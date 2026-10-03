NATAL 2026

Quer ajuda com o Natal? Empresa em Salvador lança serviço que monta árvore, prepara presentes e organiza até a confra da galera

Projeto reúne ambientação, presentes, confraternizações, gastronomia e ações voltadas para empresas, profissionais e famílias

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:06

Empresa em Salvador te ajuda a cuidar do Natal Crédito: Divulgação

O Grupo Empório abriu a temporada do Natal do Bem-Estar 2026, em Salvador, com uma proposta que combina decoração natalina e experiências personalizadas para empresas, profissionais liberais e famílias. O lançamento aconteceu nesta quinta-feira (1º), durante evento para convidados na Casa Verde, sede do grupo.

Apresentada pela CEO e diretora criativa Elis Piñón, a curadoria reúne serviços da Empório Decor e da Empório Experience. O portfólio inclui desde árvores de Natal, ambientações, produção floral, paisagismo e presentes até confraternizações, workshops, encontros de equipes, experiências gastronômicas, ações de team building, ativações de marcas e produção de conteúdo.

Empresa te ajuda a fazer um Natal perfeito 1 de 6

Os projetos podem ser realizados na Casa Verde ou desenvolvidos em outros locais, como empresas, escritórios, consultórios, restaurantes e residências. A programação da temporada segue até dezembro.

“O Natal do Bem-Estar nasceu dessa possibilidade de criar diferentes formas de acolher, conectar e celebrar. Podemos desenvolver desde uma árvore, uma ambientação ou um presente até uma confraternização, uma experiência para colaboradores ou parceiros, um encontro de equipe ou uma ativação de marca. Cada projeto parte das pessoas, do espaço e do que aquele cliente deseja proporcionar”, afirma Elis.

Projetos para empresas

Entre os projetos corporativos em desenvolvimento está uma proposta para a Rede D’Or. A ideia é relacionar a decoração natalina ao universo da saúde e criar uma ambientação voltada também ao acolhimento de pacientes e familiares.

“Na área de saúde, pensamos em um tema que tenha relação com o que fazemos e que leve acolhimento aos pacientes e seus familiares, sem perder a leveza e o encantamento do Natal”, explica Luiza Ribeiro, analista sênior de Marketing e Comunicação da instituição.

No varejo, a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito, destacou o planejamento necessário para construir as ações de Natal.

“Não se faz o Natal da noite para o dia. Quando termina um, praticamente já começamos a pensar no próximo. É um período em que histórias são vividas, relembradas, recriadas e recontadas”, afirma.

A possibilidade de adaptar as experiências a diferentes ambientes também chamou a atenção de Daniela Franco, executiva de Comunicação da VINCI Airports no Brasil. Segundo ela, a proposta apresentada durante o evento despertou ideias para o ambiente aeroportuário.

“Porque não é só decoração, é experiência. A música, os elementos, toda essa atmosfera despertam lembranças e sensações. É esse clima especial que o Natal consegue criar”, diz.

Restaurantes, educação e encontros familiares

A proposta também pode ser aplicada a restaurantes. Andrea Ribeiro, chef do Restaurante Mistura Contorno, afirmou que aproveitou o lançamento para buscar referências tanto para o estabelecimento quanto para sua casa.

“O Natal traz harmonia, brilho e alegria, e uma decoração bonita transforma o ambiente e ajuda a receber e agradar ainda mais clientes e a nossa família”, afirma.

Na área de educação, Cristine Costa, conhecida como Tia Cris, do Clubinho das Letras, destacou a possibilidade de integrar decoração, música e atividades para criar experiências destinadas às crianças e suas famílias.

Já Bell Costa, que atua na área de saúde feminina da Bayer, ressaltou o potencial de presentes e elementos de decoração para reforçar vínculos durante o período de fim de ano.

A proposta também contempla celebrações particulares. A aposentada Kátia Marinho, convidada do lançamento, destacou a relação entre a decoração natalina e tradições familiares mantidas ao longo dos anos.

Experiências podem sair da Casa Verde

Embora a sede do Grupo Empório funcione como espaço para algumas das experiências, os projetos não ficam restritos ao local. A proposta é adaptar cada ação ao perfil do cliente e ao espaço onde será realizada.

“A Casa Verde permite vivenciar muitas dessas possibilidades, mas elas não ficam restritas à nossa sede. Podemos levar o projeto para outros espaços e construir cada experiência de forma personalizada, da decoração ao encontro que vai acontecer ali”, completa Elis Piñón.