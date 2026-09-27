Quer conquistar um libriano? Veja 4 dicas para conquistar o coração do signo

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Felipe Sena
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:30
Conquistar o coração de um libriano exige um pouco mais de cuidado e delicadeza. Signo regido por Vênus, planeta associado ao amor e a beleza, valoriza gentileza, boas conversas e momentos agradáveis.
Por isso, se está interessado em um libriano, algumas características atribuídas ao signo podem ajudar a entender o que pode chamar a atenção. Confira dicas de João Bidu:
Uma boa conversa pode ser um dos caminhos para conquistar Libra. O signo costuma valorizar a troca de ideias e pode se interessar por pessoas que sabem conversar sobre diferentes assuntos.
Veja as características dos signos
Então, demonstre curiosidade e deixe o papo acontecer. Pergunte sobre os interesses da pessoa e compartilhe também um pouco sobre você.
Pequenos gestos podem ter bastante significado para Libra.
Ser educado, ouvir com atenção e demonstrar consideração são atitudes que podem contribuir para uma aproximação.
Não é preciso fazer grandes declarações. Na paquera, uma mensagem atenciosa ou um convite pensado com carinho já pode mostrar interesse.
Libra tem uma relação simbólica com Vênus, planeta ligado à beleza e à estética. Por isso, o signo pode prestar atenção aos detalhes.
Isso não significa que você precise mudar seu estilo para conquistar alguém de Libra. O mais importante é demonstrar cuidado com a aparência e escolher uma produção que faça você se sentir bem.
O ambiente também pode fazer diferença na hora de conquistar Libra.
Em vez de apostar em um programa muito corrido, escolha um lugar confortável e que permita conversar. Um café, restaurante, parque, exposição ou passeio pode criar uma oportunidade para os dois se conhecerem melhor.
A experiência conta tanto quanto o encontro em si.