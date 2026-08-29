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Quer agradar alguém? Saiba o que deixa cada signo mais feliz

Confira o que cada signo gosta e como agradá-los

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:30

Signos tem diferentes formas de demonstrar que gosta de alguém
Signos tem diferentes formas de demonstrar que gosta de alguém Crédito: Imagem gerada por IA

Talvez o segredo para fazer uma pessoa sorrir é descobrir seu signo, pois cada um tem características próprias.

Na Astrologia, cada signo tem seu jeito, seus gostos e escolhas. Isso pode aparecer na maneira como cada um gosta de receber carinho, atenção e pequenos agrados.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
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Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Enquanto alguns gostam de surpresa, outros preferem uma conversa tranquila. Há ainda quem fique feliz com um convite para sair ou um momento de paz. Confira lista feita por João Bidu:

Áries

Áries gosta de movimento e espontaneidade. Por isso, convites inesperados podem deixar o signo animado.

Uma aventura, um passeio diferente ou até uma competição amigável podem melhorar o humor do ariano.

Para agradar: proponha algo divertido e fuja da mesmice.

Touro

Conforto é uma palavra importante para Touro. O signo costuma valorizar experiências que envolvem os sentidos.

Uma comida gostosa, um ambiente aconchegante ou um momento de descanso podem fazer toda a diferença.

Para agradar: aposte em um mimo que envolva conforto e prazer.

Gêmeos

Gêmeos gosta de conversar e trocar ideias. Uma boa conversa pode ser suficiente para mudar o humor do signo.

Assuntos curiosos e novidades também costumam despertar seu interesse.

Para agradar: puxe um papo interessante e deixe a conversa fluir.

Câncer

Câncer valoriza demonstrações de carinho. Gestos simples podem tocar bastante o coração do signo.

Uma mensagem carinhosa ou um encontro em clima acolhedor pode deixar o canceriano feliz.

Para agradar: mostre que você se importa de verdade.

Leão

Leão gosta de se sentir especial. Elogios sinceros e demonstrações de admiração podem fazer o signo abrir um sorriso.

Uma produção caprichada ou um programa divertido também combina com seu jeito.

Para agradar: reconheça suas qualidades e faça um elogio de coração.

Virgem

Virgem costuma gostar de organização e praticidade. Por isso, atitudes que facilitam sua rotina podem ser muito bem recebidas.

Uma ajuda inesperada também pode demonstrar cuidado.

Para agradar: ofereça ajuda em alguma tarefa ou prepare algo que facilite o dia.

Libra

Libra aprecia beleza, harmonia e boas companhias. Um passeio agradável pode deixar o signo de ótimo humor.

Um café, um jantar ou até uma tarde de conversa podem funcionar muito bem.

Para agradar: escolha um lugar bonito e aproveite o momento sem pressa.

Escorpião

Escorpião valoriza conexões profundas. Conversas sinceras podem aproximar ainda mais o signo de quem está ao seu lado.

Confiança também é essencial.

Para agradar: seja verdadeiro e demonstre que existe espaço para uma conexão mais profunda.

Sagitário

Sagitário ama liberdade e novidades. Um convite para conhecer um lugar diferente pode animar o signo rapidamente.

Experiências novas também costumam combinar com seu espírito aventureiro.

Para agradar: chame o sagitariano para uma aventura.

Capricórnio

Capricórnio pode gostar de demonstrações de consideração. Reconhecer seu esforço é uma maneira de mostrar que você presta atenção.

Um momento tranquilo também pode ser bem-vindo depois de uma rotina cheia.

Para agradar: valorize suas conquistas e respeite seu tempo.

Aquário

Aquário gosta de ideias diferentes. Assuntos curiosos e programas fora do comum podem despertar sua atenção.

O signo também costuma apreciar pessoas que respeitam sua individualidade.

Para agradar: apresente uma ideia nova ou faça um convite diferente.

Peixes

Peixes é ligado à sensibilidade e à imaginação. Gestos delicados podem deixar o signo especialmente feliz.

Música, filmes, arte e momentos românticos também podem combinar com seu jeito.

Para agradar: prepare uma surpresa carinhosa e cheia de significado.

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Signos Astrologia

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