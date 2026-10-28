CURIOSIDADE

Queridinho de Lula, candidato eleito coleciona medalhas internacionais, concluiu a faculdade na metade do tempo e conheceu a esposa em um pagode

Rafael Fonteles passou em primeiro lugar no vestibular aos 17 anos, concluiu a faculdade na metade do tempo e conheceu a esposa em um pagode

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:26

Rafael Fonteles Crédito: Reprodução

Antes de se tornar governador do Piauí e ganhar o apelido de 'Menino de Lula', Rafael Fonteles, de 41 anos, já chamava atenção por uma habilidade pouco comum: a facilidade com os números. Considerado um prodígio da matemática desde a adolescência, ele colecionou medalhas em competições internacionais, entrou na universidade em primeiro lugar e conseguiu concluir a graduação na metade do tempo previsto.

A trajetória voltou a despertar curiosidade depois que Fonteles apareceu em posição de destaque ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o discurso da vitória nas eleições, no domingo (25). Reeleito governador do Piauí, ele se tornou um dos aliados mais próximos do petista e chegou a ter o nome mencionado nos bastidores como possível integrante da equipe ministerial.

Mas a história dos dois começou muito antes da política transformar Rafael em uma figura conhecida nacionalmente.

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Ainda criança, ele já frequentava encontros políticos acompanhado do pai, Nazareno Fonteles, um dos fundadores do PT no Piauí. Uma fotografia dos anos 1990 mostra o menino sentado ao lado de Lula no sofá da casa da família. Décadas depois, os dois voltariam a aparecer juntos, desta vez comemorando uma vitória presidencial.

O apelido de 'Menino de Lula', utilizado durante a campanha, faz referência justamente a essa relação que atravessou gerações.

Fora da política, Rafael construiu um currículo acadêmico que impressiona. Aos 17 anos, conquistou o primeiro lugar geral no vestibular da Universidade Federal do Piauí (UFPI), onde ingressou no curso de Matemática. O desempenho continuou durante a graduação. Ele conseguiu concluir o curso em metade do tempo previsto, alcançando notas máximas em todas as disciplinas. Aos 18 anos, já havia criado o próprio cursinho preparatório para vestibulares.

E o talento não ficou restrito às salas de aula. Em 2002, Rafael conquistou medalhas em duas competições internacionais: uma de Química, realizada na Holanda, e outra de Física, na Indonésia. Em 2004, voltou a ser premiado, desta vez em uma Olimpíada Universitária de Matemática, na Macedônia.

A combinação de habilidades em três áreas diferentes das ciências exatas ajudou a construir a fama de gênio dos números que acompanha o governador até hoje.

Apesar da trajetória acadêmica, Rafael também tem um lado bem distante das equações. Fã de pagode, foi justamente em uma festa desse gênero musical que conheceu a médica Isabel Fonteles, com quem está casado há 15 anos. Os dois são pais de três filhos, que acompanharam o casal durante a votação do segundo turno das eleições, no último domingo.

Aos 37 anos, Rafael assumiu o governo do Piauí, em 2023, depois de vencer sua primeira disputa pelo cargo. Quatro anos depois, conquistou a reeleição e ampliou sua projeção nacional.