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Quer conquistar um libriano? Veja 4 dicas para conquistar o coração do signo

Signo regido por Vênus, planeta associado ao amor e a beleza, valoriza gentileza, boas conversas e momentos agradáveis

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:30

Librianos preferem pessoas mais delicadas
Librianos preferem pessoas mais delicadas Crédito: Shutterstock

Conquistar o coração de um libriano exige um pouco mais de cuidado e delicadeza. Signo regido por Vênus, planeta associado ao amor e a beleza, valoriza gentileza, boas conversas e momentos agradáveis.

Por isso, se está interessado em um libriano, algumas características atribuídas ao signo podem ajudar a entender o que pode chamar a atenção. Confira dicas de João Bidu:

1. Capriche na conversa

Uma boa conversa pode ser um dos caminhos para conquistar Libra. O signo costuma valorizar a troca de ideias e pode se interessar por pessoas que sabem conversar sobre diferentes assuntos.

Veja as características dos signos

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Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
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Então, demonstre curiosidade e deixe o papo acontecer. Pergunte sobre os interesses da pessoa e compartilhe também um pouco sobre você.

2. Demonstre gentileza

Pequenos gestos podem ter bastante significado para Libra.

Ser educado, ouvir com atenção e demonstrar consideração são atitudes que podem contribuir para uma aproximação.

Não é preciso fazer grandes declarações. Na paquera, uma mensagem atenciosa ou um convite pensado com carinho já pode mostrar interesse.

3. Cuide da sua apresentação

Libra tem uma relação simbólica com Vênus, planeta ligado à beleza e à estética. Por isso, o signo pode prestar atenção aos detalhes.

Isso não significa que você precise mudar seu estilo para conquistar alguém de Libra. O mais importante é demonstrar cuidado com a aparência e escolher uma produção que faça você se sentir bem.

4. Escolha um encontro agradável

O ambiente também pode fazer diferença na hora de conquistar Libra.

Em vez de apostar em um programa muito corrido, escolha um lugar confortável e que permita conversar. Um café, restaurante, parque, exposição ou passeio pode criar uma oportunidade para os dois se conhecerem melhor.

A experiência conta tanto quanto o encontro em si.

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