ASTROLOGIA

Quer atrair mais sorte em setembro? Comece fazendo estas 3 mudanças no seu celular

Limpar arquivos, trocar a tela de fundo e organizar contatos podem ser pequenas atitudes para deixar o passado para trás e abrir espaço para novidades

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e celular Crédito: Imagem gerada por IA

O celular deixou de ser apenas um aparelho para fazer ligações há muito tempo. Hoje, ele concentra praticamente tudo: conversas pessoais, trabalho, pagamentos, fotos, documentos, contatos profissionais e até oportunidades que chegam por uma simples notificação.

Por isso, segundo a astrologia, cuidar da maneira como usamos e organizamos esse aparelho pode ser uma forma simbólica de começar um novo ciclo com mais leveza. A ideia não é que apagar uma foto ou trocar o papel de parede vá mudar a vida de alguém de uma hora para outra, mas que pequenas mudanças podem ajudar a marcar uma virada e deixar para trás aquilo que já não faz sentido.

Setembro, por ser um mês associado a encerramentos e novos começos em algumas interpretações astrológicas e numerológicas, pode ser um bom momento para fazer essa limpeza. Confira três mudanças simples que podem ajudar a renovar a relação com o celular. As dicas são do site "Times of India".

1. Faça uma limpeza no celular

Comece pelo que está acumulado. Aplicativos que você não abre há meses, milhares de fotos repetidas, prints antigos, downloads esquecidos e mensagens promocionais ocupam espaço e deixam o aparelho mais bagunçado do que parece.

Vale também revisar os grupos de WhatsApp. Você realmente precisa continuar naquele grupo de uma atividade que terminou há dois anos? Ou receber dezenas de notificações de uma conversa que já não tem nenhuma relação com a sua rotina?

A lista de contatos também merece atenção. Talvez ainda estejam salvos números de pessoas com quem você não fala há anos, antigos contatos de trabalho ou nomes ligados a uma fase da vida que já ficou para trás.

Isso não significa apagar tudo indiscriminadamente. Alguns contatos, documentos e conversas podem ser importantes e devem ser preservados. A proposta é simplesmente separar o que ainda tem utilidade daquilo que virou apenas acúmulo digital.

Na visão da astrologia, essa organização pode simbolizar uma espécie de fechamento de ciclo. Na prática, também deixa o celular mais funcional e facilita encontrar aquilo que realmente importa.

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2. Troque o papel de parede

Pode parecer uma mudança pequena, mas pense em quantas vezes você olha para a tela do celular todos os dias. Se o papel de parede ainda mostra uma viagem antiga, um relacionamento que terminou, uma situação difícil ou qualquer imagem que remeta a uma fase que você não quer mais reviver, setembro pode ser um bom momento para trocar.

Escolha uma imagem que combine com o que você deseja para os próximos meses. Pode ser uma paisagem que transmita tranquilidade, uma foto de um lugar que você quer conhecer, uma imagem relacionada a um projeto profissional ou simplesmente algo que faça você se sentir bem.

A ideia não é acreditar que a imagem vai trazer dinheiro, amor ou sucesso automaticamente. Ela pode funcionar como um lembrete visual das mudanças que você quer fazer na própria vida.

Também vale dar uma organizada na tela inicial. Muitos aplicativos, notificações e widgets espalhados podem transformar o celular em uma fonte constante de distração.

Uma tela mais limpa pode ser, ao mesmo tempo, um pequeno símbolo de que você está deixando espaço para uma nova fase.

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3. Organize seus contatos e conversas importantes

Existe outro tipo de bagunça no celular que costuma passar despercebido: a quantidade de conversas e contatos que continuam ocupando espaço na nossa rotina.

Separe alguns minutos para responder mensagens importantes que ficaram esquecidas, arquivar conversas antigas e identificar contatos profissionais que podem ser úteis no futuro.

Também pode ser um bom momento para retomar aquela conversa que você vem adiando. Uma resposta que ficou pendente pode envolver desde uma questão simples com um amigo até uma oportunidade profissional.

Na astrologia, comunicação e conexões costumam ter grande importância quando o assunto é abrir caminhos. Na vida real, a lógica também é simples: oportunidades dificilmente aparecem se você não mantém contato com as pessoas e não responde quando elas procuram você.

Por isso, em vez de apenas apagar mensagens, use a organização como uma oportunidade para perceber quais relações ainda fazem sentido e quais podem ficar definitivamente no passado.

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Afinal, o celular pode mesmo trazer mais sorte?

Não existe garantia de que limpar o celular, trocar o papel de parede ou organizar os contatos fará a sorte aparecer. Essas práticas fazem parte de interpretações e crenças ligadas à astrologia e à numerologia, não de uma fórmula comprovada.

Mas existe um lado bastante prático nessa ideia. Um celular organizado pode reduzir distrações, facilitar a rotina e ajudar você a perceber mensagens, contatos e oportunidades que poderiam passar despercebidos no meio da bagunça.