembro é dedicado à memória e à oração pelos mortos

Celebrado em 2 de novembro, o Dia de Finados é dedicado à memória das pessoas que morreram por Divulgação Arquidiocese e José Cruz/Agência Brasil
A data é marcada por visitas aos cemitérios, homenagens e momentos de oração em memória dos mortos por Divulgação Arquidiocese e José Cruz/Agência Brasil
Para a Igreja Católica, o Dia de Finados é uma ocasião para rezar pelos falecidos e renovar a esperança na vida eterna por Divulgação Arquidiocese e José Cruz/Agência Brasil
A tradição de visitar túmulos no dia 2 de novembro reúne famílias que prestam homenagens a parentes e amigos por Divulgação Arquidiocese e José Cruz/Agência Brasil
O Dia de Finados também é um momento de acolher a saudade e recordar histórias de pessoas que deixaram marcas na vida de familiares e amigos por Divulgação Arquidiocese e José Cruz/Agência Brasil
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Celebrado em 2 de novembro, o Dia de Finados é dedicado à memória das pessoas que morreram por Divulgação Arquidiocese e José Cruz/Agência Brasil

De acordo com ele, a tradição de visitar cemitérios no Dia de Finados pode despertar sentimentos de culpa em quem não consegue comparecer. Entretanto, na interpretação espírita apresentada pelo criador de conteúdo, a ausência física não significa abandono ou esquecimento.

Rodrigo explica que Kardec promovia reuniões da Sociedade Espírita de Paris dedicadas à memória dos mortos. Nessas ocasiões, segundo o relato apresentado na publicação, eram discutidas questões sobre a presença dos espíritos, a influência das orações e a maneira como aqueles que partiram receberiam as manifestações de carinho dos vivos.

Uma das perguntas abordadas é se os espíritos retornariam à Terra especialmente no Dia de Finados. Ao citar a questão 321 de O Livro dos Espíritos, Rodrigo afirma que, segundo a doutrina, eles atenderiam ao chamado do pensamento tanto nessa data quanto em qualquer outro momento do ano.

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Na explicação apresentada, o Dia de Finados poderia favorecer essas manifestações porque um número maior de pessoas estaria concentrado na lembrança dos familiares falecidos. Isso não significaria, porém, que os espíritos permanecessem nos cemitérios ou dependessem das visitas para se aproximar de quem amam.

O criador de conteúdo também menciona um relato atribuído à Revista Espírita, de 1869, no qual cemitérios de Paris aparecem movimentados durante o Dia dos Mortos, mas com pouca presença espiritual. A interpretação apresentada é que a reunião de pessoas em torno dos túmulos não representaria, necessariamente, uma reunião dos espíritos daqueles que foram sepultados ali.

Para Rodrigo, o ensinamento reforça uma das ideias centrais da doutrina: a lembrança sincera teria mais valor espiritual do que qualquer homenagem realizada apenas por obrigação.

Ao recuperar a questão 323 de O Livro dos Espíritos, ele destaca que o pensamento e a intenção seriam os elementos fundamentais dessa ligação. Assim, uma pessoa poderia homenagear um familiar falecido dentro de casa, durante uma oração ou mesmo em um momento silencioso de saudade.

A saudade e o sofrimento de quem fica

Outro ponto abordado por Rodrigo é a maneira como os espíritos perceberiam o sofrimento dos familiares. Segundo a interpretação espírita apresentada por ele, a saudade não seria prejudicial àqueles que partiram. Pelo contrário, as lembranças afetuosas poderiam representar uma manifestação de amor.

Ao mencionar a questão 320 de O Livro dos Espíritos, o criador de conteúdo explica que, dentro dessa crença, os pensamentos carinhosos seriam recebidos pelos espíritos e poderiam contribuir para seu bem-estar. Caso ainda estivessem passando por dificuldades espirituais, essas manifestações também poderiam proporcionar conforto.

A publicação utiliza a comparação com uma nuvem de perfume para ilustrar como o pensamento e o carinho chegariam aos desencarnados. A imagem é apresentada como uma maneira de explicar a ligação espiritual que, segundo a doutrina, continuaria existindo após a morte.

Rodrigo também chama atenção para a diferença entre a tristeza natural da perda e o sofrimento prolongado pelo desespero. Ao abordar a questão 936 de O Livro dos Espíritos, ele destaca uma reflexão sobre a morte como libertação da vida material.

A passagem utiliza a comparação entre dois amigos presos na mesma cadeia. Quando um deles conquista a liberdade primeiro, a separação pode provocar tristeza, mas a libertação do outro não deveria ser considerada uma desgraça.

Na interpretação espírita, a comparação procura apresentar a morte como uma passagem para outra condição de existência, e não como o desaparecimento definitivo de quem partiu.

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Os espíritos continuam próximos dos familiares?

Para abordar a continuidade dos laços familiares, Rodrigo apresenta a história de Maurice, um jovem que teria morrido aos 18 anos e cujos pais sofriam intensamente com a perda.

Segundo o relato mencionado na publicação e atribuído à obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o jovem teria transmitido uma mensagem afirmando que continuava próximo dos pais e que sua existência espiritual não havia terminado com a morte do corpo.

O episódio é utilizado por Rodrigo para ilustrar a crença espírita de que os vínculos de amor não seriam interrompidos pela morte física. Dentro dessa perspectiva religiosa, os espíritos poderiam acompanhar acontecimentos da vida dos familiares e permanecer ligados afetivamente às pessoas com quem conviveram.

Essa interpretação, entretanto, pertence ao campo da fé espírita e não constitui uma comprovação científica da comunicação entre vivos e mortos.

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E quem morreu e não recebe visitas ou orações?

Rodrigo também aborda uma dúvida relacionada às pessoas falecidas que não possuem familiares vivos, não recebem homenagens ou acabam esquecidas com o passar dos anos.

Ao mencionar ensinamentos atribuídos à Revista Espírita, de 1860, ele explica que, segundo a doutrina, as orações não seriam limitadas à pessoa para quem foram inicialmente direcionadas.

Na interpretação apresentada, espíritos que já não necessitassem de determinadas preces poderiam contribuir para que esse auxílio espiritual alcançasse outros que ainda precisassem de amparo.

A ideia reforça a importância da solidariedade espiritual defendida pelo espiritismo, inclusive em relação àqueles que não possuem ninguém para recordar seus nomes ou visitar seus túmulos.

Ao final da publicação, Rodrigo propõe uma maneira simples de homenagear os mortos no Dia de Finados. Em vez de concentrar a lembrança exclusivamente nos cemitérios, ele sugere que as pessoas reservem um momento para pensar com carinho em quem partiu, agradecer pelas experiências compartilhadas e fazer uma oração, caso desejem.

O criador de conteúdo também incentiva que as preces sejam dedicadas a pessoas desconhecidas ou esquecidas, ampliando o sentido da data para além das relações familiares.

A mensagem central de sua reflexão é que, de acordo com a crença espírita, a morte não encerraria os vínculos afetivos e que a saudade poderia ser expressa em qualquer lugar, sem que a ausência no cemitério representasse falta de amor.

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