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Quer atrair mais sorte em setembro? Comece fazendo estas 3 mudanças no seu celular

Limpar arquivos, trocar a tela de fundo e organizar contatos podem ser pequenas atitudes para deixar o passado para trás e abrir espaço para novidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:00

Signos terão mensagem especial no domingo
Signos e celular Crédito: Imagem gerada por IA

O celular deixou de ser apenas um aparelho para fazer ligações há muito tempo. Hoje, ele concentra praticamente tudo: conversas pessoais, trabalho, pagamentos, fotos, documentos, contatos profissionais e até oportunidades que chegam por uma simples notificação.

Por isso, segundo a astrologia, cuidar da maneira como usamos e organizamos esse aparelho pode ser uma forma simbólica de começar um novo ciclo com mais leveza. A ideia não é que apagar uma foto ou trocar o papel de parede vá mudar a vida de alguém de uma hora para outra, mas que pequenas mudanças podem ajudar a marcar uma virada e deixar para trás aquilo que já não faz sentido.

Setembro, por ser um mês associado a encerramentos e novos começos em algumas interpretações astrológicas e numerológicas, pode ser um bom momento para fazer essa limpeza. Confira três mudanças simples que podem ajudar a renovar a relação com o celular. As dicas são do site "Times of India".

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1. Faça uma limpeza no celular

Comece pelo que está acumulado. Aplicativos que você não abre há meses, milhares de fotos repetidas, prints antigos, downloads esquecidos e mensagens promocionais ocupam espaço e deixam o aparelho mais bagunçado do que parece.

Vale também revisar os grupos de WhatsApp. Você realmente precisa continuar naquele grupo de uma atividade que terminou há dois anos? Ou receber dezenas de notificações de uma conversa que já não tem nenhuma relação com a sua rotina?

A lista de contatos também merece atenção. Talvez ainda estejam salvos números de pessoas com quem você não fala há anos, antigos contatos de trabalho ou nomes ligados a uma fase da vida que já ficou para trás.

Isso não significa apagar tudo indiscriminadamente. Alguns contatos, documentos e conversas podem ser importantes e devem ser preservados. A proposta é simplesmente separar o que ainda tem utilidade daquilo que virou apenas acúmulo digital.

Na visão da astrologia, essa organização pode simbolizar uma espécie de fechamento de ciclo. Na prática, também deixa o celular mais funcional e facilita encontrar aquilo que realmente importa.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

2. Troque o papel de parede

Pode parecer uma mudança pequena, mas pense em quantas vezes você olha para a tela do celular todos os dias. Se o papel de parede ainda mostra uma viagem antiga, um relacionamento que terminou, uma situação difícil ou qualquer imagem que remeta a uma fase que você não quer mais reviver, setembro pode ser um bom momento para trocar.

Escolha uma imagem que combine com o que você deseja para os próximos meses. Pode ser uma paisagem que transmita tranquilidade, uma foto de um lugar que você quer conhecer, uma imagem relacionada a um projeto profissional ou simplesmente algo que faça você se sentir bem.

A ideia não é acreditar que a imagem vai trazer dinheiro, amor ou sucesso automaticamente. Ela pode funcionar como um lembrete visual das mudanças que você quer fazer na própria vida.

Também vale dar uma organizada na tela inicial. Muitos aplicativos, notificações e widgets espalhados podem transformar o celular em uma fonte constante de distração.

Uma tela mais limpa pode ser, ao mesmo tempo, um pequeno símbolo de que você está deixando espaço para uma nova fase.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

3. Organize seus contatos e conversas importantes

Existe outro tipo de bagunça no celular que costuma passar despercebido: a quantidade de conversas e contatos que continuam ocupando espaço na nossa rotina.

Separe alguns minutos para responder mensagens importantes que ficaram esquecidas, arquivar conversas antigas e identificar contatos profissionais que podem ser úteis no futuro.

Também pode ser um bom momento para retomar aquela conversa que você vem adiando. Uma resposta que ficou pendente pode envolver desde uma questão simples com um amigo até uma oportunidade profissional.

Na astrologia, comunicação e conexões costumam ter grande importância quando o assunto é abrir caminhos. Na vida real, a lógica também é simples: oportunidades dificilmente aparecem se você não mantém contato com as pessoas e não responde quando elas procuram você.

Por isso, em vez de apenas apagar mensagens, use a organização como uma oportunidade para perceber quais relações ainda fazem sentido e quais podem ficar definitivamente no passado.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Afinal, o celular pode mesmo trazer mais sorte?

Não existe garantia de que limpar o celular, trocar o papel de parede ou organizar os contatos fará a sorte aparecer. Essas práticas fazem parte de interpretações e crenças ligadas à astrologia e à numerologia, não de uma fórmula comprovada.

Mas existe um lado bastante prático nessa ideia. Um celular organizado pode reduzir distrações, facilitar a rotina e ajudar você a perceber mensagens, contatos e oportunidades que poderiam passar despercebidos no meio da bagunça.

Às vezes, começar um novo ciclo não exige uma grande mudança. Pode começar simplesmente apagando aquilo que você já não precisa carregar no bolso.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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