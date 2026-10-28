Queridinho de Lula, candidato eleito coleciona medalhas internacionais, concluiu a faculdade na metade do tempo e conheceu a esposa em um pagode

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Fernanda Varela
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:26
Antes de se tornar governador do Piauí e ganhar o apelido de 'Menino de Lula', Rafael Fonteles, de 41 anos, já chamava atenção por uma habilidade pouco comum: a facilidade com os números. Considerado um prodígio da matemática desde a adolescência, ele colecionou medalhas em competições internacionais, entrou na universidade em primeiro lugar e conseguiu concluir a graduação na metade do tempo previsto.
A trajetória voltou a despertar curiosidade depois que Fonteles apareceu em posição de destaque ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o discurso da vitória nas eleições, no domingo (25). Reeleito governador do Piauí, ele se tornou um dos aliados mais próximos do petista e chegou a ter o nome mencionado nos bastidores como possível integrante da equipe ministerial.
Mas a história dos dois começou muito antes da política transformar Rafael em uma figura conhecida nacionalmente.
Rafael Fonteles
Ainda criança, ele já frequentava encontros políticos acompanhado do pai, Nazareno Fonteles, um dos fundadores do PT no Piauí. Uma fotografia dos anos 1990 mostra o menino sentado ao lado de Lula no sofá da casa da família. Décadas depois, os dois voltariam a aparecer juntos, desta vez comemorando uma vitória presidencial.
O apelido de 'Menino de Lula', utilizado durante a campanha, faz referência justamente a essa relação que atravessou gerações.
Fora da política, Rafael construiu um currículo acadêmico que impressiona. Aos 17 anos, conquistou o primeiro lugar geral no vestibular da Universidade Federal do Piauí (UFPI), onde ingressou no curso de Matemática. O desempenho continuou durante a graduação. Ele conseguiu concluir o curso em metade do tempo previsto, alcançando notas máximas em todas as disciplinas. Aos 18 anos, já havia criado o próprio cursinho preparatório para vestibulares.
E o talento não ficou restrito às salas de aula. Em 2002, Rafael conquistou medalhas em duas competições internacionais: uma de Química, realizada na Holanda, e outra de Física, na Indonésia. Em 2004, voltou a ser premiado, desta vez em uma Olimpíada Universitária de Matemática, na Macedônia.
A combinação de habilidades em três áreas diferentes das ciências exatas ajudou a construir a fama de gênio dos números que acompanha o governador até hoje.
Apesar da trajetória acadêmica, Rafael também tem um lado bem distante das equações. Fã de pagode, foi justamente em uma festa desse gênero musical que conheceu a médica Isabel Fonteles, com quem está casado há 15 anos. Os dois são pais de três filhos, que acompanharam o casal durante a votação do segundo turno das eleições, no último domingo.
Aos 37 anos, Rafael assumiu o governo do Piauí, em 2023, depois de vencer sua primeira disputa pelo cargo. Quatro anos depois, conquistou a reeleição e ampliou sua projeção nacional.
A história do menino que aparecia em fotografias de família ao lado de Lula ganhou, assim, um novo capítulo. Aos 41 anos, o antigo medalhista de olimpíadas científicas passou a ocupar um lugar de destaque entre os aliados do presidente, enquanto seu nome começa a circular nos bastidores de Brasília.