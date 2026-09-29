RECEITA

Quer fazer pão francês caseiro? Aprenda o passo a passo para acertar na textura de padaria

Com truques simples de fermentação e vapor, veja como replicar o clássico pãozinho sem sair de casa

Kamila Macedo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:00

Veja como preparar pão francês fresquinho na sua cozinha Crédito: Odu Mazza | Shutterstock

Quem resiste ao cheirinho de pão fresco saindo do forno? Embora pareça um desafio impossível replicar aquele clássico pãozinho em casa, os ingredientes certos e as técnicas adequadas ajudam a alcançar o resultado conhecido das padarias: uma casca dourada e crocante por fora, enquanto o interior permanece macio e leve.

A receita exige atenção principalmente durante a fermentação, a modelagem e o momento de criar vapor no forno. No fim, o resultado compensa para garantir um café da manhã reforçado com pão quentinho.

Pão francês 1 de 10

Ingredientes

500g de farinha de trigo;

10g de sal;

10g de açúcar;

10g de fermento biológico seco;

300ml de água em temperatura ambiente;

20ml de óleo.

Modo de preparo

O modo de preparo desta receita é dividido em etapas: a massa, a primeira fermentação, a modelagem, o preparo do forno, o processo de assar e o resfriamento.

Para começar, pegue uma tigela grande e misture todos os ingredientes secos: farinha, sal e açúcar. Adicione o fermento e a água aos poucos, misturando com as mãos ou uma colher. Assim que a massa começar a se formar, adicione o óleo. Transfira para uma superfície lisa (bancada de granito ou inox) e sove por cerca de 15 minutos, até que fique lisa, elástica e levemente pegajosa.

Modele a massa em uma bola e coloque-a de volta na tigela levemente untada. Cubra com um pano úmido ou filme plástico e deixe descansar em um lugar sem correntes de ar por 40 a 50 minutos, ou até que dobre de tamanho.

Após crescer, coloque a massa na bancada e aperte levemente para retirar o ar. Divida-a em porções de 50g a 60g. Pegue cada porção e modele: abra a massa em um pequeno retângulo (ou disco), dobre as pontas para dentro e enrole como um rocambole, apertando bem a emenda. Depois, com as mãos, faça movimentos de vai-e-vem para alongar o pão, deixando as pontas levemente afiladas. Coloque os pães modelados em uma assadeira enfarinhada (com fubá ou farinha de trigo), com a “emenda” para baixo, deixando espaço entre eles. Cubra novamente e deixe crescer por mais 30 a 40 minutos para realizar a segunda fermentação.

Enquanto os pães crescem, pré-aqueça o forno na temperatura máxima (250°C) por pelo menos 20 minutos. Coloque uma pedra para pizza ou uma assadeira virada para aquecer junto. Reserve uma tigela com água fervente e coloque uma assadeira pequena ou tigela de metal na grade de baixo do forno.

Com os pães crescidos, faça cortes superficiais na diagonal com uma lâmina bem afiada ou estilete. Com o forno já bem quente, abra a porta e deslize os pães para cima da pedra quente ou da assadeira. Imediatamente, coloque a água fervente na assadeira de baixo para criar uma nuvem de vapor e feche a porta rapidamente. Com um borrifador, borrife água nas paredes do forno, sem atingir diretamente os pães, e feche a porta. Após 5 minutos, abra rapidamente a porta para liberar o vapor excessivo e borrife novamente. Asse por cerca de 20 a 25 minutos no total, até que a casca esteja bem dourada e crocante.